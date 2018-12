Manchester United dvakrat hitro odgovoril po vodstvu Arsenala

Poraz Chelseaja v Wolverhamptonu

5. december 2018 ob 20:24,

zadnji poseg: 5. december 2018 ob 23:50

Manchester - MMC RTV SLO

Dvoboj med Manchester Unitedom in Arsenalom, najzanimivejši v 15. krogu Premier lige, se je končal z remijem 2:2. Vodilni Manchester City je že v torek z 2:1 zmagal na gostovanju pri Watfordu.

Na Old Traffordu so prvi zatresli mrežo gostje. Shkodran Mustafi je v 26. minuti po strelu iz kota z glavo zadel za vodstvo Arsenala, potem ko je veliko napako storil vratar David de Gea, ki mu po odboju žoge od tal te ni uspelo zadržati v rokah, na golovi črti pa je ni uspel izbiti niti Ander Herrera. Tehnologija golove črte je pokazala, da je žoga prečkala črto s celim obsegom.

Topničarji niso vodili dolgo, saj je v 30. minuti izenačil Anthony Martial. Prosti strel je izvedel Marcos Rojo, vratar Bernd Leno je žogo odbil, Herrera (dišalo je po nedovoljenem položaju) pa jo je podal Martialu, ki jo je poslal v mrežo za 1:1.

Lingard v polno minuto za Lacazettom

Podobno se je zgodilo v drugem polčasu. Najprej je Arsenal povedel z 1:2, ko se je v 68. minuti le tri minute po vstopu na zelenico med strelce vpisal rezervist Alexandre Lacazette. Rojo je na svoji polovici izgubil žogo, do nje je prišel Lacazette, si izmenjal dvojno podajo s Henrikom Mhitarjanom in jo nato ob pomoči Roja spravil za hrbet de Gee.

Izenačenje je bilo ekspresno. Gostitelji so krenili s sredine igrišča, Nemanja Matić je poslal dolgo žogo v kazenski prostor, Romelu Lukaku je zmedel Seada Kolašinca, ki je slabo reagiral, Jesse Lingard pa je poravnal izid na 2:2.

Londončani so bili v nadaljevanju bližje zmagi, imeli so kar nekaj priložnosti, toda de Gea se je za napako v prvem polčasu odkupil z lepimi obrambami. Zadetek Mhitarjana v 91. minuti je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja.

Topničarji podaljšali niz neporaženosti

Arsenal, ki je v vseh tekmovanjih neporažen že 20 tekem, je v nedeljo na severnolondonskem derbiju s 4:2 premagal Tottenham, United pa je dan prej z 2:2 remiziral v Southamptonu. Pri rdečih vragih, ki so remizirali tretjič zapored, je bil kaznovan Ashley Young, poškodovana sta Luke Shaw in Phil Jones. Pri topničarjih je zaradi kartonov počival Granit Xhaka, poškodovan je Mesut Özil.

To je bila prva medsebojna tekma teh dveh tekmecev po letu 1986, na kateri ni bilo ne Alexa Fergusona ne Arsena Wengera, ki sta dolga leta vodila oba kluba.

Drugi poraz Chelseaja

Chelsea je v Wolverhamptonu doživel drugi poraz v letošnji sezoni, gostitelji so bili po preobratu v drugem polčasu boljši z 2:1.

Ruben Loftus-Cheek je v 18. minuti popeljal modre v vodstvo, ko je streljal od daleč, žoga pa se je v mreži znašla po odboju od glave domačega kapetana Conorja Coadyja. A sta nato po uri igre v razmiku štirih minut zadela Raul Jimenez (iz težkega položaja s strani) in Diogo Jota (po nizkem predložku), tako da je zmaga ostala doma. Wolverhampton je slavil prvič v zadnjih dveh mesecih.

Gostje so bili na začetku drugega polčasa najbrž oškodovani, saj so zaman zahtevali 11-metrovko, ko je v kazenskem prostoru padel Alvaro Morata. Trener Maurizio Sarri se je bolj kot na to sicer jezil na številne zapravljene priložnosti.

Drugouvrščeni Liverpool in tretjeuvrščeni Tottenham sta s 3:1 ugnala Burnley oziroma Southampton.



15. krog:

BURNLEY - LIVERPOOL 1:3 (0:0)

Cork 54.; Milner 62., Firmino 69., Shaqiri 91.

FULHAM - LEICESTER 1:1 (1:0)

Kamara 42.; Maddison 74.

WOLVERHAMPTON - CHELSEA 2:1 (0:1)

Jimenez 59., Jota 63.; Loftus-Cheek 18.

EVERTON - NEWCASTLE 1:1 (1:1)

Richarlison 38.; Rondon 19.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL 2:2 (1:1)

Martial 30., Lingard 69.; Mustafi 26., Lacazette 68.

Manchester United: de Gea, Rojo (73./Fellaini), Smalling, Bailly, Herrera, Matić, Darmian, Dalot, Lingard (75./Pogba), Rashford, Martial (63./Lukaku).

Arsenal: Leno, Holding (36./Lichtsteiner), Mustafi, Sokratis, Guendouzi, Torreira, Kolašinac, Bellerin, Ramsey (46./Mhitarjan), Iwobi (65./Lacazette), Aubameyang.

Sodnik: Andre Marriner

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 3:1 (1:0)

Kane 9., Moura 51., Son 55.; Austin 93.

Odigrano v torek:

BOURNEMOUTH - HUDDERSFIELD 2:1 (2:1)

Wilson 5., Fraser 22.; Kongolo 38.

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE 3:1 (3:0)

Murray 24./11-m, Balogun 31., Andone 45.; Milivojević 81.

RK: Duffy 28./Brighton

WEST HAM - CARDIFF CITY 3:1 (0:0)

Perez 49., 54., Antonio 61.; Murphy 95.

WATFORD - MANCHESTER CITY 1:2 (0:1)

Doucoure 85.; Sane 40., Mahrez 51.

Lestvica:

MANCHESTER CITY 15 13 2 0 45:7 41 LIVERPOOL 15 12 3 0 30:6 39 TOTTENHAM 15 11 0 4 28:16 33 CHELSEA 15 9 4 2 31:13 31 ARSENAL 15 9 4 2 34:20 31 EVERTON 15 6 5 4 21:17 23 BOURNEMOUTH 15 7 2 6 25:22 23 MANCHESTER UTD. 15 6 5 4 24:25 23 LEICESTER 15 6 4 5 21:18 22 BRIGHTON 15 6 3 6 19:21 21 WATFORD 15 6 2 7 18:21 20 WOLVERHAMPTON 15 5 4 6 15:18 19 WEST HAM 15 5 3 7 20:23 18 NEWCASTLE 15 3 4 8 12:20 13 CRYSTAL PALACE 15 3 3 9 11:20 12 CARDIFF CITY 15 3 2 10 14:30 11 HUDDERSFIELD 15 2 4 9 10:26 10 SOUTHAMPTON 15 1 6 8 13:29 9 BURNLEY 15 2 3 10 14:32 9 FULHAM 15 2 3 10 15:36 9

M. R.