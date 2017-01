Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Paul Millsap je dosegel 37 točk in 19 skokov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maraton kljub 45 točkam Anthonyja pripadel Atlanti

24. trojni dvojček Westbrooka, poraz Oklahome

30. januar 2017 ob 08:10

New York - MMC RTV SLO

Košarkarski maraton med Atlanto in New Yorkom se je končal po treh urah in 39 minutah. Obračun, ki je dal zmagovalca šele po štirih podaljških, je s 142:139 dobila Atlanta.

Junak srečanja je bil Paul Millsap, ki je ob 19 skokih dosegel 37 točk, vključno z odločilnima 27 sekund pred koncem zadnjega podaljška. Dennis Schröder je vknjižil 23 točk in 15 podaj. Na drugi strani je s 45 točkami v 46 minutah blestel Carmelo Anthony. Zvezdnik Knicksov, ki je vse pogosteje tarča prestopnih govoric, je 2,6 sekunde pred koncem rednega dela položil za podaljšek. Nato je izsilil še drugi podaljšek.

Knicksi so igrali štiri podaljške na eni tekmi drugič v zgodovini. Prvič se jim je to pripetilo daljnega leta 1951.

Cleveland je prikazal eno najboljših predstav v zadnjem mesecu in s 107:91 odpravil Oklahomo. Kyrie Irving je dosegel 29 točk, LeBron James 25 točk, 14 skokov in 8 podaj. Westbrook je z 20 točkami, 12 skoki in 10 podajami preišel do 24. trojnega vojčka v sezoni. Iz igre je ob dobri obrambi Imana Shumperta metal le 7/26.

Presenečenje je v teksaškem obračunu pripravil Dallas, ki je s 105:101 slavil v San Antoniu. S tem so Mavsi prekinili niz 12 zaporednih porazov pri najuspešnejši ekipi tega tisočletja. Najzaslužnejši za uspeh je bil Seth Curry s 24 točkami in 10 skoki. To je šesti poraz Spursov na 22 tekmah v sezoni. Lani so v rednem delu izgubili le eno tekmo (40:1).

Golden State je brez Stepha Curryja komajda zmagal v Portlandu (113:111). Evan Turner je v samem zaključku zgrešil trojko za vodstvo, odbitek ni v koš pospravil Mason Plumlee. Še 37 sekund pred koncem je Golden State vodil 106:99. Najučinkovitejši je bil Kevin Durant s 33 točkami in 10 skoki.

ATLANTA - NEW YORK * 142:139

Millsap 37 in 19 skokov, Bazemore 24; Anthony 45, Jennings 18. Vujačić ni igral.

* - po štirih podaljških

CLEVELAND - OKLAHOMA CITY 107:91

Irving 29 in 10 podaj, James 25, 14 skokov in 8 podaj; Westbrook 20, 12 skokov in 10 podaj, Oladipo 17.

INDIANA - HOUSTON 120:101

George 33, Turner 18 in 10 skokov; Anderson 27, Harden 15.

NEW ORLEANS - WASHINGTON 94:107

Davis 36 in 17 skokov, Holiday 26; Beal 27, Morris 21, Wall 18, 19 podaj.

TORONTO - ORLANDO 113:114

Lowry 33, DeRozan 22; Vučević 25 in 10 skokov, Augustin 21.

CHICAGO - PHILADELPHIA 121:108

Butler 28, Lopez 21 in 10 skokov; Ilyasova 31 in 11 skokov, Covington 21.

SAN ANTONIO - DALLAS 101:105

Leonard 24, Parker in Aldridge po 16; Curry 24, Barnes 19, Matthews 17.

PORTLAND - GOLDEN STATE 111:113

McCollum 28, Lillard 19, Turner 18; Durant 33 in 10 skokov, Thompson 27.

Tekme 30. januarja:

PHILADELPHIA - SACRAMENTO

MIAMI - BROOKLYN

MINNESOTA - ORLANDO

BOSTON - DETROIT

DALLAS - CLEVELAND

PHOENIX - MEMPHIS

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % BOSTON CELTICS 47 29 18 61,7 TORONTO RAPTORS 48 29 19 60,4 NEW YORK KNICKS 49 21 28 42,9 PHILADELPHIA 76ERS 46 17 29 37,0 BROOKLYN NETS 47 9 38 19,1 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 46 32 14 69,6 INDIANA PACERS 47 25 22 53,2 CHICAGO BULLS 49 24 25 49,0 MILWAUKEE BUCKS 46 21 26 44,7 DETROIT PISTONS 46 21 26 44,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 48 28 20 58,3 WASHINGTON WIZARDS 47 27 20 57,4 CHARLOTTE HORNETS 47 23 25 47,9 ORLANDO MAGIC 49 19 30 38,8 MIAMI HEAT 48 18 30 37,5 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 49 30 19 61,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 48 28 20 58,3 DENVER NUGGETS 46 21 25 45,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 49 21 28 42,9 MINNESOTA TIMBERWOLV. 47 18 29 38,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 48 41 7 85,4 LOS ANGELES CLIPPERS 48 30 18 62,5 SACRAMENTO KINGS 47 19 28 40,4 LOS ANGELES LAKERS 50 16 34 32,0 PHOENIX SUNS 47 15 32 31,9 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 47 36 11 76,6 HOUSTON ROCKETS 51 35 16 68,6 MEMPHIS GRIZZLIES 49 28 21 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 48 19 29 39,6 DALLAS MAVERICKS 47 17 30 36,2





R. K.