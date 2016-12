Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Peter Mankoč trenira za svetovni rekord na 50 m delfin. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mankoč želi podreti še en svetovni rekord

25. december 2016 ob 13:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji svetovni in evropski rekorder Peter Mankoč se vnovič pripravlja na plavalni podvig. Marca ali aprila napoveduje napad na svetovni veteranski rekord na 50 m delfin.

Pri tokratnem plavalnem cilju je Mankoč združil prijetno s koristnim. Plavanje, ki mu je posvetil večino življenja, je v prvi vrsti izbral, da izgubi nekaj odvečnih kilogramov, ki jih je pridobil v zadnjih letih.

"Februarja sem si moral postaviti neki cilj, da shujšam. Zadal sem si, da do marca ali aprila skušam doseči veteranski svetovni rekord v kategoriji od 35 do 39 let na 50 m delfin, pa čeprav sem na zgornji meji in bom prihodnje leto star 39 let," pravi nekdanji šampion ljubljanske Ilirije, ki je plavalno kariero sklenil leta 2012, uradno pa konec letošnjega leta.

Cilj je zahteven

Pri tem opozarja, da gre za zahteven podvig, izid, ki bi ustrezal 16. mestu na običajnem plavalnem evropskem prvenstvu, obenem pa mora izboljšati rekord nekdanjega švedskega zvezdnika Larsa Frolanderja, olimpijskega in svetovnega prvaka. "Videli bomo, kako bo šlo. Cilj je zahteven. Gre za izid 23,72, sam si želim plavati 23,60."

Izbrati tekmo, kjer so rekordi uradni

Termin in prizorišče še nista natančno izbrana, najverjetneje pa bo Mankoč rekord napadal na kateri od številnih italijanskih tekem. "S tem se bom ukvarjal na koncu, verjetno januarja, ko bom videl, ali rekord res lahko dosežem. Potem moram seveda izbrati tako tekmo, na kateri so rekordi uradni in se upoštevajo."

Kilometre nabira na Kodeljevem

Leto pozneje bo v Kranju evropsko veteransko prvenstvo v plavanju, bržkone največji veteranski plavalni dogodke na svetu v tem letu. "Ne vem, ali bom zdržal in vsako jutro pred službo opravil trening. Vstajam ob peti uri in ne vem, ali bom vztrajal tako dolgo. O tem za zdaj ne razmišljam. Cilje sem si za zdaj postavil do marca, aprila," še pravi ljubljanski olimpijec, ki kilometre nabira v bazenu Fakultete za šport na Kodeljevem.

