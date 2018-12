Maribor po zmagi v Velenju mirno na zimski "počitek"

Olimpija v soboto gostuje v Novi Gorici

7. december 2018 ob 12:34,

zadnji poseg: 7. december 2018 ob 18:15

Velenje - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 19. krogu državnega prvenstva upravičili vlogo favorita in s 3:1 premagali Rudar v gosteh, tako da na zimski odmor odhajajo s 14 zmagami in trdnim vodstvom na lestvici.

Mariborčani so na stadionu Ob jezeru prvič premoč kronali v 35. minuti, ko je Denis Klinar z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Jan Mlakar žogo z nekaj metrov poslal za hrbet Mateja Radana.

Malo kasneje bi Luka Zahović v protinapadu lahko povišal na 2:0, a je Radan pravočasno stekel iz vrat, zmanjšal kot in ubranil poskus.

Radić in Črnčič matirala obrambo gostov

In kdor ne da, dobi. V 41. minuti sta si Dominik Radić in Leon Črnčič izmenjala dvojno podajo, po kateri je Črnčič ušel obrambi gostov, nato pa s strelom po tleh matiral Kenana Pirića za 1:1. Statistika prvega polčasa: posest žoge 52:48, streli 11:5 - oboje za Maribor, streli v okvir vrat pa 4:4.

Predložek Trifkovića zadel Rajčevića v roko

Na začetku drugega dela je predložek Damjana Trifkovića v kazenskem prostoru v roko zadel Aleksandra Rajčevića, domači so zahtevali enajstmetrovko, a je sodnik Rade Obrenović očitno ocenil, da ni šlo za namerno igranje z roko.

Zahović in Ivković zapečatila usodo domačih

Vijoličasti so v 52. minuti znova povedli. Jasmin Mešanović je z lepo podajo v kazenskem prostoru našel vtekajočega Zahovića, ki je s strelom med nogama matiral Radana. Dvoboj je bil praktično odločen v 59. minuti. Amir Dervišević je iz kota poslal predložek v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Saša Ivković in z glavo premagal Radana.

Maribor s tekmo več Olimpiji beži za 12 točk

Vijoličasti so v nadaljevanju brez težav branili prednost in se na koncu zasluženo veselili 14. prvenstvene zmage. Pred drugouvrščeno Olimpijo, ki v soboto gostuje v Novi Gorici, imajo 12 točk prednosti.

Spomladanski del se začne 23. februarja

Z 19. krogom Prve lige TS se končuje jesenski del razporeda, saj po zadnjih dveh tekmah v nedeljo sledi dolg zimski premor. Prva liga se bo namreč vrnila z 20. krogom šele 23. februarja, če bo seveda vreme dopuščalo.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 19. krog

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 41.; Mlakar 35., Zahović 52., Ivković 59.

Rudar: Radan, Pušaver, Vasiljević , Tomašević, Hrubik, Bolha (88./Vodeb), Pušnik, Črnčič (74./Škoflek), Arap (57./Tučić), Trifković, Radić.

Maribor: Pirić, Klinar, Ivković, Rajčević, Viler, Cretu, Dervišević, Bajde (70./Santos), Mešanović, Mlakar (70./Tavares), Zahović (86./Kramarić).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)





Sobota ob 14.00:

GORICA - OLIMPIJA

Ob 16.05:

DOMŽALE - KRŠKO

Nedelja ob 13.00:

MURA - TRIGLAV

Ob 16.00:

ALUMINIJ - CELJE

Lestvica: MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 18 9 6 3 38:27 33 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 DOMŽALE 18 6 6 6 33:27 24 MURA 18 6 5 7 26:25 23 GORICA 18 5 7 6 21:26 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 KRŠKO 18 3 6 9 13:26 15 TRIGLAV 18 4 3 11 24:43 15

To. G., A. V.