Maribor lahko v Stožicah potrdi 14. naslov državnih prvakov

Elekeja zaradi ponočevanja ni bilo v ekipi Olimpije

24. april 2017 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Taveresov gol po osmih sekundah in prva zmaga Olimpije v spomladanskem delu sta glavna poudarka 30. kroga slovenskega nogometnega prvenstva.

"Zelo sem vesel. Imam še en rekord. Cel teden smo trenirali, saj smo vedeli, da so Domžale dobra, agresivna ekipa. En strel je odločil tekmo in zdaj čakamo derbi," je po zmagi Maribora nad Domžalami z 1:0 povedal Marcos Tavares, ki je tekmo odločil z golom po osmih sekundah. Gre za rekordno hiter zadetek v Prvi ligi, Brazilec je za tri sekunde popravil rekord Benjamina Verbiča izpred treh let.

Rožmanova vizija: prevladovati v igri

V Ljudskem vrtu so imeli več od igra Domžalčani, saj je bilo razmerje v strelih 1:15. "Še nikomur v slovenski ekipi ni uspelo kaj takšnega. Želim, da smo ekipa, ki prevladuje. To je igra, ki jo želim gojiti, sprejmem takšno tveganje," je komentiral trener Domžal Simon Rožman. Takšno vizijo ima tudi branilec Matija Širok: "Rezultat nas ne zanima. Rezultat nas bo nagradil, če si bomo to zaslužili."

Maribor je bil brez Dareta Vršiča v podrejenem položaju, a trener Darko Milanič je bil lahko zadovoljen z obrambno predstavo. "Po dolgem času smo bili pragmatični, zelo dobro smo se branili. To je bilo v trenutku, ko nismo bili razpoloženi v igri naprej, dodatna kakovost."

V soboto (ob 20.30) bo v Stožicah derbi med Olimpijo in Mariborom. Z zmago v Stožicah si lahko vijoličasti tudi matematično zagotovijo 14. naslov državnih prvakov.

Olimpija je v Krškem dočakala prvo zmago pomladanskega dela sezone: "Končno! Po devetih tekmah je bil že skrajni čas za zmago. Mogoče igra ni bila najboljša, a z borbo in vztrajnostjo smo zasluženo zmagali," je odleglo Arisu Zarifoviću.

Issah Abass, 18-letni Ganec, je s prvim zadetkom v dresu Olimpije dvoboj odločil v 14. minuti. Abass je v napadu igral z Leonom Benkom. Blessinga Elekeja zaradi ponočevanja ni bilo niti na klopi za rezervne igralce.

"V drugem polčasu sem poskušal z rotacijami, a se je poškodoval Wobay in sem moral naknadno menjati in postaviti bolj obrambno postavitev," je povedal trener Olimpije Safet Hadžić.

Pušaver: Gol nas je dotolkel

Krško je imelo kar nekaj priložnosti za izenačenje. "Prejeti gol nas je dotolkel. Potem smo se dvignili in ves čas napadali. Res super tekma. Škoda, da nismo dobili vsaj ene točke, ki bi nam koristila," je komentiral Robert Pušaver.

Prva liga TS, 30. krog:

KRŠKO - OLIMPIJA 0:1 (0:1)

1.500; Abass 14.

MARIBOR - DOMŽALE 1:0 (1:0)

5.000; Tavares 1.

KOPER - RUDAR 1:0 (0:0)

400; Park 63.

CELJE - ALUMINIJ 1:0 (1:0)

500; Lupeta 18.

32. krog, petek, 28. aprila, ob 20.00:

DOMŽALE - RUDAR

Sobota, 29. aprila, ob 18.00:

GORICA - KRŠKO



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR



Nedelja, 30. aprila, ob 15.00:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE



Ob 16.55:

CELJE - KOPER

Lestvica: MARIBOR 30 20 7 3 58:22 67 OLIMPIJA 30 15 7 8 42:28 52 DOMŽALE 30 15 6 9 57:34 51 GORICA 30 13 9 8 41:35 48 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 30 9 8 13 41:43 35 KRŠKO 30 6 12 12 33:46 30 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

T. O.