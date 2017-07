Maribor po trdi bitki le prebil islandski bunker

Nogometaši Maribora so v prvi tekmi 3. predkroga Lige prvakov z 1:0 premagali islandski Hafnarfjördur. Mož odločitve je bil Marcos Tavares.

Mariborčani so (pričakovano) začeli napadalno, pletli so obetavne akcije na polovici Hafnarjfjördurja, ki pa se je brez težav branil. V 8. minuti je Marwan Kabha silovito sprožil z okoli 20 metrov, a je bil vratar Gunnar Nielsen na mestu. To je bil prvi strel vijoličastih v okvir vrat.

Maribor jalovo iskal luknje v obrambi gostov

A po uvodnem pritisku domačih so zapretili tudi gostje, ki so izpeljali nekaj nevarnih akcij, na srečo domačih pa so njihovi poskusi zleteli mimo mariborskih vrat. Islandci so se sicer pokazali kot izjemno čvrsta in disciplinirana ekipa, prava "vikinška". Nič ni kazalo, da bi vijoličasti, ki so sicer imeli pobudo, lahko prebili gostujoči "zid". V 29. minuti se je za strel od daleč odločil Valon Ahmedi, a ni bil natančen.

Kabha stresel stičišče vratnice in prečke

V 43. minuti pa skoraj vodstvo Maribora. Kabha je potegnil v samostojni prodor na polovici gostov, nato pa sprožil z okoli 25 metrov in zatresel stičišče prečke in vratnice. Malo pozneje je po lepi akciji z roba kazenskega prostora udaril še Ahmedi, a je meril čez vrata. Statistika prvega polčasa: posest žoge 61:39, streli v okvir vrat 2:0.

Rajčević podal, Tavares mojstrsko zadel

Tudi drugi polčas je s strelom od daleč odprl razpoloženi Kabha. Vijoličasti so nadaljevali dobro in v 54. minuti prišli do vodstva. Aleksander Rajčević je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je osamljeni Marcos Tavares natančno sprožil z glavo in poslal žogo v "malo mrežico" nemočnega Nielsena. Ljudski vrt je bil na nogah.

Drugi zadetek visel v zraku

Zadetek je dal krila Mariborčanom, ki so nizali obetavne akcije na polovici Hafnarfjördurja. Islandci so bili zreli za drugi zadetek. V 67. minuti se je po podaji s prostega strela izjemna priložnost ponudila Blažu Vrhovcu, ki pa je z glavo z nekaj metrov meril čez vrata.

Posest žoge 62:38, streli v okvir 4:1

V 75. in 78. minuti sta pri Mariboru v igro vstopila Damjan Bohar in Luka Zahović, ki sta zamenjala Ahmedija in Jasmina Mešanovića. A kljub svežim močem je obramba gostov vzdržala, v sami končnici pa so Islandci pokazali še nekaj ambicij po izenačujočem golu. Končna statistika govori o občutni premoči Maribora: posest žoge 62:38, streli 8:4, streli v okvir vrat 4:1.

Povratna tekma bo v sredo, 2. avgusta, v Hafnarfjördurju, pristaniškem mestu z 28.000 prebivalci na jugozahodu Islandije.



Darko Milanič, trener Maribora: "Zadovoljni smo z zmago, ki smo si jo zaslužili. Glede na prikazano bi bila ta lahko višja. Imeli smo prevlado in priložnosti. Prodor Mešanovića bi sodnik lahko drugače videl. Nismo prejeli zadetka, kar je tudi bil cilj. Po 30. minuti smo dobili več prostora in ga s pridom izkoriščali. Tekmec je na prejšnjih tekmah vršil pritisk na zadnjo linijo, tokrat tega ni bilo. Takoj ko smo videli, da nas s hitro igro in prenosom žoge ne bodo nadigrali, ter jih bolje spoznali, smo pritisnili. Bili so v podrejenem položaju. Na povratni tekmi pričakujem, da bodo ustvarjali pritisk. Imamo pozitiven rezultat, na katerem lahko gradimo. To še ni zagotovilo, imeli pa bomo več prostora, da lahko zadenemo."

Heimir Gudjönsson, trener FH Hafnarfjördurja: "Menim, da je bil Maribor boljši. Dobro smo se branili, ampak Maribor je dosegel gol. V tem delu igre smo bili nepazljivi. Maribor je imel še dve ali tri priložnosti. Ta rezultat nam daje možnost za napredovanje, čeprav s porazom ne moremo biti zadovoljni. Na povratni tekmi moramo ustvariti več priložnosti, imeti več posesti žoge."



LIGA PRVAKOV, kvalifikacije, 3. predkrog, prve tekme

PRVAKI

MARIBOR - HAFNARFJÖRDUR (ISL) 1:0 (0:0)

8.116; Tavares 54.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec (89./Pihler), Kabha, Ahmedi (75./Bohar), Tavares, Bajde, Mešanović (78./Zahović).

Hafnarfjördur: Nielsen, Bodvarsson, Doumbia, P. Vidarsson, Olafsson, Valdimarsson (78./Crawford), D. Vidarsson, Palsson, Gudnason, Lennon (90./Björnsson), Finnbogason.



Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

ASTANA - LEGIA VARŠAVA 3:1 (2:0)

Kabananga 36., Maewski 45., Twumasi 90.; Sadiku 79.

SALZBURG - RIJEKA 1:1 (0:1)

Hwang 49.; Gavranović 30.

Matica Črnica ni bilo v ekipi Rijeke.

HAPOEL BER ŠEVA - LUDOGOREC 2:0 (1:0)

Nwakeme 19., Ohana 79.

VIITORUL CONSTANTA - APOEL 1:0 (0:0)

Ganea 75.

: Tucudean 90./Vitorul

CELTIC - ROSENBORG 0:0

QARABAG (AZR) - ŠERIF TIRASPOL 0:0

SLAVIJA PRAGA - BATE BORISOV 1:0 (1:0)

Škoda 20./11-m

: Jablonski 19./Bate

VARDAR - KÖBENHAVN 1:0 (0:0)

Balotelli 65.

PARTIZAN - OLYMPIACOS 1:3 (1:1)

Kana 10.; Ben Nabouhane 6., 56., Emenike 90.

NEPRVAKI, prve tekme:

AEK ATENE - CSKA MOSKVA 0:2 (0:1)

Dzagojev 45., Wernbloom 56.

STEAUA - VIKTORIA PLZEN 2:2 (1:1)

Budescu 37., Teixeira 61.; Krmenčik 23., Kopic 53.

DINAMO KIJEV - YOUNG BOYS 3:1 (2:0)

Jarmolenko 15., Mbokani 34., Garmaš 90.; Fassnacht 90.

NICE - AJAX 1:1 (1:0)

Balotelli 32.; van de Beek 49.

CLUB BRUGGE - ISTANBUL BASAKSEHIR 3:3 (2:0)

Bonaventure 6., Denswil 16., 79.; Mossoro 59., 74., Elia 64.

Povratne tekme bodo 1. in 2. avgusta.

