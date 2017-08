Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stipe Balajić je dal Mariboru veliko, med drugim je 25. avgusta 1999 dosegel imeniten zadetek za zmago nad Lyonom z 2:0, kar je Mariboru prineslo prvo uvrstitev v Ligo prvakov. Balajić se je to poletje vrnil v Slovenijo, postal je trener Krškega. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor nad Krško z rezervisti

Balajić po 12 letih spet v Ljudskem vrtu

19. avgust 2017 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šesti krog slovenskega nogometnega prvenstva bo danes ponudil dve tekmi: Triglav - Gorica in Maribor - Krško. Stipe Balajić po 12 letih spet v Ljudskem vrtu.

Ker Maribor v torek čaka povratna tekma s Hapoelom, ki mu lahko prinese preboj v skupinski del Lige prvakov, bo trener Darko Milanič spočil udarne adute, rezervisti pa bodo gotovo motivirani, da dokažejo svojo vrednost in nadaljujejo mariborski niz neporaženosti v Prvi ligi. Vezist Aleks Pihler: "Zelo pomembno je, da z rotacijami in uspešno igro pokažemo, da imamo širok kader. Tisti, ki v Evropi igramo manj tekem, se v prvenstvu dokazujemo, da smo v formi in pripravljeni za dobre igre."

V Ljudski vrt se bo vrnil Hrvat Stipe Balajić, trener Krškega, ki je med letoma 1998 in 2005 igral za vijoličaste.

Olimpija, ki je z Mariborom na vrhu lestvice (po petih krogih imata obe ekipi po 13 točk), bo v nedeljo igrala proti Ankaranu Hrvatinom. V Dravogradu naj bi priložnost v zeleno-belem dresu prvič dobil Andrej Vombergar.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 6. krog

Danes ob 16.00:

TRIGLAV - GORICA



Ob 20.20:

MARIBOR - KRŠKO



Nedelja ob 16.50:

ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA



Ob 20.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ



Ponedeljek ob 20.00:

RUDAR - CELJE

Lestvica: OLIMPIJA 5 4 1 0 13:1 13 MARIBOR 5 4 1 0 10:3 13 DOMŽALE 5 2 2 1 9:4 8 KRŠKO 5 2 2 1 8:8 8 RUDAR 5 2 0 3 5:8 6 CELJE 5 1 2 2 5:10 5 TRIGLAV 5 0 4 1 4:5 4 GORICA 5 1 1 3 3:6 4 ALUMINIJ 5 1 1 3 6:10 4 ANKARAN HRVATINI 5 0 2 3 5:13 2

T. O.