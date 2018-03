Maribor na dveh tekmah v Stožicah v tej sezoni še ni zadel

Danes še srečanji Celje - Ankaran Hrvatini in Krško - Domžale

31. marec 2018 ob 14:15,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrhunec 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo drevišnji derbi med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Začel se bo ob 20.30.

V vlogi favorita so Ljubljančani, ki imajo z odigrano tekmo več na lestvici že 10 točk prednosti pred vijoličastimi. Nova zmaga zeleno-belih bi pomenila velik korak k osvojitvi naslova.

Olimpija je spomladi nanizala šest zaporednih zmag, prejela je vsega dva zadetka. Še posebej prepričljiva je pred svojimi navijači, saj v tej sezoni v Stožicah ni zmagal še nihče, na zadnjih dveh tekmah na domačem terenu pa so varovanci Igorja Bišćana dosegli kar devet zadetkov.

Maribor je na petih tekmah po zimskem premoru zmagal le enkrat, ko je edinkrat spomladi gostoval. V Dravogradu je pred tremi tedni z 0:3 premagal Ankaran Hrvatine. Na štirih domačih srečanjih je osvojil le dve točki, nazadnje je proti Domžalam (1:2) in Krškemu (0:2) ostal praznih rok.

Ekipi sta se od sezone 2009/10, ko je nova Olimpija začela nastopati v prvi ligi, pomerili 34-krat. Precej več uspeha imajo Mariborčani, ki so zmagali na kar 17 tekmah, Olimpija pa zgolj na treh. 14 tekem se je končalo brez zmagovalca. Tudi v Stožicah imajo več uspeha vijoličasti, in sicer sedem zmag, dva poraza in osem neodločenih izidov.

Avgustovski ligaški derbi v Stožicah se je končal brez zadetkov, novembra pa je bilo v Ljudskem vrtu 1:0 za Maribor. Zadel je Marcos Tavares. V četrtfinalu Pokala Slovenije je bila novembra boljša Olimpija, ki je doma zmagala s 3:0, v Mariboru pa je bilo 1:1.

25. krog, danes ob 15.00:

CELJE - ANKARAN HRVATINI 0:1 (0:1)

Vodeb 10.

Ob 17.00:

KRŠKO - DOMŽALE



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR

Verjetni postavi:

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Tomić, Čanađija, Savić, Kronaveter, Alves, Issah.

Maribor: Handanović, Viler, Ivković, Šuler, Milec, Vrhovec, Cretu, Bohar, Bajde, Tavares, Zahović.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



Odigrano v petek:

GORICA - RUDAR 1:1 (0:1)

250; Džuzdanović 52.; Šehić 45./11-m.



ALUMINIJ - TRIGLAV 3:1 (0:0)

200; Mensah 51., 83., 93.; Zec 79.

Lestvica:

OLIMPIJA 24 18 4 2 46:10 58 MARIBOR 23 14 6 3 38:17 48 DOMŽALE 22 13 4 5 48:18 43 RUDAR 23 11 4 8 31:25 37 CELJE 23 9 6 8 33:31 33 GORICA 24 8 4 12 24:34 28 KRŠKO 21 6 5 10 27:38 23 ALUMINIJ 24 5 6 13 26:43 21 TRIGLAV 23 3 6 14 20:44 15 ANKARAN HRVATINI 23 2 7 14 19:52 13

M. R.