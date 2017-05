Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Olimpija je v spomladanskem delu predala žezlo Mariboru. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Rudar drugič to pomlad s 4:2 boljši od Olimpije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mandarić: V moji viziji je Olimpija na vrhu

Razočaran nad rezultati, a o predaji ne razmišlja

8. maj 2017 ob 13:10

Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je v odprtem pismu zatrdil, da kljub rezultatom pod zastavljenimi cilji ne razmišlja o odhodu in da je njegov cilj Olimpija kot ena izmed vodilnih sil v regiji.

"V zadnjem času se pojavlja veliko zapisov, komentarjev in ugibanj na moj račun. Pošalil se bom malo in rekel: dobro je, da so to samo ugibanja. Kot vidite, nisem prodal Olimpije, nisem zapustil kluba in ne izčrpavam ga finančno. Ravno nasprotno. V mojih vizijah je Olimpija na vrhu slovenskega nogometa, med najbolj priznanimi klubi v regiji in z vidno sledjo tudi v Evropi," je zapisal Mandarić.

Kljub temu priznava, da je Olimpija drugačna zgodba kot pri njegovih prejšnjih klubih. "Učimo se do konca svojih življenj. Odpravljamo napake in pridobivamo nova znanja. V preteklosti sem vodil klube, ki so imeli postavljeno strukturo, utečen sistem delovanja in zaposlenih več kot sto ljudi. Olimpija je vendarle drugačna zgodba. A klub je močna blagovna znamka, ki dobro povezuje športno in splošno javnost, kar je zelo zanimivo za sponzorje, s katerimi imamo odlične partnerske odnose."

Manadrić pravi, da je klub finančno stabilen in da vbrizgava tudi svoj denar. "V svetu, kjer izjemo predstavljata le dva kluba, je prodaja najboljših igralcev žal nujno zlo, a hkrati tudi rešitev za uspešno poslovno delovanje klubov. Olimpija posluje transparentno, zato očitki, ki se pojavljajo, niso vredni komentarja. Res pa je, da bom moral letos z dodatnimi osebnimi vložki okrepiti finance kluba. Moja velika želja je, da bi bila Olimpija finančno stabilna in neodvisna. Šele ko se bo to zgodilo, bo izpolnjen prvi cilj mojega poslanstva v klubu. Nekaterih stvari smo se morali lotili od začetka."

"Olimpija gre naprej. Ne bomo se vdali ob prvih težavah in neuspehih. Vzponi in padci so stalnica v poslu in v športu. 21 let ste čakali na naslov, zato dobro veste, da bližnjic v športu ni. V nogometu je največ konkurence, največ naboja in tudi največ čeri. Uspehi prinesejo bliskovito, a kratkotrajno slavo, za novo si je treba vsakič znova zavihati rokave," je med drugim v nagovoru navijačem kluba zapisal Mandarić.

R. K.