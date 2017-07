Mannarino (le) nekoliko težji trening za Đokovića; Pliškova bo nova številka ena

Venus 10. v polfinalu Wimbledona

11. julij 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 11. julij 2017 ob 21:40

Wimbledon - MMC RTV SLO

Srb Novak Đoković je zadnji četrtfinalist teniškega turnirja v Wimbledonu, potem ko je s 6:2, 7:6 (5) in 6:4 premagal Francoza Adriana Mannarina. V ženski konkurenci so znane vse polfinalistke.

Dvoboj bi moral biti odigran že v ponedeljek, a so ga organizatorji iz varnostnih razlogov prestavili na torek. Namreč, dvoboj je bil na sporedu po maratonskem obračunu Gillesa Müllerja in Rafaela Nadala, ki se je precej zavlekel. Igralca sta bila na igrišču številka 1 slabih pet ur.

Đoković v prvem nizu suveren

Đoković je dvoboj začel odlično. V prvi igri prvega niza se je sicer moral potruditi, da je ubranil začetni udarec, že v naslednji je Mannarinu odvzel servis s prvo priložnostjo. Srb je hitro povedel s 4:1 in vodstva ni izpustil iz rok. Francoz se je v osmi igri krčevito upiral, ubranil je dve priložnosti za brejk, ob tretji je bil nemočen. Beograjčan je prvi niz dobil s 6:2.

"Nole" dobil podaljšano igro

Enako se je začel tudi drugi niz. Đoković je v drugi igri hitro odvzel servis nasprotniku, povedel je s 4:1, a se je Mannarino vrnil v dvoboj. V 7. igri si je priigral prvo priložnost za brejk v dvoboju. Prvo je 'Nole' rešil z asom, pri drugi ni bil kos Francozovi skrajšani žogici. Mannarino je brejk v naslednji igri potrdil in izenačil na 4:4. Drugi niz se je prevesil v podaljšano igro, v kateri je Mannarino vodil že s 4:2, a je nato popustil, Đoković je dobil štiri točke zapored, priigral si je dve zaključni žogici za zmago v drugem nizu, izkoristil je drugo.

Do odločilnega brejka v tretji igri

V tretjem nizu je Đokoviću odločilni brejk uspel v tretji igri, po kateri je povedel z 2:1, nato pa je prednost zadržal do konca in se po dveh urah in 15 minutah veselil četrtfinala. Đokoviću so uspeli štirje brejki, Mannarinu le eden. Winnerji 36:23 za drugega nosilca, skupno razmerje točk 108:87.

Statistika Đoković Mannarino Prvi servis (%) 75 70 Asi 4 2 Dvojne napake 1 1 Nevsiljene napake 21 24 Winnerji 36 23 Osvojene točke 103 84 Osv. točke na mreži 17/22 14/19 Priložnosti za brejk 4/10 1/2

"Odigral sem solidno tekmo, še zdaleč pa ne perfektne. Najpomembneje pa je, da sem tekmeca strl v treh nizih in da se dvoboj ni zavlekel," je po zmagi povedal Đoković, ki je zaradi bolečin v desnem ramenu zaprosil za medicinsko pomoč. "Težave imam že nekaj časa, ampak za zdaj lahko igram, kar je najpomembnejše."

V četrtfinalu, ki je na sporedu v sredo, Srba čaka Čeh Tomaš Berdych. "Berdych me je premagal leta 2010. On se znajde na travi, ima dober servis in forhend. Izkušen je in ve, kako se igrajo pomembni dvoboji. Ni več favoritov, zdaj je vsak dvoboj pomemben," je komentiral naslednjega nasprotnika Novak Đoković, ki je med drugim opozoril, da igrišča v Wimbledonu niso najboljša.

V ženski konkurenci je bil danes na sporedu četrtfinale. V prvem dvoboju je Španka Garbine Muguruza s 6:3 in 6:4 porazila Rusinjo Svetlano Kuznecovo, "krvnico" Polone Hercog.

