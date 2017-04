Maribor ob 20.30 v boj za trofejo, Olimpija le za prestiž

Danes še tekma Gorica - Krško

29. april 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred 16 leti so nogometaši Maribora naslov državnega prvaka osvojili za Bežigradom, drevi imajo priložnost, da to ponovijo v Stožicah.

15 točk loči Maribor in Olimpijo na lestvici po 30 krogih v Prvi ligi TS. Vmes so še Domžale in prav zaradi njihove petkove zmage nad Rudarjem bodo morali vijoličasti danes ob 20.30 osvojiti vse tri točke, da bi se veselili 14. zvezdice.

"Težko je sprejeti, da bi lahko bili oni bolj motivirani od nas. Imamo odlično priložnost, da postanemo prvaki že tako zgodaj, in želimo jo izkoristiti. Tekmeci, razumljivo, imajo svoje načrte in želje, prisotna bo kljubovalnost. Toda razlika je, če se boriš za trofejo, ali ti gre le za prestiž. Z izjemo pokalnega smo že na prejšnjih gostovanjih v Ljubljani pokazali, da nam Stožice ustrezajo. Pa še v tej tekmi smo imeli razen slabe končnice popolno prevlado," pred že tretjim derbijem ta mesec (v polfinalu pokala je bila uspešnejša Olimpija) pravi branilec Maribora Mitja Viler.

Ljubljančani so šele v prejšnjem krogu v Krškem dosegli prvo spomladansko zmago v prvenstvu. "Moramo igrati pametno in kolektivno. Eden za drugega, tako kot na obeh pokalnih tekmah. Čas je, da prikažemo boljšo igro. Upam, da bomo to storili že na tej tekmi," je za spletno stran kluba povedal Andraž Kirm. "Nam je motivacija že to, da ne slavijo na našem stadionu," je dodal trener Safet Hadžić.

Oba trenerja nimata težav s kaznovanimi nogometaši. Seznam poškodovanih igralcev je nekoliko daljši v Ljubljani, gostje pa bodo vnovič zaigrali brez poškodovanega Dareta Vršiča. Pri Olimpiji se po premoru na zadnji tekmi, ko je počival zaradi ponočevanja, vrača Blessing Eleke. Nigerijec na derbijih ni zadel še nikoli.

Novinarsko konferenco po derbiju si boste lahko ogledali v prenosu na MMC-jevem profilu na Facebooku.



31. KROG

Danes ob 18.00:

GORICA - KRŠKO



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR



Verjetni postavi:

Olimpija: Vodišek, Štiglec, Zarifović, Mitrović, Baskera, Bajrić, Kapun, Vukčević, Kirm, Benko, Abass.

Maribor: Handanović, Viler, Defendi, Šuler, Palčič, Vrhovec, Pihler, Bohar, Hotić, Tavares, Zahović.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE



Ob 16.55:

CELJE - KOPER

Odigrano v petek:

DOMŽALE - RUDAR 3:0 (0:0)

Franjić 57., Repas 65., Majer 77./11-m

Lestvica:

MARIBOR 30 20 7 3 58:22 67 DOMŽALE 31 16 6 9 60:34 54 OLIMPIJA 30 15 7 8 42:28 52 GORICA 30 13 9 8 41:35 48 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 31 9 8 14 41:46 35 KRŠKO 30 6 12 12 33:46 30 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

M. R.