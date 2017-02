Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Carlo Ancelotti je zadovoljen z dozdajšnjim potekom sezone. Foto: Reuters Zinedine Zidane, Karim Benzema in Gareth Bale na torkovem treningu Reala. Foto: EPA Neapeljčani (na fotografiji Maurizio Sarri, Jose Callejon in Raul Albiol) po 18 tekmah brez poraza samozavestni prihajajo v Madrid. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maradona bo največji navijač Napolija v Madridu

Arsenal šestkrat zapored obstal v osmini finala

14. februar 2017 ob 22:27

München/Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna in Arsenala se še četrtič srečujejo v osmini finala Lige prvakov. V letih 2005, 2013 in 2014 so napredovali Bavarci, ta niz pa želijo letos Londončani prekiniti.

Prva tekma bo v sredo na Allianz Areni. Obe ekipi v zadnjem času v domačih prvenstvih nista bili tako prepričljivi, da bi zadovoljili najbolj zahtevne navijače. Bayern je v soboto odpor predzadnjega Ingolstadta strl šele v zadnjih minutah (0:2).

Trener Carlo Ancelotti kljub temu ni zaskrbljen: "V tej sezoni smo včasih igrali dobro, včasih pa bi lahko igrali bolje, toda na splošno gledano sem do zdaj zadovoljen. Zadnja zmaga nam daje veliko samozavesti za sredo. Pokazali smo velik značaj, in to je zelo pomembno. Želimo nadzorovati tekmo. Arsenal je dober v protinapadih, saj ima hitre igralce."

Italijan ne bo mogel računati na poškodovana Jeroma Boatenga in Francka Riberyja, je pa okreval Xabi Alonso, ki je po udarcu v koleno izpustil ponedeljkov trening. Bayern je v Ligi prvakov nazadnje doma dosegel 15 zaporednih zmag, kar je rekord. Arsenal je šestkrat zapored obstal v osmini finala. V soboto so topničarji z 2:0 ugnali Hull City, oba zadetka je dosegel Alexis Sanchez.

Zidane ne bo tvegal z Balom

Na drugem srečanju se bosta v Madridu pomerila Real in Napoli. Trener domačih Zinedine Zidane še ne bo tvegal z Garethom Balom, ki je po novembrski poškodbi gležnja v nedeljo prvič treniral s polno obremenitvijo. "Naš cilj je, da ne prejmemo zadetka. Napoli ima hitre in živahne igralce. Maurizio Sarri je zelo dober trener, njegove ekipe igrajo zelo dober nogomet. Naredil je nekaj sijajnih rezultatov, kar pomeni, da dela zelo dobro," je kolegu na klopi gostov polaskal Francoz.

Napoli, ki naskakuje prvo uvrstitev v četrtfinale Lige prvakov, je že 18 tekem zapored neporažen. V Italiji so pričakovanja pred dvobojem zato velika. V Madridu je približno 10.000 Napolijevih navijačev, na tribuni pa bo tudi nekdanji zvezdnik Neapeljčanov Diego Maradona, ki ga je na tekmo povabil Realov predsednik Florentino Perez. "Prisotnost Maradone nas bo dodatno motivirala in upajmo, da ga ne bomo razočarali," pravi vratar Napolija Pepe Reina.

Po štirimesečni odsotnosti zaradi poškodbe kolena je znova pripravljen tudi napadalec Arkadiusz Milik, ki pa najbrž še ne bo igral. Ko je bil Poljak na prisilnem počitku, je z nekoliko spremenjenim položajem na igrišču zaživel Belgijec Dries Mertens, ki je na zadnjih 10 tekmah dosegel 13 zadetkov. Napoli je v letu 2017 nanizal sedem zmag in remi. Na Santiago Bernabeu se vračata nekdanja igralca Reala Jose Callejon in Raul Albiol.

Liga prvakov, osmina finala

Sreda ob 20.45:

REAL MADRID - NAPOLI

Verjetni postavi:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Vazquez, Benzema, Ronaldo.

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Zielinski, Jorginho, Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



BAYERN - ARSENAL

Verjetni postavi:



Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Douglas Costa, Lewandowski.

Arsenal: Čech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs, Coquelin, Elneny, Walcott, Oxlade-Chamberlain, Özil, Sanchez.

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)



Povratni tekmi bosta 7. marca ob 20.45.