Za Španko, ki v celotnem dvoboju proti Kuznecovi ni niti enkrat izgubila svojega servisa, je to drugi polfinale v Wimbledonu: "Leta 2015 sem tu izgubila finale s Sereno Williams, menim, da sem letos precej boljša igralka kot takrat, zato upam, da grem lahko do konca." Muguruza bo poskušala ponoviti dosežek svoje trenerke Conchite Martinez, ki je do zdaj edina Španka z zmago na turnirju, ta ji je uspela leta 1994.

Druga polfinalistka je Američanka Venus Williams, ki je v uri in 13 minutah odpravila Latvijko Jeleno Ostapenko z 2:0 v nizih (6:3, 7:5). 37-letna Venus, ki igra dvajsetič v Wimbledonu, se je v polfinale tega uvrstila že desetič v karieri, lovi pa šesti naslov na Church Roadu. Nazadnje je tam zmagala leta 2008.

Venus, ki je odigrala 100. tekmo na sveti travi, je postala najstarejša polfinalistka turnirja po Martini Navratilovi, ki je v polfinalu igrala pred 23 leti. "Če sem iskrena, se počutim popolnoma sposobno in močno. Dokler se tako počutim, se lahko ne glede na starost potegujem za naslove," je povedala Venus, ki jo v polfinalu čaka Britanka Johanna Konta.

Britanci na nogah, Konta v polfinalu

Domačinka je na krilih občinstva presenetila Simono Halep in jo premagala z 2:1 v nizih (6:7 (2), 7:6 (5), 6:4). Konta je prvi niz izgubila v podaljšani igri, potem ko sta obe igralki enkrat vzeli servis tekmici. V drugem nizu brejka ni bilo, spet je odločala podaljšana igra, ki jo je tokrat dobila Britanka. Ta si je končno zmago zagotovila z odvzemom servisa v peti igri tretjega niza.

Velika Britanija je po letu 1978 in Virginii Wade končno dobila polfinalistko v Wimbledonu: "To je neverjetno. Na domačem turnirju sem se uvrstila v polfinale, pri tem pa premagala odlično tekmico."

Pliškova bo št. 1

Halepova bi se z uvrstitvijo v polfinale zavihtela na prvo mesto lestvice WTA. Glede na to, da je izgubila, pa bo prva igralka sveta postala Čehinja Karolina Pliškova, čeprav je v Wimbledonu izpadla že v drugem krogu.

Uspeh kariere tudi za Rybarikovo

Zadnja si je polfinale priborila Slovakinja Magdalena Rybarikova, ki je s 6:3 in 6:3 gladko odpravila Američanko Coco Wandeweghe.

Njun obračun je bil zaradi dežja prekinjen pri rezultatu 2:2 v drugem nizu, v nadaljevanju pa je bil en odvzem servisa dovolj za zmago 28-letne Slovakinje, ki je do zdaj osemkrat v svojih devetih nastopih na tem turnirju vselej izpadla v prvem krogu. Rybarikova, 87. igralka sveta, je prva slovaška polfinalistka Wimbledona.

Wimbledon (M), osmina finala, tabela:

MURRAY (VB/1) - PAIRE (FRA)

7:6 (1), 6:4, 6:4

QUERREY (ZDA/24) - ANDERSON (JAR)

5:7, 7:6 (5), 6:3, 6:7 (11), 6:3

MÜLLER (LUKS/16) - NADAL (ŠPA/4)

6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13

ČILIĆ (HRV/7) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/18)

6:2, 6:2, 6:2

RAONIC (KAN/6) - A. ZVEREV (NEM/10)

4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1

FEDERER (ŠVI/3) - DIMITROV (BLG/13)

6:4, 6:2, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/11) - THIEM (AVT/8)

6:3, 6:7 (1), 6:3, 3:6, 6:3

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - MANNARINO (FRA)

6:2, 7:6 (5), 6:4

Wimbledon (Ž), četrtfinale, tabela:

MUGURUZA (ŠPA/14) - KUZNECOVA (RUS/7)

6:3, 6:4

RYBARIKOVA (SLK) - VANDEWEGHE (ZDA/24) -

6: 3, 6:3



V. WILLIAMS (ZDA/10) - OSTAPENKO (LAT/13)

6:3, 7:5

KONTA (VB/6) - HALEP (ROM/2)

6:7 (2), 7:6 (5), 6:4

M. L., A. V., D. S.