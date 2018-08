Mandarić: Olimpija je resen klub, ne upravlja ga ulica

Pismo predsednika Olimpije po pozivih navijačev

11. avgust 2018 ob 08:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić se je odzval na zadnje pozive dela navijačev, naj zapusti klub.

Četrtkova prepričljiva zmaga v kvalifikacijah za Evropsko ligo nad finskim prvakom Mandarića utrjuje v prepričanju, da so njegove poteze dosegle namen in da ve, kaj počne.

"Včeraj je bil fantastičen dan za ljubitelje nogometa v Ljubljani. Pravi praznik za vse, ki jim je Olimpija v srcu. Zmaji so igrali pogumno in brezkompromisno, pokazali so, da imajo srce, željo, moč in znanje. Uživali smo v pravem šampionskem nogometu. Prišli smo do visoke zmage in naredili še en korak proti Evropi. Zato globok priklon in velika hvala fantom, ki so včeraj dokazali, da se Olimpijin nogomet lahko primerja z nogometom najboljših evropskih moštev," je v pismu na klubski spletni strani zapisal Mandarić.

Tovrstna sporočila so zadnji razlog za odhod

Del navijačev ne deli mnenja s predsednikom kluba in si želi, da bi Mandarić zapustil krmilo, kar so na četrtkovi tekmi v Stožicah izrazili z glasnimi pozivi in transparentom, na katerem je bil napis: "Oprostite mu, saj ne ve več, kaj dela."

"Slišal sem tudi za sporočilo, ki mi ga je namenil del navijačev, ki pa jih moram razočarati. Tovrstna sporočila so zadnji razlog, zaradi katerega bi odšel iz Olimpije. Naj ponovim: res ne vidim potrebe, da se skrivate za transparenti in parolami, ker jaz na takšen način ne bom komuniciral z navijači," se je odzval Mandarić.

O mojih odločitvah najbolje govorijo izidi

"Vsak, ki ima klub res rad in je z njim pripravljen deliti lepe in manj lepe trenutke, nima razloga, da se sramuje svojega stališča. Jaz za svojimi stališči in odločitvami vedno stojim in jih lahko argumentiram pred navijači in celotno javnostjo. O mojih odločitvah pa najbolje govorijo rezultati, ki smo jih dosegli v zadnjih treh sezonah. Zato želim še enkrat čestitati ekipi, ki ni le premagala finskega prvaka, ampak tudi malodušnost in je ponižala vse, ki se tako zelo močno trudijo dokazati, da v Olimpiji vlada kaos. Videli ste rezultat tega 'kaosa' v Stožicah. Verjamem, da je bila zmaga za nekatere veliko razočaranje, toda pomembneje je, da je bila ta zmaga poklon vsem tistim, ki imajo Olimpijo radi in verjamejo v njo," je prepričan predsednik prvoligaša iz prestolnice.

Moja vrata so vedno odprta

"Še enkrat pozivam vse dobronamerne navijače Olimpije, ki želijo govoriti o pomembnih stvareh, da pridejo na sedež kluba, kjer so moja vrata vedno odprta za tiste s pomembnimi vprašanji. O vlogi trenerja, igralcev, predsednika, Green Dragonsov, o tem, koliko Olimpija troši in kdo to plačuje, o tem, kdo vlaga in kdo koliko dobiva od koga. Tudi o številnih bonitetah, ki jih klub daje organizirani navijaški skupini, pa čeprav ga financira zasebni kapital. Res je veliko stvari, o katerih lahko in tudi moramo govoriti. Olimpija je resen klub in se ga ne da upravljati z ulice. Dokler sem jaz predsednik, ne bo tako. Zaradi takšnih, ki so mislili, da lahko Olimpijo upravljajo z ulice, je tudi klub vrsto let bil tam, kjer je bil. Daleč od najboljših. Danes je slovenski državni in pokalni prvak in na pragu zgodovinskega uspeha v Evropi. Jaz pa sem ponosen na delo, ki smo ga opravili. Gremo naprej," je sklenil Mandarić.

R. K.