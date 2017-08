Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 45 glasov Ocenite to novico! Marcos Tavares je v 10. minuti mojstrsko ukradel žogo, preigral vratarja in zadel prazno mrežo za vodstvo Maribora z 0:1. Foto: EPA Anthony Nwakaeme, najboljši posameznik na tekmi, je le nekaj trenutkov po Tavaresovem golu z volejem ukanil nemočnega Jasmina Handanovića in izid izenačil na 1:1. Foto: Reuters Zmagovalca prve tekme med Hapoelom in Mariborom je v zadnjih trenutkih prvega polčasa z bele točke odločil branilec Shir Tzedek. Foto: EPA Rijeka je izgubila na gostovanju v Pireju, kjer je bil Olympiacos boljši z 2:1. Grki so si zmago zagotovili šele v sodnikovem dodatku drugega polčasa, edini zadetek za ekipo Matjaža Keka je dosegel Araujo Heber (na fotografiji). Foto: Reuters VIDEO Milanič: Pred mesecem si... Sorodne novice Zahovič: Hapoel ima kakovost v napadu, a tudi pomanjkljivosti v obrambi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor iz Beršebe s Tavaresovim golom upanja

Povratna tekma naslednji torek v Ljudskem vrtu

16. avgust 2017 ob 12:00,

zadnji poseg: 16. avgust 2017 ob 23:25

Beršeba - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v Beršebi izgubili prvo tekmo 4. predkroga Lige prvakov proti tamkajšnjemu Hapoelu (2:1). Edini zadetek za vijoličaste je dosegel kapetan Marcos Tavares.

Vsi zadetki so padli v prvem polčasu, povedli pa so aktualni slovenski prvaki, ko je Tavares kaznoval hudo napako domače obrambe.

Vseeno so se Izraelci hitro pobrali, že nekaj trenutkov pozneje so izid izenačili, v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa so izkoristili še strel z bele točke za minimalno vodstvo, ki so ga zadržali do konca.

Tavares poskrbel za (kratek) hladen tuš

Gostitelji so po prvem sodnikovem žvižgu po pričakovanjih planili na gol Maribora, vijoličasti so se hrabro branili in jih hitro umirili. Vsilili so jim svoj način igre in v 10. minuti tudi povedli! Branilca Loai Taha in Shir Tzedek sta v osrčju obrambe naredila veliko napako, kapetan Maribora Marcos Tavares je prišel do žoge, preigral vratarja Guyja Haimova in z levico žogo poslal v mrežo. 1:0! A veselje med mariborskimi navijači se na stadionu Turner še ni povsem poleglo, ko je Hapoel izenačil. Z izjemnim volejem je Jasmina Handanovića premagal Anthony Nwakaeme.

Tzedek zadel z bele točke

Izraelci so v prvem polčasu ves čas pritiskali na mariborsko obrambo, ki je vse napade uspešno odbijala, bila je kos visokim predložkom. Zelo razpoložen je bil predvsem Nwakaeme, ki je v 43. minuti na levi strani najprej lepo preigral Marwana Kabho, nato pa preizkusil Handanovićevo opreznost. V sodnikovem dodatku je Hapoel povedel. V kazenskem prostoru je prekršek za najstrožjo kazen storil Blaž Vrhovec, si prislužil rumeni karton, z bele točke pa je neubranljivo streljal Tzedek.

Handanović blestel z obrambami

V drugem polčasu so se nogometaši na obeh straneh srdito borili za žogo, igra je potekala večinoma na sredini igrišča, nekoliko podjetnejši so bili gostitelji, ki so že v prvih minutah nadaljevanja dvakrat zapretili Handanoviću. Še posebej se je moral mariborski vratar izkazati v 49. minuti, ko je iz neposredne bližine ubranil strel Maoru Meliksonu. Najprej je odbil strel, nato pa žogo ujel na golovi črti. Vijoličasti so se večji del tekme branili, na svoje priložnosti so čakali iz protinapadov. V 71. minuti je Darko Milanič v igro namesto Dina Hotića poslal Luko Zahovića, tri minute zatem je šepajočega Tavaresa zamenjal Jasmin Mešanović. Že čez nekaj minut je slednji po strelu iz obrata pošteno ogrel dlani domačega vratarja, ostalo je pri 2:1.

V zadnjem delu tekme so gostitelji še enkrat močneje pritisnili na mariborska vrata, najbolj vroče je bilo v 90. minuti, ko je sprožil igralec tekme Nwakaeme, njegov strel je Handanović z zadnjimi močmi ubranil. Po štirih minutah dodatka je glavni sodnik Jonas Eriksson odpiskal konec tekme.

Povratni obračun bo v torek zvečer v Ljudskem vrtu.

Liga prvakov, 4. predkrog, prvaki, prve tekme:

HAPOEL BER ŠEVA - MARIBOR 2:1 (2:1)

Nwakaeme 12., Tzedek 45./11-m; Tavares 10.

Hapoel: Haimov, Biton, Taha, Tzedek , Korhut, Melikson , Ogu, Radi ( 84./Cuenca), Ghadir ( 65./Pekhart), Einbinder, Nwakaeme.

Maribor: Handanović, Viler , Šuler, Rajčević, Milec, Hotić ( 72./Zahović), Kabha, Vrhovec ( 88./Pihler), Bohar, Ahmedi, Tavares ( 73./Mešanović).

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

OLYMPIACOS - RIJEKA 2:1 (0:1)

Odjidja-Ofoe 66., Romao 93.; Heber 42.

RK: Žuta 83./Rijeka

Črnic (Rijeka) je igral od 78. minute.

CELTIC - ASTANA 5:0 (2:0)

Postnikov 32./ag, Sinclair 43., 60., Forrest 79., Griffiths 88.

QARABAG - KÖBENHAVN 1:0 (1:0)

Madatov 25.

Verbič (Köbenhavn) je igral do 86. minute.

APOEL - SLAVIJA PRAGA 2:0 (2:0)

De Camargo 2., Aloneftis 10.

Liga prvakov, 4. predkrog, neprvaki, prve tekme:

ISTANBUL BASAKSEHIR - SEVILLA 1:2 (0:1)

Elia 64.; Escudero 16., Ben Yedder 84.

NAPOLI - NICE 2:0 (1:0)

Mertens 13., Jorginho 70./11-m

RK: Koziello 79., Plea 79./oba Nice

HOFFENHEIM - LIVERPOOL 1:2 (0:1)

Uth 87.; Alexander-Arnold 35., Milner 74.

Kramarić (Hoiffenheim) je v 12. minuti zapravil 11-m.

YOUNG BOYS - CSKA MOSKVA 0:1 (0:0)

Kasim 92./ag

SPORTING - STEAUA BUKAREŠTA 0:0

RK: Pintilii 80./Steaua

Jug ni bil v kadru Sportinga.

R. K., Mitja Lisjak