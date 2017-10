Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Sergio Agüero je postavil končni izid 4:1. Foto: Reuters Arsenal je po podaljšku z 2:1 izločil drugoligaša Norwich. Oba zadetka za topničarje je dosegel 18-letni rezervist Edward Nketiah. Najprej je v 85. minuti iz bližine zadel le 15 sekund po vstopu na zelenico, v 96. minuti pa je po strelu iz kota mrežo zatresel še z glavo. Foto: Reuters Dodaj v

Manchester City prvič v 90 minutah ni dosegel gola, Tottenham izpadel

Arsenal po podaljšku izločil Norwich

24. oktober 2017 ob 23:50,

zadnji poseg: 25. oktober 2017 ob 23:50

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so podaljšali niz zmag na 12, kar je nov rekord kluba, so se pa uvrstitve v četrtfinale angleškega ligaškega pokala veselili šele po streljanju 11-metrovk. S 4:1 so premagali vodilno moštvo druge lige Wolverhampton.

Junak gostiteljev je bil vratar Claudio Bravo, ki je med tekmo zbral tri ključne obrambe, nato pa je ubranil še dva strela z bele točke. City je zadel vse štiri 11-metrovke, zadnjo Sergio Agüero s t. i. "panenko".

Varovanci Pepa Guardiole prvič v tej sezoni v 90 minutah niso dosegli zadetka, na prejšnjih 13 tekmah so vratarje tekmecev premagali kar 42-krat.

Wolverhampton, ki ga je spodbujalo 6.000 navijačev, je imel lepše priložnosti, čeprav je bilo razmerje v strelih 25:7, od tega v okvir vrat 6:5. Obe ekipi sta igrali s povsem premešanima postavama v primerjavi s tekmama konec preteklega tedna.

Angleški ligaški pokal, osmina finala:

BOURNEMOUTH - Middlesbrough 3:1 (0:0)

Simpson 49., Wilson 75./11-m, Afobe 82.; Tavernier 56.

BRISTOL CITY - Crystal Palace 4:1 (2:1)

Taylor 34., Đurić 39., Bryan 60., O'Dowda 66.; Sako 21.

LEICESTER - Leeds United 3:1 (1:1)

Iheanacho 30., Slimani 70., Mahrez 88.; Hernandez 26.

Swansea - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:1)

Lingard 21., 59.

ARSENAL - Norwich 2:1 (1:1, 0:1) - po podaljšku

Nketiah 85., 96.; Murphy 34.

MANCHESTER CITY - Wolverhampton 4:1 (0:0) - po streljanju 11-m

CHELSEA - Everton 2:1 (1:0)

Rüdiger 26., Willian 92.; Calvert-Lewin 94.

Tottenham - WEST HAM 2:3 (2:0)

Sissoko 6., Alli 37.; Ayew 55., 60., Ogbonna 70.

M. R.