Maribor ima izkušnje, psihološko prednost in - Ljudski vrt

Djuranović: Bili smo del evropske smetane in tako smo se počutili

22. avgust 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Unovčiti izkušnje, potrpežljivo v napad, paziti na hitre izraelske protinapade. 1:0 je najlepša možnost. S takšnimi mislimi strokovna javnost pričakuje obračun Maribora in Hapoela.

Pred nocojšnjo odločilno tekmo Maribora, ki bo odločilna za vstop v Ligo prvakov (prvo tekmo je Hapoel Ber Ševa dobil z 2:1), smo se pogovarjali z nekdanjimi igralci vijoličastih in trenerjem Bojanom Prašnikarjem. Vsi so prepričani, da bo imel Maribor v razprodanem Ljudskem vrtu dovolj izkušenj in znanja za uspeh in da bo mesto spet lahko rajalo do jutra, kot se nepozabnega uspeha leta 1999 še dobro spominja Dejan Djuranović.

Mladen Dabanović: Na prvi tekmi smo se lahko prepričali o kakovosti Hapoelove igre. V Ljudskem vrtu pričakujem njihovo drugačno igro, predvsem bodo zelo nevarni iz protinapadov. Že večkrat so dokazali individualno kakovost in hitrost v konici napada. Maribor ne bo smel brezglavo v napad, ostati mora osredotočen, da ne dobi zadetka, ker bo potem naloga mnogo težja. Zadostuje tudi zmaga 1:0, pa če da v zadnji minuti gol. Ljudski vrt bo spet ponesel igralce, to je že v redu, a imeti pobudo je lahko dvorezen meč. Paziti bodo morali na obrambo, prav strah me je Izraelcev in njihovih protinapadov, zlasti levo krilo je "ubijalsko".

Simon Sešlar: Možnosti so 50:50, prednost Maribora je morda psihološka, saj je v letošnjih kvalifikacijah že naredil, kar je moral. Zagotovljeno ima Evropsko ligo, vse, kar bo več, bo le plus. Če Izraelci ne bodo napredovali, bo to zanje mala katastrofa, psihološko pa niso na takšnem nivoju kot Maribor. Maribor takšne tekme zna igrati, znal se bo postaviti in čakati na priložnost, izkušenj in pameti ima dovolj, bo pa potrebne tudi malo sreče. Taktično se ne bojim, da Maribor ne bi odigral tako, kot mora. Proti takšnemu nasprotniku vsekakor ni smiselno jurišati za vsako ceno že na začetku. To bi bil samomor. Čakati je treba na svojo priložnost, pri tem pa paziti na obrambo.

Bojan Prašnikar: Maribor ima realne možnosti za uspeh. Potrebuje minimalno zmago 1:0. Izraelci so močnejši kot je bil Hafnarfjördur, zato lahko pričakujemo težko tekmo. Hapoel ima mesta v napadu dobro izpopolnjena, imajo pa težave v obrambi. Vprašanje torej, kako konkreten bo Maribor v konici napada, saj ima nekaj težav. Ne pričakujem veliko golov, odločile bodo malenkosti. Že ena poteza lahko odloči tekmo.

Za rahlo protiutež smo za mnenje prosili še nekdanjega novinarja Dela Francija Božiča: "Mislim, da je Hapoel kvalitetnejši po igri. Je bolj igralna ekipa kot Maribor, kjer gre bolj za ne-igro. A v tej domeni je Maribor zelo močan in zato ocenjujem, da ima rahlo prednost. Že pogosto je dokazal, da je najmočnejši prav proti ekipam, ki so igralno močnejši. Na primer Zrinjski. V obeh tekmah je bil Maribor objektivno za odtenek slabši, pa je napredoval. Hapoel je učinkovit, lahko doseže tudi dva gola, medtem ko bo Mariboru to težko uspelo. Najboljša opcija je 1:0, da bi dosegel več zadetkov, pa je malo verjetno."



Dejan Djuranović: Pričakujem pozitivno energijo, ki jo vedno prinese poln Ljudski vrh. To bi moralo dodatno pripomoči, da bo Maribor uspešen in se bo prebil v Ligo prvakov. Na drugi strani je prvak Izraela, ki se je na prvi tekmi pokazal kot zelo ambiciozna in kakovostna ekipa, poleg tega ima minimalno prednost s prve tekme. Vsekakor je Maribor sposoben podviga, saj zna igrati tekme na rezultat. Znal bo biti potrpežljiv in vztrajen, slej ko prej bo dočakal priložnost , da pride do želenega rezultata, v napadu ima živo legendo Tavaresa, ki lahko prevesi tehtnico. Kar nekaj igralcev je že igralo tako v Ligi prvakov kot v Evropski ligi in bodo znali izkušnje prenesti na mlajše soigralce. Liga prvakov je smetana na torti za vsakega nogometaša in vem, kako bodo fantje maksimalno motivirani. Leta 1999, ko nam je uspelo, je bilo vso mesto na nogah, do jutra se je rajalo. Bili smo del evropske smetane in tako smo se počutili.

Nastja Čeh: Maribor točno ve, kaj narediti za uspeh. Ima dovolj izkušenj, ima igralce in vodstvo, ki so odigrali precej velikih tekem. In kar je morda najpomembneje: ima dvanajstega igralca, ki bo precej glasnejši, kot je bil v Izraelu. Treba bo biti potrpežlljiv, saj z glavo skozi zid ne bo šlo. Morda bo treba čakati do zadnjih minut in takrat doseči tisti ključni zadetek za napredovanje. Sicer pa poznam kar nekaj izraelskih nogometašev. Ko sem igral tam, so bili mladi in so se prebijali. V napadu ima Haopel res zelo hitre igralce in zelo bo treba paziti na protinapade.

Tomaž Okorn