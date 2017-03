Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rok Marguč je izpadel v osmini finala. Foto: EPA 19-letna Avstrijka Daniela Ulbing je nova svetovna prvakinja v paralelnem slalomu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marguč 16. v paralelnem slalomu; popolno slavje Avstrijcev

Zlato Ulbingovi in Prommeggerju

15. marec 2017 ob 15:56,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 17:27

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

Avstrijci se veselijo dvojne zmage v paralelnem slalomu na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu. Med moškimi je slavil Andreas Prommegger, v ženski konkurenci pa je bila najboljša Daniela Ulbing. Edini izmed slovenskih deskarjev na snegu, ki se mu je uspelo uvrstiti v izločilne boje, je Rok Marguč - izpadel je v osmini finala.

Marguč se je v osmini finala pomeril z Avstrijcem Benjaminom Karlom, zmagovalcem kvalifikacij. Dvoboj dveh najuspešnejših zbiralcev medalj na svetovnem prvenstvu je po pričakovanjih pripadel Avstrijcu, slovenski predstavnik namreč nima najboljše sezone.

Karl je nastopil tudi v velikem finalu, a je tam moral priznati premoč reprezentančnemu kolegu Andreasu Prommeggerju, ki je prvič osvojil zlato medaljo. Bronasto medaljo je osvojil Rus Andrej Sobolev.

V ženski konkurenci je slavila Avstrijka Daniela Ulbing, Čehinja Ester Ledecka je bila druga, tretja pa Rusinja Alena Zavarzina.

Marguč 16., Hafner 17.

Slovenska ekipa je bila ista, kot je bila napovedana za paralelni veleslalom, v kvalifikacijah so nastopili Rok Marguč, Tim Mastnak, Jure Hafner, Črt Ikovic, Gloria Kotnik in Iva Polanevc. Iz kvalifikacij se je v izločilne boje kot zadnjemu uspelo prebiti le Marguču, tega ni pričakoval: "Srečen sem in presenečen. Tega nisem pričakoval. Potem ko sem prišel v cilj, sem se že odpisal, a sem z nekaj sreče vendarle prišel v finale."

Hafner je za Margučem zaostal le pet stotink in zasedel 17. mesto, Tim Mastnak je bil po padcu v drugi kvalifikacijski vožnji 32., Ikovic pa je v prvi kvalifikacijski vožnji dosegel 37. čas in se v drugo ni uvrstil.

Kotnikova je zasedla 22., Polančeva pa 34. mesto.

M. L.