Marčič odhaja na tretji Reli Dakar

Peterhansel lovi 13. zmago

1. januar 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V ponedeljek se bo začel Reli Dakar, ena najtežjih preizkušenj v avtomobilizmu in motociklizmu. Tretjič bo nastopil slovenski motociklist Simon Marčič.

Reli se bo v letu 2017 s prvo etapo začel v ponedeljek, ko se bo karavana motociklistov, avtomobilistov in tovornjakarjev podala iz Asunciona (Paragvaj) do Resistencie (Argentina). Prvih 454 km bo uvod v 39. reli Dakar, devetega na sedanjih prizoriščih; leta 2008 so morali tekmovanje v Afriki prekiniti zaradi varnostnih groženj, pozneje pa so se odločili, da bodo zahtevne gore, sipine in puščave v Južni Ameriki pravo nadomestilo za varnostno vse bolj tvegano Afriko.

Stephane Peterhansel bo v prihodnjih 14 dneh lovil že svojo 13. zmago na teh dirkah. Prihajajočo dirko Francoz ocenjuje kot eno najtežjih v karieri, saj bo trasa zahtevna, dirkači pa bodo kar šest dni prebili na vsaj 3000 metrih nadmorske višine. Peterhansel bo tudi branil zmago iz leta 2016, ki je bila zanj šesta v dirkalniku na štirih kolesih, pred tem je bil zelo dober tudi na motorju, saj ima v tej konkurenci tudi šest zmag, prvo že iz leta 1988.

"Malo časa bomo imeli za pripravo na izjemne višine. Zase se ne bojim, bolj me skrbi za spremljevalne ekipe, mehanike, člane moštev. Čaka nas najtežji reli Dakar, odkar tekmujemo v Južni Ameriki," je pred začetkom relija razmišljal Peterhansel. Leta 2016 je slavil s Peugoetom (za francosko ekipo bo vozil tudi tokrat), v letih 2004, 2005 in 2007 pa je vozil za Mitsubishi; dve zmagi, 2012 in 2013, pa ima še z Minijem.

Na sporedu le en prost dan

Skupno bo dirkače čakalo več kot 9.000 kilometrov. Začeli bodo v Paragvaju, šli v Argentino, prek Andov v Bolivijo, potem pa se bodo vrnili v Argentino, kjer bo cilj relija v Buenos Airesu 14. januarja. Prevozili bodo 12 etap, imeli pa bodo le en prost dan; 8. januarja bodo preživeli v bolivijski prestolnici La Paz, 3500 metrov nad morjem.

Marčič ne pričakuje vrhunskih rezultatov

"Do cilja smo prišli, zdaj pa gremo naprej, priti višje, z boljšimi rezultati. Vrhunskih rezultatov še ne morem pričakovati, nimam še dovolj izkušenj, sem v razredu brez asistence. Bolj bom napadal, vozil z glavo, lani v bistvu še nisem prav vedel, kaj je Dakar, saj etape, ki odločajo, prihajajo šele v drugem delu," pred dirko razmišlja Marčič.

