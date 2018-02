Marguč: Pod olimpijskimi krogi štejejo le medalje

V Pjongčangu priklicati občutke iz Lackenhofa

20. februar 2018 ob 18:46

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenija bo imela na paralelnem deskarskem veleslalomu močno zasedbo. V moški konkurenci bodo nastopili trije, od katerih se je letos Rok Marguč že zavihtel na oder za zmagovalce.

31-letni Laščan je v Lackenhofu v Avstriji na začetku koledarskega leta zasedel drugo mesto. Prehitel ga je le Nevin Galmarini, Švicar, ki je edini v tej zimi dobil dve tekmi svetovnega pokala, na preostalih sedmih pa so bili različni zmagovalci. "Res je veliko število različnih zmagovalcev in tistih, ki so prišli na oder. Hkrati še marsikoga ni bilo, ki bo prav tako konkurenčen. Ocenjujem, da vsaj 20 tekmovalcev lahko pride povsem na vrh oziroma na prva tri mesta. To je po svoje čar tega športa, ki je postal izredno enakovreden in vsak lahko premaga vsakogar," je pred nastopom povedal Marguč, poleg katerega bosta na štartu še Žan Košir in Tim Mastnak.

Do zdaj je deskal na dvojih olimpijskih igrah, najboljši izid pa je peto mesto s paralelnega veleslaloma iz Sočija. "Kot sem rekel, boj je zelo odprt. Prišel sem se borit za medaljo, to je jasno. Seveda je to moja želja. Če je ne bom osvojil, pa sem s tem pripravljen živeti. Ena tekma v dveh dneh. Že to bo v bistvu loterija. Sploh si ne upam predstavljati, da bi bil po kvalifikacijah prvi, saj bi si potem sam ustvaril tak pritisk, da ne bi mogel urediti glave, ko bi dva dni čakal na tekmo. Pač, če imamo tekmo v dveh dneh, naj potem tudi podelijo dva kompleta medalj, a ni res? V soboto bomo morali v bistvu znova odpeljati kvalifikacije, zato da bomo izbirali proge," je sistem tekmovanja opisal slovenski deskar.

V nasprotju s Sočijem je znova na sporedu le ena disciplina. Za paralelni veleslalom bodo kvalifikacije v četrtek, izločilni boji pa v soboto: "Marsikateri športnik ima tu samo eno priložnost. Izjema so na primer smučarji in biatlonci, nas pa čaka en nastop. Z olimpijskimi krogi je tako, da smo mi v bistvu privedli do tega, da pod njimi štejejo le medalje. Razlike med četrtim in 20. mestom praktično ni. V Sočiju sem bil peti in zaradi tega nisem imel nič. Všeč mi je bil pristop Ane Drev, ki je z desetega mesta šla "na glavo" in silovito napadla. To je to, ali dobiš ali pa je vseeno. Deseto ali 30. mesto ali odstop, vseeno."

"Tak je moj pogled na igre. Bo taka moja taktika? Seveda bom napadel. Ni nujno, da bodo zmagovali tisti, ki so v svetovnem pokalu. Na teh igrah se je to recimo že zgodilo v smučanju," je povedal in dodal, da v tako zgoščeni konkurenci šteje le popoln napad.



Sicer bi si želel, da bi se deskarji za kolajne borili tudi v paralelnem slalomu, saj je v tej disciplini že postal svetovni prvak, vendar pa se je, kot pravi, po morebitnem neuspehu na prvi tekmi težko zbrati za drugo: "Seveda mi je žal, da ni slaloma, saj se mi zdi zelo lepa disciplina. Tudi dober sem v njem. Sploh tu bi mi ležal, ker je zelo položna proga in če bi bila postavljena zelo zaprto, bi bil lahko zelo konkurenčen. Če se pa obrnem na Soči in se zamislim, ko sem bil sprva peti, mi je potem vse skupaj padlo dol in bi bilo vseeno, če ne bi bilo tistega slaloma. Težko je, če prva ne uspe. To se je videlo v Sočiju, ko sta dva z veleslaloma kolajni osvojila tudi v slalomu."

V Rusiji je dve medalji dobil Košir, ki bo deskal tudi v Pjongčangu. Slovenske barve bo zastopal tudi Mastnak, najboljši izid pa je letos torej uspel Marguču s tretjim mestom: "Tam v Lackenhofu sem dobil prave občutke. Proga je bila dokaj podobna tej olimpijski. Mislim, da je to super. Forma me dosti bolj veseli kot pred Sočijem, ko tedaj nisem stal na odru za zmagovalce, če tako vzamem. Treba bo tiste občutke priklicati za to tekmo v Pjongčangu."

