Maribor bo vrata v Ligo prvakov skušal odpreti v Izraelu

Domžale - Marseille

4. avgust 2017 ob 07:49,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 13:13

Nyon - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora bodo v zadnjem predkrogu Lige prvakov igrali proti izraelskemu prvaku Hapoelu Be'er Ševi. Povratna tekma bo v Ljudskem vrtu.

Hapoel je štirikratni izraelski prvak, prva je osvojil v letih 1975 in 1976, zadnja dva pa leta 2016 in 2017. Hapoel je v drugem predkrogu s 5:3 izločil madžarskega prvaka Honved, v tretjem predkrogu pa je presenetil Ludogorca. Skupni izid je bil 3:3, Izraelci pa so slavili zaradi gola več v gosteh.

Maribor - izraleski klubi 1:1

Slovenski serijski prvak se bo v evropskih pokalih še tretjič pomeril z izraelskim klubom. V sezoni 2011/2012 je v 3. predkrogu Lige prvakov klonil pred Maccabijem Haifo, v sezoni 2014/2015 pa je bil v isti fazi tekmovanja boljši od Maccabija Tel Aviva in se takrat tudi prebil v skupinski del Lige prvakov.

Rijeka dobila Olympiacos

Hrvaški prvak Rijeka, kjer Matjaž Kek deluje že štiri leta, bo pot v elito iskal prek Olympiacosa. Liverpool, ki po treh letih spet želi igrati v ligi vseh lig, bo za to moral izločiti Hoffenheim.

Prve tekme bodo 15. in 16. avgusta, povratne pa 22. in 23. avgusta.

4. predkrog Lige prvakov, prvaki:

QARABAG - KÖBENHAVN

APOEL - SLAVIJA PRAGA

OLYMPIACOS - RIJEKA

CELTIC - ASTANA

HAPOEL B. ŠEVA - MARIBOR

Neprvaki:

ISTANBUL BA. - SEVILLA

YOUNG BOYS - CSKA MOSKVA

NAPOLI - NICE

HOFFENHEIM - LIVERPOOL

SPORTING - STEAUA BUKAREŠTA

Domžale pa bodo imele izjemno težkega nasprotnika v 4. predkrogu Evropske lige, saj jih čaka Marseille. Prve tekme bodo 17. avgusta, povratne pa 24. avgusta.

Evropska liga, 4. predkrog:

DOMŽALE - MARSEILLE



SHKENDIJA - MILAN

VARDAR - FENERBAČE

AJAX AMSTERDAM - ROSENBORG

OSIJEK - AUSTRIA DUNAJ

CRVENA ZVEZDA - KRASNODAR

ALTACH - MACCABI TEL AVIV

BATE BORISOV - OLEKSANDRIYA

CLUB BRUGGE - AEK ATENE

MARITIMO - DINAMO KIJEV

DINAMO ZAGREB - SKENDERBEU

LUDOGOREC - SÜDUVA

PANATHINAIKOS - ATHLETIC BILBAO

APOLLON LIMASSOL - MIDTJYLLAND

PARTIZAN BEOGRAD - VIDEOTON

HAFNARFJÖRDUR - BRAGA

EVERTON - HAJDUK SPLIT

UTRECHT - ZENIT

LEGIA VARŠAVA - ŠERIF TIRASPOL

VIITORUL CONSTANT - SALZBURG

VIKTORIA PLZEN - AEK LARNACA

PAOK SOLUN - öSTERSUND

S. J.