Maribor in Olimpija spet plačujeta za navijaške grehe

Derbi je spet poskrbel za neprimerno navijaško folkloro

22. november 2017 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometni klub Maribor bo moral po derbiju 16. kroga državnega prvenstva v Ljudskem vrtu zaradi neprimernega vedenja navijačev v blagajno NZS-ja prispevati 5.500, Olimpija pa 3.950 evrov.

Tako je odločil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj.

Mariboru je visoko kazen naložil zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev - na tribunah so prižigali bakle, metali predmete na igralno površino, žaljivo skandirali nasprotni ekipi in njenim navijačem. Pri tem je upošteval tudi predkaznovanost.

V žep pa bodo morali iz istega razloga - zaradi neprimernega in nešportnega vedenja navijačev, ki so med drugim žaljivo skandirali športnemu direktorju nasprotne ekipe - seči tudi pri zeleno-belih, saj bodo v blagajno NZS-ja prispevali slabih štiri tisoč evrov.

R. K.