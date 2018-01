Manchester City tudi po napornem prazničnem ritmu trdno na vrhu

Tottenham ugnal Swansea

2. januar 2018 ob 23:17

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cittja so v nedeljo izvlekli le točko proti Crystal Palacu in s tem se je končala neverjetna serija 18 zaporednih zmag v Premier ligi. V 22. krogu so izbranci Pepa Guardiole prišli že do 20. zmage, Watford so odpravili s 3:1.

Vsi načrti gostov na stadionu Etihad so se podrli že po 38 sekundah. Leroy Sane je ušel po levi strani in sijajno podal v kazenski prostor, kjer so branilci Watforda popolnoma pozabili na Raheema Sterlinga, ki je neoviran zatresel mrežo. To je bil najhitrejši gol v Premier ligi v letošnji sezoni.

V 13. minuti je Kevin De Bruyne, ki se v nedeljo ni resneje poškodoval na Selhurst Parku, z desne strani podal pred vrata, kjer je Christian Kabasele skušal žogo izbiti z drsečim štartom, a jo je poslal v lastno mrežo.

Prevlada sinjemodrih se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. V 63. minuti je De Bruyne znova poslal predložek z desne strani, Heurelho Gomes je žogo nespretno izbil, Sergio Agüero pa jo je z bližine zabil v mrežo za 3:0. Častni gol za Watford je dosegel Andre Gray osem minut pred koncem, Andre Carrillo je natančno podal z leve strani.

Izbranci Pepa Guardiole so se izkazali tudi v natrpanem prazničnem sporedu in imajo zdaj ogromnih 15 točk naskoka pred mestnim tekmecem Unitedom.

Llorente zadel iz prepovedanega položaja

Tottenham je osvojil vse tri točke na stadionu Liberty, čeprav se je Swansea zelo dobro upiral (0:2). V močnem nalivu so gostje povedli v 12. minuti, ko je Christian Eriksen s prostega strela podal pred vrata, Fernando Llorente pa je z glavo zatresel mrežo. Španec je bil v prepovedanem položaju, a stranski sodnik tega ni opazil. Zadetka proti nekdanjim soigralcem se ni veselil.

Alli potrdil zmago

V drugem polčasu so imeli gostelji kar nekaj priložnosti za izenačenje. Jordan Ayew je preveč preigraval v kazenskem prostoru in ni prišel do zaključnega strela, ko je vratar Hugo Lloris že ležal na tleh. Mike van der Hoorn je z glavo stresel prečko. Šele v 68. minuti je vstopil najboljši strelec Premier lige Harry Kane. Odločitev je padla minuto pred koncem rednega dela, ko je Dele Alli nevarno streljal, Lukasz Fabianski je njegov poskus še uspel odbiti, v drugem poskusu pa je žogo poslal pod prečko.

22. krog:

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE 1:2 (1:0)

Long 17., McArthur 69., Milivojević 80.



SWANSEA - TOTTENHAM 0:2 (0:1)

Llorente 12., Alli 89.



WEST HAM - WEST BROMWICH 2:1 (0:1)

Carroll 59., 94.; McClean 30.



MANCHESTER CITY - WATFORD 3:1 (2:0)

Sterling 1., Kabasele 13./ag, Agüero 63.; Gray 82.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones (67./Danilo), Otamendi, Delph, De Bruyne (79./Bernardo Silva), Fernandinho (71./Y. Toure), Silva, Sane, Agüero, Sterling.

Watford: Gomes, Janmaat, Wague, Kabasele, Zeegelaar, Watson (62./Pereyra), Capoue (61./Cleverley), Richarlison (82./Sinclair), Doucoure, Carrillo, Gray.

Sodnik: Lee Mason

Odigrano v torek:

BRIGHTON - BOURNEMOUTH 2:2 (1:1)

Knockkaert 5., Murray 46.; Cook 33., Wilson 79.



BURNLEY - LIVERPOOL 1:2 (0:0)

Gudmundsson 88.; Mane 61., Klavan 94.



LEICESTER - HUDDERSFIELD 3:0 (0:0)

Mahrez 53., Slimani 60., Albrighton 92.



STOKE CITY - NEWCASTLE 0:1 (0:0)

Perez 73.



EVERTON - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:0)

Martial 57., Lingard 81.

Sreda ob 20.45:

ARSENAL - CHELSEA

Lestvica: MANCHESTER CITY 22 20 2 0 64:13 62 MANCHESTER UTD. 22 14 5 3 45:16 47 CHELSEA 21 14 3 4 39:14 45 LIVERPOOL 22 12 8 2 50:25 44 TOTTENHAM 21 12 4 5 41:20 40 ARSENAL 21 11 5 5 38:26 38 BURNLEY 22 9 7 6 19:19 34 LEICESTER 22 8 6 8 34:32 30 EVERTON 22 7 6 9 25:34 27 WATFORD 22 7 4 11 31:40 25 HUDDERSFIELD 22 6 6 10 18:35 24 BRIGHTON 22 5 8 9 17:27 23 NEWCASTLE 22 6 4 12 20:30 22 CRYSTAL PALACE 22 5 7 10 20:33 22 BOURNEMOUTH 22 5 6 11 22:34 21 WEST HAM 21 5 6 10 24:39 21 SOUTHAMPTON 22 4 8 10 21:32 20 STOKE CITY 22 5 5 12 23:47 20 WEST BROMWICH 22 2 10 10 16:30 16 SWANSEA 22 4 4 14 13:34 16

