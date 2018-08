Mandarić: Trenerji se ponujajo sami, a ne bomo hiteli.

Pripeljati moramo trenerja, ki ga ne bomo menjali

3. avgust 2018 ob 19:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik nogometašev Olimpije Milan Mandarić je po uspehu nad Crusadersom dejal, da bo trener Aleksandar Linta, ki je vskočil namesto odstavljenega Ilije Stolice, še nekaj časa vodil zeleno-bele.

Mandarić, ki ga zaradi bolezni ni bilo v Belfastu, je bil zadovoljen s tem, kar je v četrtek pokazala Olimpija na Severnem Irskem, "igrali smo toliko, kolikor je bilo potrebno za napredovanje". Ob vrnitvi ekipe na letališče Jožeta Pučnika pa se je dotaknil tudi vprašanja glede novega trenerja. Linta je namreč po hitrem odhodu Stolice začasna rešitev.

Ne bi bilo v redu, da na hitro iščemo trenerja

"Nismo še našli novega trenerja. Pri Stolici je bilo vse pod nekim pritiskom, prehitro, tako da tokrat ne bomo hiteli. Do nadaljnjega bomo podprli Aleksandra. Čakajo nas štiri tekme v 14 dneh, tako da ne bi bilo v redu, da na hitro iščem trenerja in da ne podprem mož, ki so prevzeli odgovornost v tem položaju," je na Brniku povedal Mandarić in dodal, da obstaja ogromno strategov, ki se sami ponujajo Olimpiji. A o imenih ni spregovoril.

Klub je večji od predsednika, igralcev in trenerja

"Kar zadeva trenerja, moramo odpreti oči in ušesa, da pripeljemo takšnega, ki ga ne bomo menjali. Kdorkoli bo prišel, mora razumeti vizijo Olimpije. Da tako dobimo nagrado za ta stres, ki se je zgodil s to menjavo," je dodal Mandarić in glede imenovanja Stolice povedal: "Večina mi je rekla, da je to fantastičen, mlad, ambiciozen trener, zdaj pravijo, da ni bil v redu. Nočem govoriti slabo o njem, ker je dober človek, vse je bilo lepo zamišljeno, a pri delu se ni dogajalo to, kar bi bilo treba. Tako da nisem imel izbire. Ni lahko, ampak klub je večji od predsednika, igralcev, trenerja."

Slovenec ni želel priti

Dodal je, da si je želel Slovenca za trenerja, "a Slovenec ni želel priti". Pri tem je omenil tudi Slavišo Stojanovića. "Toda ne bom več o tem govoril, sčasoma boste izvedeli, kaj se dogaja glede novega trenerja."

Najprej Celje, nato Helsinki

Olimpija bo v nedeljo v 3. krogu državnega prvenstva gostila Celje. Po dveh krogih so Ljubljančani z eno točko na predzadnjem mestu. V 3. predkrogu Evropske lige pa bodo zmaji v četrtek na prvi tekmi gostili HJK Helsinke.

A. V.