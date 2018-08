Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Denis Klinar, ki je za Olimpijo zbral 63 nastopov in dosegel dva gola, je bil pol leta na Madžarskem, zdaj pa se vrača v Prvo ligo, le da bo zeleni dres zamenjal za vijoličnega. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Maribor okrepil nekdanji nogometaš Olimpije

Pri Puskas Akademii na stranskem tiru

3. avgust 2018 ob 12:12

Maribor - MMC RTV SLO

Maribor je našel rešitev na položaju desnega bočnega branilca. V štajersko zasedbo se seli 26-letni Denis Klinar, ki nazadnje na Madžarskem ni veliko igral.

Klinar se je januarja (pol leta pred iztekom pogodbe) iz Olimpije, kjer je bil od leta 2015, preselil v Puskas Akademio. Klub je bil v lanski sezoni novinec v prvi madžarski ligi in je končal na šestem mestu. A Denis Klinar ni dobil prave priložnosti, zato je z veseljem sprejel ponudbo Maribora, ki ima zaradi poškodbe Martina Milca težave na desnem boku.

Klinar, ki bo nosil dres s številko 2, je podpisal pogodbo do leta 2021. To je njegov tretji slovenski prvoligaški klub, potem ko je med letoma 2011 in 2015 igral tudi za Rudarja.

"Po vseh dogodkih na desnem bočnem položaju smo morali poiskati novo rešitev. Trener se je odločil za igralca, ki pozna ligo in ne bo imel težav s komunikacijo. Denis, dobrodošel," je novinca v štajerski prestolnici napovedal športni direktor Zlatko Zahovič.

T. O.