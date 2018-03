Maribor kot Real, Luka Zahović kot Benzema

"Nisem tu samo, ko je lepo, po navadi hodim takrat, ko ni lepo"

19. marec 2018 ob 10:26

Maribor - MMC RTV SLO

Obračun z novinarjem EkipeSN na osebni ravni je zasenčil vse preostalo, kar je Zlatko Zahovič še povedal po porazu proti Krškemu. "Nismo se pripravili na to, kakšna bodo spomladi igrišča," je kot enega izmed razlogov za slab uvod v drugi del prvenstva navedel športni direktor Maribora.

Vijoličasti 12 krogov pred koncem Prve lige TS s tekmo manj zaostajajo kar 10 točk za Olimpijo in splošni vtis je, da bodo ob vseh pretresih v zadnjih dneh težko ubranili naslov državnega prvaka.

Pred mesecem dni, ko se je končal zimski premor, je Maribor na tekmece gledal z vrha lestvice s tremi točkami naskoka in optimistično pričakal nadaljevanje prvenstva. Samo pet osvojenih točk na petih spomladanskih tekmah pa je štajerski ponos potisnilo v globoko krizo.

"Zgodi se Realu, zakaj se ne bi smelo Mariboru?"

"Ne morem reči, da se je v slačilnici po uspešni jeseni ustvaril vtis, da je prvenstvo že dobljeno. Niti slučajno. Morda se tako govori po mestu, a ni res. Preprosto nismo nagrajeni za nič. V spomladanskem delu smo dobili samo stative, prečke in evrogole. Velikokrat smo kaznovani, a tako je življenje. Tudi neuspehe moramo sprejeti in ne moremo skloniti glav. Niso vedno rožice. Včasih se ti zgodi kaj, ko nisi nič kriv. Pa sploh ne veš, zakaj. To se nam danes dogaja," je na novinarski konferenci po sobotni tekmi (0:2) razlagal Zahovič.



"V takšnih razmerah, kot so zdaj, imamo igrišča za 'fajt', ne za igro podaj. Igrišča so slabša in ko napadaš, je to problem. Tekmeci so ekstremno motivirani, sam nekaj zgrešiš, na drugi strani pa si kaznovan. Toda to se zgodi tudi Realu, marsikomu, zakaj se ne bi smelo Mariboru? Proti Rudarju je bilo razmerje v strelih v okvir vrat 15:2, tudi proti Domžalam smo imeli več priložnosti. Nemogoče, kaj ni šlo v gol. Smo v zelo slabem obdobju, se je pa tudi vse zarotilo proti nam," je dodal Zahovič.

Med najbolj kritiziranimi je njegov sin Luka, ki je na omenjenih petih tekmah igral zelo veliko, dosegel pa le en zadetek in zgrešil tudi nemogoče. "Benzema je bil trikrat prvak Evrope, pa zdaj ne more gola zadeti. Z napadalci se včasih dogajajo čudne stvari, a moraš verjeti v njih. Tavares ni oddelal celotnih priprav, Mlakar se je poškodoval. Kdo naj igra?" je menil Zahovič.

"Najlažje je noreti"

Po oceni športnega direktorja stanje ni tako brezizhodno, da bi prižigali alarm. "Kdo pravi, da mora biti Maribor prvi? Ne moremo reči, da si fantje ne bi želeli. Si želijo in gredo v igro maksimalno. Glede žrtev in neke iskrice jih mogoče po Ligi prvakov malo manjka, toda ne vidim nikogar, ki ne bi dal vsega od sebe. Bil sem že tu v klubu, ko fantje niso dali vsega od sebe. A zdaj dajejo vse, kljub vsem težavam, ki jih imamo. Ne vidim, zakaj bi delali paniko in težave, to je brezpredmetno. Treba je delati in zdržati. Uspe nam lahko le z enotnostjo, trdim delom in žrtvovanjem. Verjeti moramo v fante, biti predani in se žrtvovati."

Zahovič pravi, da je treba biti v takšnih trenutkih potrpežljiv. "Včasih moramo čakati mlade, da zrastejo in da kakšno dobijo po grbi. Takrat jim moramo pomagati. Najlažje je noreti. Kdo pa smo mi v finančnem smislu, da lahko norimo? Počasi, bo že šlo na bolje. Fantom je najtežje. Zato sem tukaj in nisem pobegnil. Vedno se izpostavim, ko nam ne gre dobro, ker je to tudi moja vloga."

"Trenerju sem rekel, naj prespi in zadiha"

Zakaj je na novinarski konferenci nastopil kar sam in ne trener Darko Milanič, kot je običajno? "Rekel sem, da grem jaz, ker vem, kako mu je. Trenerju, ki dela vrhunsko, sem rekel, naj prespi in zadiha. Včasih pač ne gre, tako igralcem kot trenerju. Želijo si najboljše, pa jim ne gre. Zato sem danes tu, ker smo vsi na isti ladji. Ni skrivanja, tega niti nikoli ni bilo. Nisem tu samo, ko je lepo, po navadi hodim takrat, ko ni lepo. Sem navajen."

Zahoviča je nekoliko razburilo vprašanje, kdo je v resnici vodil tekmo, saj je bil na klopi gostiteljev aktivnejši kot Milanič. "To je zame nespoštljivo vprašanje. Tudi ko je Darka proti Olimpiji bolel hrbet, je vsa Slovenija govorila drugače. Seveda se pogovarjamo, poskušamo. Smo ekipa. Sploh pa sem v drugem polčasu večinoma sedel. Vsi smo sedeli. Videli smo, da gre tekma v smer, ko ni več pomoči in ne moreš več nič."

"Cretu se še prilagaja"

Prvi menjavi je Maribor sicer opravil že v 38. minuti, ko sta Adisa Hodžića in Dina Hotića zamenjala Saša Ivković in Amir Dervišević: "Hodžić se ni znašel na tem igrišču, je še mladinec, Tonči Mujan mu je povzročal težave. Hotić se tudi ni znal prilagoditi igrišču. Poskušali smo reagirati."



In še Zahovičev komentar igre Alexandruja Cretuja, ki je pozimi prišel iz Olimpije? "Zelo dobro, sem zelo zadovoljen. Se pa fant še prilagaja, ni še osvojil vseh naših taktičnih zamisli. A to je logično, saj ni bil z nami na pripravah, kar je zelo pomembno."

V prihodnjem krogu po reprezentančnem premoru bo Maribor v soboto, 31. marca, gostoval na derbiju v Stožicah.

