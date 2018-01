Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 20 glasov Ocenite to novico! Rok Marguč se je na tekmah za svetovni pokal osmič povzel na zmagovalni oder. Foto: EPA Za to stotinko se ne sekiram preveč, se mi bo že vrnila nekje drugje. Bolj pomembno je, da sem po slabši lanski sezoni spet na vrhu, da sem predvsem sebi dokazal, da sem konkurenčen. Rok Marguč VIDEO Marguč in Košir že ulovil... VIDEO Marguč izgubil finale le... VIDEO Košir odstopil v boju za... Dodaj v

Marguč finale izgubil za samo stotinko, Košir četrti

Marguč dokazal, da je lahko konkurenčen

5. januar 2018 ob 12:40,

Lackenhof - MMC RTV SLO

Rok Marguč in Žan Košir odlično stopnjujeta formo pred olimpijskimi igrami, saj sta se v Lackenhofu prebila v polfinale paralelnega veleslaloma.

Deskarji na snegu so v Avstriji, kjer je Rok Marguč tekmo za svetovni pokal končal na drugem mestu. V finalu je vodil večji del nastopa, tik ob koncu pa ga je prehitel Švicar Nevin Galmarini in zmagal z le stotinko prednosti.

"Za to stotinko se ne sekiram preveč, se mi bo že vrnila nekje drugje. Bolj pomembno je, da sem po slabši lanski sezoni spet na vrhu, da sem predvsem sebi dokazal, da sem konkurenčen. Večinoma so mi vožnje uspele, to stotinko pa sem pustil na zadnji strmini, v zadnja vrata sem prišel preveč direktno. A, kot pravim, nič ne de, glavne letošnje tekme so še pred nami, še bodo priložnosti tudi za zmago," je bil zadovoljen nekdanji svetovni prvak.

Marguč dobil slovenski polfinale

Rok Marguč je v slovenskem polfinalu premagal Žana Koširja, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah. Marguč si je prednost nabral v spodnjem delu proge in slavil z 31 stotinkami razlike. "Ne glede na Žanove težave v preteklosti je še vedno med najhitrejšimi. Premagati ga ni mačji kašelj, v zadnjih letih jih je bilo malo, ki so se lahko pohvalili s tem. Konec koncev to dokazujejo tudi kvalifikacije. Pred najinim dvobojem sem si govoril: če sem sam utrujen, je on utrujen dvojno in zato premagljiv. Uspela mi je dobra vožnja, Žanu malo manj dobra, veselil sem se jaz," je Marguč tudi ponosen, ker je v neposrednem dvoboju premagal Tržičana.

Košir je v boju za 3. mesto izgubil proti Avstrijcu Alexandru Payerju. Po napaki ni končal vožnje.

V kvalifikacijah dosegel peti čas

Marguč je v kvalifikacijah dosegel peti čas. V osmini finala je v izjemno suvereni vožnji premagal Patricka Busslerja (+1,12), nato pa še Masakija Šibo. Japonec je pred zadnja vrata prišel v majhni prednosti, Marguč pa je z izjemnima zadnjima zavojema skočil v vodstvo in slavil s 15 stotinkami prednosti.

Košir je v osmini finala najprej v tesnem obračunu za vsega 13 stotink premagal Avstrijca Lukasa Mathiesa, v četrtfinalu pa še z manjšo razliko Sebastiana Kislingerja (+0,12).

Nastopili še štirje Slovenci

Tim Mastnak je dosegel 24. mesto, Jure Hafner pa 48. V ženski konkurenci je bila Gloria Kotnik 22., Iva Polanec pa 49.

