Manchester City kaznovan z 41.000 evri

Angleška nogometna zveza ima dovolj

17. februar 2017 ob 10:33

London - MMC RTV SLO/STA

Angleška nogometna zveza (FA) je Manchester City kaznovala s plačilom 41.000 evrov, ker je kršil pravila glede dopinga.

Do obtožb na račun Manchester Cityja je prišlo januarja, ko klub še tretjič v zadnjih dvanajstih mesecih krovni angleški nogometni zvezi ni zagotovil podatkov, kje so njegovi igralci v primeru, če bi prišlo do nenapovedanega testiranja glede uporabe nedovoljenih poživil.

FA lahko izvaja nenapovedane teste po treningih ali na domačih naslovih igralcev, zato morajo klubi v vsakem trenutku vedeti, kje so njihovi igralci. Podrobnosti o tem, za katere tri igralce Manchester Cityja je šlo, niso znane.

Po zadnjih objavljenih podatkih FA iz leta 2014 je bilo sicer devet kršitev od skupaj 152.286 odvzetih vzorcev.

M. L.