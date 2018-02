Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 25 glasov Ocenite to novico! 28-letni Marcel Hirscher (v sredini) je izjemni karieri postavil piko na i - osvojil je zlato olimpijsko medaljo, ki mu je še edina manjkala v vitrini. Foto: Reuters Marcel Hirscher je dosanjal svoje sanje. Foto: Reuters Marcel Hirscher se veseli druge olimpijske medalje, prve zlate. Foto: Reuters Štefan Hadalin je v slalomu dosegel 7. čas. Foto: Reuters

Marcel Hirscher prvič olimpijski prvak

13. februar 2018 ob 03:30,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 07:43

Pjongčang - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je s 55 zmagami v svetovnem pokalu drugi najuspešnejši alpski smučar, pri 28 letih pa se lahko končno pohvali še kot olimpijski prvak.

Avstrijec je v sploh prvi tekmi alpskih smučarjev v Koreji slavil v kombinaciji. Svoje delo je odlično opravil že v smuku, kjer je dosegel 12. čas, nato pa s prvim časom slaloma osvojil zlato. Medalji v sploh zadnji kombinaciji na olimpijskih igrah sta osvojila še Francoza Alexis Pinturault (10. po smuku) in Victor Muffat Jeandet (29.).

Hirscher ni občutil pravega veselja

"Ni bilo zabavno. Sploh se ne morem preveč veseliti, ker je bilo tako težko. Dopoldne mi je uspel zelo dober nastop, to je bil smuk kariere, v slalomu pa sem znal to spremeniti v zlato. Izkoristil sem že prvo priložnost za zlato medaljo in pritiska ne bo več," je povedal Hirscher, ki gre lahko zdaj sproščeno še po zlati medalji v veleslalomu in slalomu.

Taktična napaka Hadalina

Solidno sta nastopila Štefan Hadalin, ki je osvojil osmo mesto, deseti pa je bil Klemen Kosi. Hadalin, specialist za slalom, je bil po nastopu razočaran, saj mu je 21. čas smuka omogočal napad na najvišja mesta. "Mogoče je bila kriva taktična napaka, ker sem se slaloma lotil preveč rezervirano. Ocenil sem namreč, da je postavitev bolj zavita, to pa se je izkazalo za napako. Psihično sem se dobro pripravil, bil sem sproščen, a že od prvih vrat sem preveč zavijal in nisem razvil dobrega tempa," je nastop ocenil Hadalin.

Neposrečeni smuk Klineta

Martin Čater, ki je bil s 13. mestom najboljši Slovenec na smuku, je odstopil že po nekaj slalomskih zavojih. Boštjan Kline se je po neposrečenem smuku (42. čas) odločil, da slalom izpusti.

Svindal se je slalomu odpovedal

Kombinacijski smuk so skrajšali, najhitrejši čas je dosegel Nemec Thomas Dressen, ki je bil na koncu deveti. Na smuku je bil drugi Aksel Lund Svindal, ki se je preventivno odpovedal slalomu, saj vse stavi na nastopa v hitrih disciplinah.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:06,52 2. A. PINTURAULT FRA +0,23 3. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,02 4. M. SCHWARZ AVT 1,35 5. T. LIGETY ZDA 1,45 6. T. MERMILLOD BL. FRA 1,50 7. K. JANSRUD NOR 2,15 8. Š. HADALIN SLO 2,42 9. T. DRESSEN NEM 2,44 10. K. KOSI SLO 2,85 Odstop: Čater (13. po smuku), Mayer (3.), Fill (6.), ...

Vrstni red po smuku: 1. T. DRESSEN NEM 1:19,24 2. A.-L. SVINDAL NOR +0,07 3. M. MAYER AVT 0,13 4. K. JANSRUD NOR 0,27 5. C. INNERHOFER ITA 0,53 6. P. FILL ITA 0,68 7. V. KRIECHMAYR AVT 0,72 8. D. PARIS ITA 0,77 9. J. GOLDBERG ZDA 0,78 10. A. PINTURAULT FRA 1,04 ... 12. M. HIRSCHER AVT 1,32 13. M. ČATER SLO 1,33 16. K. KOSI SLO 1,37 21. Š. HADALIN SLO 1,91 43. B. KLINE SLO 3,18

