Marguč: Boj je odprt, nihče ni v izraziti prednosti

Slovenija v petek ob 20.30 z Dansko

18. januar 2018 ob 11:43

Zagreb - MMC RTV SLO

Gašper Marguč je bil s šestimi goli najboljši strelec Slovenije ob zmagi nad Črno goro. "Upajmo, da lahko pridemo v polfinale," je pred drugim delom evropskega prvenstva odločen desnokrilni rokometaš slovenske reprezentance.

"V prvem polčasu nam igra ni stekla. Med polčasom smo se dogovorili, da moramo dvigniti nivo igre v obrambi, kjer nam je manjkalo agresivnosti. To smo od prve minute drugega polčasa storili in potem je prednost le še rastla," je ključ do prve slovenske zmage na evropskem prvenstvu na Hrvaškem opisal Marguč.

Če so Čehi premagali Dance ...

Slovenija ima v drugi skupini eno točko, pred njo so štiri reprezentance s po dvema, vodi pa Makedonija s tremi. Bolj izenačena bi bila torej skupina težko. Slovenci so še v igri za polfinale, veliko pa bo povedala že petkova tekma z Dansko. "Zdaj je boj odprt, gremo tekmo po tekmo in upajmo, da lahko pridemo v polfinale. Vse je še odprto, nihče ni v izraziti prednosti, lahko premagamo vsakogar. Danska nam v preteklosti ni odgovarjala, a videli smo na tem prvenstvu, da so premagljivi. Premagali so jih Čehi, za katere to ni nihče pričakoval. Mi pa smo dokazali proti Nemcem, da lahko igramo z vsakomur, tudi z Danci," pravi Marguč.

Lesjak: Želeli smo pokazati, da nas nič ne more iztiriti

Eden ključnih mož slovenske reprezentance je bil tudi vratar Urban Lesjak, ki je v drugem polčasu nizal obrambe. "Želeli smo odigrati tekmo. Želeli smo pokazati Evropi, da smo dobra ekipa, ki je tudi razni stranski faktorji ne morejo iztiriti," se je Lesjak ozrl na neljube dogodke zadnjih dni.

Slovenija se bo v Varaždinu z Danci pomerila v petek ob 20.30. V torek (23.) ob 18.15 sledijo Španci, nato pa za konec drugega dela v sredo (24.) ob 16.00 še Čehi.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1