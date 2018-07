Poudarki Domžale z "dvojčkom" Ibričića odpravila Rudar

Mura sredi Maribora iztržila točko Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 28 glasov Ocenite to novico! Krčani so se ubranili napadov Ljubljančanov, ki so znova jalovo napadali. Na petih uradnih tekmah sezone 2018/19 so slovenski prvaki kar na štirih ostali brez doseženega gola! Foto: www.alesfevzer.com Olimpijo v četrtek čaka nova evropska tekma, povratno srečanje s Crusaders v Belfastu, naslednjo nedeljo pa slovenski prvaki v Stožicah gostijo Celje. Foto: www.alesfevzer.com V Ljudski vrt se je po petih letih vrnila Mura. Tradicionalni obračun severovzhoda Slovenije, ki v Mariboru vedno pritegne veliko gledalcev, na tokratno nedeljsko popoldne se jih je zbralo 5.800. Foto: www.alesfevzer.com V Mariboru je sodnik Dragoslav Perić pokazal šest rumenih kartonov, dva vijoličastim, štiri gostom iz Murske Sobote. Foto: www.alesfevzer.com Domžale so se s stoodstotnim izkupičkom pridružile Aluminiju, ki pa so ga na 1. mestu prehitele zaradi za gol boljše razlike v zadetkih (5:1 - 5:2). Kot edini brez točke po uvodnih dveh krogih Prve lige je četrti slovenski predstavnik v Evropi Rudar. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Ščulac: Ko mi nekdo "zasi... VIDEO Ibričić dvakrat zatresel... VIDEO Zahović v vratnico, Marib... Dodaj v

Maribor in Olimpija remizirala brez golov, Domžale zavzele vrh

Krško z Zalokarjem v vratih v obup spravljalo napadalce Olimpije

29. julij 2018 ob 12:44,

zadnji poseg: 29. julij 2018 ob 22:22

Krško,Domžale,Maribor - MMC RTV SLO

Olimpija še čaka na prvi gol v Prvi ligi, potem ko je pri Krškem odigrala le 0:0. Podobno je nedeljo Mariboru pokvarila Mura, saj tudi v Ljudskem vrtu ni bilo zadetkov. Zmagovalec 2. kroga so Domžale, ki so se prek Rudarja (3:1) povzpele na 1. mesto.

V Krškem je šlo za dvoboj poraženih ekip v uvodnem krogu nove sezone državnega prvenstva. Tekmo na stadionu Matije Gubca so bolje začeli gostitelji, že v 4. minuti je s prostega strela z roba kazenskega prostora udaril Nenad Srečković, vratar Olimpije Aljaž Ivačič pa je s konicami prstov žogo odbil v kot. Nato so Ljubljančani prevzeli pobudo, a so bili nenatančni pri strelih. Ob koncu 1. polčasa bi jih lahko Krčani kaznovali, Luka Volarič je ustvarjal zmedo, a prvič se je izkazal Ivačič, drugič pa je bil blokiran.

Rezervista zmajev proslavila Zalokarja

V nadaljevanju so Krčanom pojenjale moči, gostje pa so vse bolj napadali, a je v vratih blestel Marko Zalokar, ki je ubranil in odbil vse poskuse zlasti rezervistov Gorana Brkića in Andresa Vombergarja, ki sta za nameček še zgrešila vsak po eno zrelo priložnost. Po koncu tekme so še malo zavrele strasti, saj je prišlo do burne izmenjave mnenj med domačim trenerjem Alenom Ščulcem in rezervnim vratarjem Olimpije Nejcem Vidmarjem, mirili so sodnik Bojan Mertik in preostali nogometaši. Olimpija je prevladovala pri strelih: v poskusih 13:6, v strelih v okvir vrat 5:2, a kot rečeno, prvo ime tekme je bil vratar Zalokar.

Zahović tokrat stresel le vratnico

V vročini Ljudskega vrta je Mura v derbiju kroga pri Mariboru iztržila 0:0. Pred 5.800 gledalci je imel Maribor v prvem delu jalovo pobudo, še najnevarnejši so bili poskusi z razdalje. Mura se je organizirano in čvrsto branila. Največ je poskušal Dare Vršič, pri čemer je v 60. minuti že premagal vratarja Deana Šafarića, a tudi zgrešil vrata. V 63. minuti je lepo izvedeno akcijo vijoličastih zaključil Luka Zahović, a zatresel le levo vratnico, odbitek pa je novi začasni desni bočni branilec Žan Kolmanič poslal mimo izpraznjenih vrat.

Mura na koncu grozila iz protinapadov

Po seriji menjav je do priložnosti prišla tudi Mura, po hitrem prodoru Žana Karničnika po sredini je Luka Šušnjara iz nevarnega položaja ustrelil prek gola, v zadnjih sekundah rednega dela je Klemen Šturm z razdalje pošteno ogrel dlani debitanta v vratih Maribora Kenana Pirića. Vmes je Šafarić s parado odbil nevaren strel rezervista Gregorja Bajdeta. V sodnikovem podaljšku je imel zmago na glavi Aleks Pihler. Razmerje strelov 12:8 za Maribor; v okvir gola 5:2 za gostitelje.

