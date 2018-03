Maribor drugič ta teden praznih rok v Ljudskem vrtu!

Bijol zadel za tri točke Rudarja

17. marec 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 20:21

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Kriza nogometašev Maribora se nadaljuje in je vse globlja. V 24. krogu Prve lige TS je nov udarec vijoličastim zadalo Krško, ki je v Ljudskem vrtu presenetljivo zmagalo z 0:2. Rudar je že zgodaj popoldne z 2:1 premagal Celje.

Varovancem Darka Milaniča je sicer pred srečanjem štela le zmaga. Olimpija jim je namreč že precej ušla, z nedeljsko zmago nad Ankaranom v Novi Gorici bi Ljubljančani s tekmo več Mariboru pobegnili že za 10 točk. V prihodnjem krogu 31. marca bo na sporedu derbi v Stožicah.





Evrogol Volariča

Krško je pred maloštevilnimi gledalci v deževni štajerski prestolnici povedlo v 32. minuti. Po prodoru proti kazenskemu prostoru je s približno 20 metrov sijajno v zgornji kot zadel Luka Volarič. Krčani se v vodstvu niso znašli naključno, saj je bilo po prve pol ure razmerje v strelih 1:5 za njih, v strelih v okvir vrat pa 1:3.

Prečka Šulerja

Tik pred koncem prvega polčasa bi se domači, ki so že v 38. minuti opravili dve menjavi, na zelo razmočeni zelenici kmalu veselili izenačenja. Najbližje zadetku za Maribor v uvodnih 45 minutah je bil Marko Šuler, ki pa je z desne strani žogo poslal v prečko. Že pred vodilnim golom Krškega ni veliko manjkalo, da bi po predložku Marka Jakolića dosegel tudi avtogol, a ga je preprečil Jasmin Handanović in žogo izbil čez vrata.

Vekić povišal na 0:2

Na začetku drugega dela, v 49. minuti, je sledil nov šok za mariborske navijače. Podal je Tonči Mujan, v obrambi ni bil dovolj zbran Aleksander Rajčević, kar je izkoristil Luka Vekić in streljal po tleh, Handanović pa je bil še drugič premagan. Izid se kljub aktiviranju Marcosa Tavaresa do konca nato ni več spremenil.

Žvižgi za Mariborčane

Gostitelji so delovali izgubljeno in na 11. medsebojni tekmi proti Krškemu v prvoligaški konkurenci prvič morali priznati premoč tekmecem. Šepala je predvsem organizacija igre, izgubili so ogromno žog in imeli številne napačne podaje. Po zadnjem sodnikovem žvižgu so jih gledalci z igrišča pospremili z žvižgi.

Maribor je spomladi na štirih domačih srečanjih osvojil vsega dve točki. Proti Aluminiju (0:0) in Rudarju (2:2) je remiziral, ta teden pa je v torek praznih rok v Ljudskem vrtu ostal že proti Domžalam (1:2).

Celjani izenačili malo pred koncem prvega polčasa

Lokalni derbi v Velenju je bil kljub zahtevnim vremenskim razmeram in razmočenemu igrišču izjemno razburljiv, po obojestransko privlačni predstavi pa se je končal z zmagoslavjem domačih.

Miren začetek tekme je v 17. minuti s prvim zadetkom prekinil Rudar. Po predložku Roberta Pušaverja z desne strani se je na pravem mestu znašel Milan Tučić in z zvrhano mero srečo ukanil vratarja Metoda Jurharja.

Od tedaj naprej se je igra povsem razživela, obetavne akcije so se vrstile kot po tekočem traku. Po bliskovitem protinapadu je bil Edin Šehić v idealni priložnosti za povišanje vodstva, a mu je veselje v zadnjem trenutku preprečil Elvedin Džinić.

V uvodne pol ure dokaj "rezervirani" Celjani so bili do konca prvega polčasa nevarnejši, predvsem v protinapadih. Rudi Požeg Vancaš je v 29. in 36. minuti zapravil dve sijajni priložnosti za zadetek, v 34. minuti se je s pepelom posul tudi Dario Vizinger. V 42. minuti je Celje vendarle izenačilo, po predložku Požega Vancaša z desne strani je Vizinger zadel z glavo. Do odmora obe ekipi zapravili še po eno priložnost za gol.

Rudar zdržal z igralcem manj

Enako je bilo na začetku drugega polčasa, v 58. minuti pa so gostitelji še drugič povedli. Znova so izvedli protinapad, Tučićev strel je Jurhar z bravurozno obrambo ustavil, po kotu z leve strani pa je vendarle kapituliral po natančnem voleju Jake Bijola z desetih metrov.

V nadaljevanju so gosti na vsak način skušali doseči izenačujoči zadetek, vendar jim ni uspelo, čeprav so od 77. minute igrali z nogometašem več, potem ko je drugi rumeni karton prejel Leon Črnčič.

24. krog:

RUDAR - CELJE 2:1 (1:1)

400; Tučić 18., Bijol 58.; Vizinger 42.

RK : Črnčič 77./Rudar

Rudar: Pridigar, Kašnik, Pušaver, Pišek, Tomašević, Bijol, Šehić , Novak ( 72./Črnčič ), Tučić ( 62./Parfitt-Williams), Šimunac ( 54./Radić), Trifković.

Celje: Jurhar, Pečnik, Stojinović, Džinić , Brecl, Cvek, Pišek ( 73./Benedičič), Lupeta, Pungaršek ( 30./Vidmajer), Požeg Vancaš, Vizinger ( 60./Štraus).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)



MARIBOR - KRŠKO 0:2 (0:1)

1.500; Volarič 32., Vekić 49.

Maribor: Handanović, Hodžić ( 38./Ivković ), Rajčević ( 52./Tavares), Šuler, Viler, Cretu, Hotić ( 38./Dervišević), Vršič, Bajde, Mešanović , Zahović.

Krško: Zalokar, Ejup , Krajcer, Šturm, Jakolić ( 62./Balić), Kovačič, Kulinitš, Da Silva, Mujan, Volarič, Vekić ( 83./Sokler).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



Nedelja ob 13.00:

ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA

(v Novi Gorici; brez gledalcev)



Ob 15.00:

TRIGLAV - GORICA



Ob 17.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 23 17 4 2 43:10 55 MARIBOR 23 14 6 3 38:17 48 DOMŽALE 21 12 4 5 42:17 40 RUDAR 22 11 3 8 30:24 36 CELJE 23 9 6 8 33:31 33 GORICA 22 8 2 12 22:32 26 KRŠKO 21 6 5 10 27:38 23 ALUMINIJ 22 4 6 12 22:36 18 TRIGLAV 21 3 5 13 18:40 14 ANKARAN HRVATINI 22 2 7 13 19:49 13

M. R.