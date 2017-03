Maribor mora plačati 11.000 evrov, Olimpija pa 4.600

Navijači obeh klubov prižigali bakle in žalili nasprotnike

2. marec 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije Roman Rogelj je zaradi neprimernega vedenja navijačev na derbiju med Mariborom in Olimpijo kaznoval oba kluba.

Maribor bo moral tako plačati 11.000 evrov. Kot je v obrazložitvi zapisal Rogelj, je bil Maribor kaznovan zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so žaljivo vzklikali nasprotni ekipi in njenim navijačem.

Maribor je bil kaznovan zaradi večkratnega prižiganja večje količine bakel na tribuni, povzročitve močnih detonacij, večkratnega metanja pirotehničnih sredstev na igralno površino, aktiviranja večje količine raket, zaradi dvakratne prekinitve tekme, večkratnega metanja bakel v ograjeni del igrišča za golom in metanja več predmetov proti sodnikom po koncu tekme.

Olimpija bo zaradi podobnih razlogov - nešportno in neprimerno vedenje navijačev, žaljivo vzklikanje nasprotni ekipi in njenim navijačem, večkratno prižiganje večje količine bakel na tribuni, odvrženi dve bakli na tribuni, metanje bakel na igralno površino, povzročitev močnih detonacij - plačala 4.600 evrov.

V obeh primerih je disciplinski sodnik upošteval predkaznovanost klubov.

A. V.