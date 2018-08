Manchester United za uvod strl Leicester; visoka zmaga Chelseaja

V nedeljo derbi Arsenal proti Manchester Cityju

10. avgust 2018 ob 18:36,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 17:58

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda niso blesteli, a so kljub temu na uvodni tekmi nove sezone angleškega prvenstva z 2:1 premagali Leicester.

Rdeči vragi so sijajno odprli tekmo. Alexis Sanchez je v 2. minuti v kazenskem prostoru nastreljal Daniela Amarteyja, sodnik Andre Marriner je ocenil, da je šlo za igranje z roko, in pokazal na belo točko. Protesti gostov so bili zaman.

Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Paul Pogba, ki je žogo poslal v levi zgornji kot vrat Kasperja Schmeichla. Ta se je vrgel v pravo smer, a je bil strel previsok.

De Gea preprečil izenačenje Leicestra

V nadaljevanju je bil Leicester povsem enakovreden tekmec, na trenutke je imel celo pobudo, a si ni priigral večje priložnosti. Tako je bilo vse do 29. minute, ko je James Maddison prišel do strela s približno desetih metrov, a se je z izjemno obrambo izkazal David De Gea. Leicester je imel na koncu prvega polčasa žogo celo nekoliko več v nogah (53:47), medtem ko je Manchester sprožil en strel več v okvir vrat (3:2).

Schmeichel ustavil Lukakuja

Tudi v nadaljevanju je bil Leicester za odtenek podjetnejši, medtem ko je Manchester United bolj prežal na protinapade. V 75. minuti se je znova izkazal De Gea, ki je ubranil poskus Demaraija Graya iz neposredne bližine. Malo pozneje je imel na drugi strani Romelu Lukaku "zaključno žogo", saj se je sam znašel pred Schmeichlom, a je ta z dobro obrambo žogo odbil čez prečko.

Srečna mojstrovina Shawa za 2:0

Kar ni uspelo napadalcu, je v 83. minuti branilcu Luku Shawu, ki je na desni strani po podaji Juana Mate srečno in spretno preigral Ricarda Pereiro, nato pa že v padcu žogo z diagonalnim strelom poslal za hrbet Schmeichla v malo mrežico. Prvega gola 23-letnega branilca se je silno razveselil tudi Mourinho.

Vardy dosegel častni zadetek

Leicester se kljub občutnemu zaostanku ni predal. Grizel je do konca in bil za to nagrajen v 92. minuti, ko je Pereira poslal predložek v kazenski prostor, žoga se je odbila od vratnice nazaj v polje, kjer jo je s kakšnega metra v mrežo poslal Jamie Vardy. Še končna statistika: posest žoge 52:48 za Leicester, streli pa 8:6 za Manchester, v okvir vrat 6:4.

Premierna zmaga Sarrija, Kepa ob debiju zaklenil vrata

Na prvi sobotni tekmi so vsi trije goli padli v prvih 20 minutah in po strelih z glavo. Newcastle je še odgovoril na prvi gol Tottenhama, a nato je bil zadetek Dele Allija v 18. minuti že odločilen. Chelsea je dobil obisk Huddersfielda z gladkih 3:0. Za prvi zadetek je z nekaj sreče poskrbel svetovni prvak N'Golo Kante, katerega slabo zadeti strel se je odbil od tal in prevaral vratarja Bena Hamerja. Tik pred odmorom je z bele točke prvenec v dresu Chelseaja dosegel novi motor modrih Jorginho, piko na i pa je v zaključku tekme postavil Pedro. Novi trener Maurizio Sarri je v drugem poskusu prišel do prvenca kot šef Chelseaja, samo tri dni po prestopu v zahodni London, je novi prvi vratar Kepa Arrizabalaga ohranil mrežo nedotaknjeno, pri čemer je resda potreboval zgolj eno obrambo.

Gorenc-Stanković še čaka na prvo tekmo v Premier ligi

Pri gostiteljih je četrtič v karieri na klopi tekmo Premier lige spremljal Jon Gorenc-Stanković, ki pa ni dočakal krstnega nastopa med angleško elito. Po težji poškodbi križnih vezi je mladi slovenski branilec bil ob koncu minule sezone na treh tekmah med rezervisti Huddersfielda, za katerega je nazadnje igral 7. marca 2017 še v drugi angleški ligi.

Derbi kroga bo sicer v nedeljo, ko se bosta pomerila Arsenal in Manchester City.

ANGLEŠKO PRVENSTVO, 1. KROG



MANCHESTER UNITED - LEICESTER 2:1 (1:0)

74.439; Pogba 3./11-m, Shaw 83.; Vardy 92.

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Bailly, Shaw, Darmian, Pogba (84./Fellaini), Pereira , Sanchez, Mata, Rashford (67./Lukaku), Fred (76./McTominay).

Leicester: Schmeichel, Amartey (63./Ghezzal), Morgan, Pereira, Chilwell, Maguire, Gray, Iheanacho, Maddison (63./Vardy), Ndidi, Adrien Silva (80./Iborra).

Sodnik: Andre Marriner

NEWCASTLE - TOTTENHAM 1:2 (1:2)

Joselu 11.; Vertonghen 8., Alli 18.

BOURNEMOUTH - CARDIFF 2:0 (1:0)

Fraser 24., Wilson 91.

Etheridge (Cardiff) je v 34. ubranil 11-m Wilsonu.



FULHAM - CRYSTAL PALACE 0:2 (0:1)

Schlupp 41., Zaha 80.



HUDDERSFIELD - CHELSEA 0:3 (0:2)

Kante 34., Jorginho 45., Pedro 80.

Gorenc-Stanković je bil na klopi Huddersfielda.



WATFORD - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Pereyra 35., 54.

Danes ob 18.30:

WOLVERHAMPTON - EVERTON

Nedelja ob 14.30:

LIVERPOOL - WEST HAM

SOUTHAMPTON - BURNLEY

Ob 17.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY

A. V., To. G.