Po uvodni petardi v Velenju so Mariborčani naleteli na tekmeca, ki jim je znal zadušiti napad, manjkale so podaje načetega Amirja Derviševića, ki je bil prost zaradi četrtkove povratne tekme 2. predkroga Evropske lige s Čihuro. Sobočani pod taktirko Anteja Šimundže so pokazali, da bodo trd oreh na gostovanjih, z nekaj več sreče in mirnosti pri zaključevanju protinapadov pa bodo še pošteno nevarni.

Drugič zapored zadel Mujan, dvojček Ibričića

Na tretji tekmi dneva je potekal evropski dvoboj med Domžalami in Rudarjem Velenjem. Domžalčani so premoč kronali sredi 1. polčasa, ko je bočni branilec Matija Širok prodrl po desni strani in zavil v kazenski prostor in tam našel osamljenega Tončija Mujana, ki mu ni bilo težko zatresti za 1:0. Novinec pri ravbarjih je zadel še na drugi tekmi v dresu rumenih. Po odmoru je vstopil Lovro Bizjak, ki je s prodorom po levi hitro poskrbel za podvojitev vodstva, na drugi vratnici je bil pozabljen Senijad Ibričić. Nekdanji reprezentant BiH-a je hitro zablestel še enkrat, Agim Ibraimi ga je našel na vrhu kazenskega prostora, 32-letni napadalni vezist pa je močno sprožil v levi zgornji kot Rudarjevih vrat. Končni izid je v 87. minuti postavil rezervist Rudarja Vlatko Šimunac.

Na vrhu Domžale in Aluminij

S prepričljivo zmago je zasedba Simona Rožmana prevzela vodstvo na lestvici, saj imajo za gol boljšo razliko kot Aluminij, ki ima kot drugi klub presenetljivo stoodstotni izkupiček po uvodnih dveh krogih novega državnega prvenstva v nogometu. Na drugi strani lestvice so knapi kot edini še brez točke in z razliko v golih 1:8 trdno na zadnjem, 10. mestu nove sezone Prve lige TS. Po novih štirih evropskih tekmah v četrtek se bo 3. krog igral v nedeljo (3 tekme) in ponedeljek (2 tekmi): Aluminij gosti Maribor, Domžale pa gostujejo pri Muri.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog

Nedeljske tekme:

MARIBOR - MURA 0:0

5.800 gledalcev.

Maribor: Pirić; Kolmanič, Ivković, Šuler, Viler; Vrhovec, Pihler; Vršič ( 73./Bajde), Kramarič ( 63./Mešanović ); Zahović, Mlakar ( 70./Tavares).

Mura: Šafarić; Šturm, Peričić, Bošković , Kous ; Lorbek , Kozar , Kouter; Bobičanec ( 79./Maruško), Šušnjara ( 85./Horvat), Sirk ( 71./Karničnik).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

DOMŽALE - RUDAR 3:1 (1:0)

600; Mujan 23., Ibričić 49., 56.; Šimunac 87.

Domžale: Milić; Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak; Husmani; Ibraimi, Ibričić ( 64./Žužek), Gnezda-Čerin, Mujan ( 79./Kirm); Nicholson ( 46./Bizjak).

Rudar: Pridigar; Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Čoralič; Trifković, Muić , Pišek ( 58./Šantek); Parfitt-Williams, Tucić ( 66./Solomun); Radić ( 76./ Šimunac ).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

KRŠKO - OLIMPIJA 0:0

900 gledalcev.

Krško: Zalokar; Hing-Glover, Zakrajšek, Brekalo, Štefulj; Da Silva ( 70./Kovačić), Ogrinec; Srečković ( 73./Mandić), Volarič , Sokler ( 84./Vekić); Ristovski .

Olimpija: Ivačič; Gajić, Ilić, Zarifović, Štiglec ; Putinčanin ( 63./Brkić), Tomić, Suljić; Savić ( 77./Vombergar), Črnic ; Boateng.

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Petkova tekma:

CELJE - GORICA 2:2 (2:0)

390; Požeg Vancaš 39./11-m, Lotrič 42.;Filipović 67., Smajlagić 87.

Sobotna tekma:

TRIGLAV - ALUMINIJ 1:3 (1:1)

400; Majcen 2./11-m; Grgić 5., Krajnc 64., Trdina 93.

Lestvica: DOMŽALE 2 2 0 0 5:1 6 ALUMINIJ 2 2 0 0 5:2 6 MARIBOR 2 1 1 0 5:0 4 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MURA 2 0 2 0 1:1 2 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 2 0 1 1 0:2 1 OLIMPIJA 2 0 1 1 0:2 1 RUDAR 2 0 0 2 1:8 0

M. L., To. G.