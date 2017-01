Manuel Feller v prvi vožnji Zagreba presenetil favorite

Druga vožnja bo ob 18.00

5. januar 2017 ob 11:10,

zadnji poseg: 5. januar 2017 ob 15:44

Zagreb - MMC RTV SLO

Sljeme nad Zagrebom gosti četrti moški slalom sezone. Presenetljivo je v vodstvu Manuel Feller. Avstrijec je najhitrejši čas postavil s številko 21.

Na fizično zahtevni prvi progi, ki jo je s kamero na čeladi televizijskim gledalcem predstavila Tina Maze, so bile majhne razlike. 18 smučarjev je bilo znotraj ene sekunde. Oči so bile uprte v dvoboj Marcela Hirscherja in Henrika Kristoffersena, ki ju po polovici preizkušnje ločijo le tri stotinke. Med njiju se je vrinil še Italijan Manfred Mölgg, ki ima stotinko zaostanka za Hirscherjem, enak čas kot Kristoffersen pa je postal Švicar Daniel Yule.

Najprej je presenetljivo vodstvo prevzel Julien Lizeroux. 37-letni Francoz je s številko osem odlično smučal v spodnjem delu, kjer je izničil sicer minimalen zaostanek in si privozil 33 stotink naskoka pred Hirscherjem. Še za večje presenečenje pa je poskrbel Feller, ki se je na progo podal kot 21. 24-letni Avstrijec je že začel izjemno hitro. Tudi manjša napaka, ko ga je odličen ritem malce ponesel, mu ni odvzela veliko časa in bil je še pet stotink hitrejši od Lizerouxa. Senzacionalno je na tretje mesto s številko 45 prišel Američan Mark Engel.

Hirscher je dobil zadnje tri slalome v Zagrebu v letih 2012, 2013, in 2015. Leta 2014 in lani je slalom na Hrvaškem odpadel. Če je Hirscher nesporni kralj Zagreba, je Kristoffersen najboljši slalomist ta hip. Norvežan, ki je bil lani najboljši v seštevku te discipline, je v tej sezoni dobil oba slaloma, na katerih je nastopil – v Val d'Iseru in Madonni di Campiglio. Hirscher je bil obakrat drugi, zmagal pa je na uvodnem slalomu sezone v Leviju, kjer Kristoffersen zaradi spora z norveško zvezo ni nastopil.

Nastopila sta dva Slovenca. Štefan Hadalin ni dokončal prve proge, Žan Grošelj pa je bil z zaostankom 2,38 prepočasen za finale. Zasedel je 45. mesto. Oba sta prvič nastopila na Sljemenu.

Finalna vožnja bo ob 18.00. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju. To je prvi izmed petih januarskih slalomov.

Po prvi vožnji: 1. M. FELLER AVT 58,13 2. J. LIZEROUX FRA +0,05 3. M. ENGEL ZDA 0,28 4. M. HIRSCHER AVT 0,38 5. M. MÖLGG ITA 0,39 6. D. YULE ŠVI 0,41 . H. KRISTOFFERSEN NOR 0,41 8. F. NEUREUTHER NEM 0,52 9. M. MATT AVT 0,67 10. A. PINTURAULT FRA 0,68 . M. SCHWARZ AVT 0,68 ... 45. Ž. GROŠELJ SLO 2,38 Odstop: Hadalin, Digruber, Muffat- Jeandet, Grange ...





R. K., T. J.