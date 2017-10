Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Marco Verratti

21. oktober 2017 ob 11:32

Pariz - MMC RTV SLO

Neymar bi lahko enako zaslužil v Manchester Cityju ali Chelseaju. Za PSG ni podpisal zaradi denarja, ampak zaradi tega, ker verjame v ta projekt. Enako velja zame.

Če priznam, sem res poleti prvič v petih letih pomislil, da bi odšel. Ljudje mislijo, da za PSG igram zaradi denarja. Takšno vsoto bi lahko dobil tudi kje drugje. Če bi poleti zapustil Pariz, ko so bili klubi zame pripravljeni odšteti 100 milijonov evrov, bi zaslužil več.

Nikoli nisem rekel, da želim zapustiti PSG. Le omenil sem nekaj stvari, ki jih nisem razumel. Lani smo šli skozi nekaj težkih trenutkov. Nismo bili videti kot ekipa, ki si želi osvojiti vse. To se je od nas pričakovalo, a so bile ekipe, ki so bile močnejše od nas. Nisem bil prepričan, če smo ekipa z velikimi ambicijami. Ko je prišel nov športni direktor, sva se pogovorila in sem mu tudi rekel, da bom ostal. Nisem ostal, ker sta prišla Neymar in Mbappe. Tedaj še nisem vedel, da prihajata.

Italijanski vezist PSG-ja Marco Verratti je spregovoril o poletnih govoricah, ko se je veliko govorilo o njegovem odhodu iz francoske prestolnice. Zdaj je dejal, da v Parizu ne igra zaradi denarja, ampak ker verjame v projekt. Po njegovih besedah enako velja za brazilskega zvezdnika Neymarja, za katerega je PSG poleti Barceloni plačal rekordno odškodnino. Vir: L'Equipe

Tilen Jamnik