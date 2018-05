Mancini bo znova računal tudi na Balotellija

Prvič na klopi Italije 28. maja proti Savdski Arabiji

15. maj 2018 ob 20:52

Coverciano - MMC RTV SLO, Reuters

"Italijo si želim pripeljati spet na vrh. Ne bo preprosto, toda lahko nam uspe," je dejal novi selektor italijanske nogometne reprezentance Roberto Mancini na predstavitvi v Covercianu blizu Firenc.

53-letnik je v ponedeljek zvečer uskladil vse podrobnosti z vodstvom italijanske nogometne zveze in postal 52. selektor v zgodovini naših zahodnih sosedov (po letu 1910).

Kot je znano, se azzurri prvič po 60 letih niso uvrstili na svetovno prvenstvo, novembra so jih v dodatnih kvalifikacijah izločili Švedi. Prejšnji selektor Gian Piero Ventura je bil tedaj odpuščen, začasno pa je Italijo na dveh tekmah vodil Luigi Di Biagio. Štirikratni svetovni prvaki so na lestvici Fife trenutno na rekordno nizkem 20. mestu.

Mancini se je spomnil, da je bil v pripravljalnem središču italijanske zveze v Covercianu prvič že leta 1978, ko je bil član reprezentance do 14 let. Za člansko izbrano vrsto je med letoma 1984 in 1994 odigral 36 tekem in dosegel štiri zadetke.

Pravi trenutek za reprezentančni izziv

Nekdanji zvezdnik Sampdorie (tam je bil pet let soigralec Srečka Katanca) in Lazia je kot trener med drugim vodil Inter, Manchester City, Galatasaray in v zadnji sezoni Zenit, zdaj je prišel čas za reprezentančni izziv.

"Ljudje iz zveze so mi povedali, da imam njihovo 100-odstotno podporo, kar je olajšalo mojo odločitev. Mislim, da je pravi trenutek, da sprejmem to pomembno vlogo," je pojasnil Mancini.



Trener iz Jesija, ki je bil trikrat italijanski prvak z Interjem (2006, 2007, 2008) in enkrat z Manchester Cityjem (2012), bo znova računal tudi na Maria Balotellija. Ta zdaj igra za Nico in ga od svetovnega prvenstva 2014 ni bilo med azzurri. Z muhastim napadalcem je imel kar nekaj težav v Manchestru: "Pogovorili se bomo z njim in ga najbrž vpoklicali. Želimo, da bi znova igral tako kot na Euru 2012."



Za najresnejšega kandidata za novega selektorja je v prejšnjih mesecih sicer veljal Carlo Ancelotti, ki pa je ponudbo zavrnil.

Mancini bo na klopi Italije debitiral v ponedeljek, 28. maja, na prijateljski tekmi proti Savdski Arabiji v St. Gallnu v Švici.

M. R.