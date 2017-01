Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Stephane Peterhansel se s Sebastienom Loebom bori za vodstvo v skupnem seštevku. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marčič po nesreči s Peterhanslom končal Dakar

Po zlomu goleni konec tretjega Dakarja

12. januar 2017 ob 16:21

San Juan - MMC RTV SLO

Edini slovenski predstavnik na Reliju Dakar, motorist Simon Marčič, je po nesreči s Stephanom Peterhanslom že zaključil vzdržljivostno dirko.

Do nesreče je prišlo po približno 83 kilometrih desete etape, ki je sicer karavano po Argentini vodila od Chilecita do Sanu Juana. Francoz, ki je pred etapo med avtomobilisti zasedal drugo mesto za rojakom Sebastienom Loebom, vmes pa med etapo znova prevzel vodstvo, se je po nesreči ustavil in z Marčičem počakal do prihoda reševalcev. Slovenski motorist ima odprt zlom goleni in je tako predčasno končal svoj tretji Dakar. Marčič je po devetih etapah zasedal 65. mesto.

51-letni Peterhansel je v dolgi in bogati karieri že kar 12-krat osvojil Dakar, šestkrat je bil najboljši med motoristi, šestkrat pa tudi za volanom avtomobila. Najboljši je bil tudi lani. Zadnja tri leta dirka s Peugeotom.

