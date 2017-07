Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Triglav je po uri igre proti prvakom vodil z 2:0, a vseeno ostal praznih rok. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Maribor v Kranju po zaost... Sorodne novice Šampionska vrnitev Maribora v kranjskem športnem centru Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor pokazal značaj in rešil tri točke

Bohar poživil igro državnih prvakov

23. julij 2017 ob 11:43

Kranj - MMC RTV SLO

Maribor se je telesno in čustveno izčrpal, da je v Kranju prišel do treh točk. "Odigrali so, kot morajo. Želeli so si, niso obupali in to je prineslo zmago," je komentiral trener Darko Milanič.

Nogometaši Maribora so v 2. krogu Prve lige v gosteh premagali Triglav z 2:3, potem ko jim je uspel veličasten preobrat. "Pričakovali smo težko tekmo, ne pa, da si bomo tako zakomplicirali življenje in v 60. minuti zaostajali 2:0. Vesel sem, da smo pokazali značaj, se vrnili in obrnili tekmo," je povedal vezist Blaž Vrhovec.

Trener Darko Milanič je za klubsko spletno stran poudaril, da imajo njegovi varovanci za seboj že nekaj napornih tekem, kar se je poznalo: "Ne smemo pozabiti, da nas Evropa malce porabi, a so fantje odigrali kot morajo. Želeli so si, niso obupali in to je prineslo zmago."

Milanič je zelo vesel vrnitve in zadetka Damjana Boharja. "Ne samo zaradi zadetka, nasploh je poživil igro. Na tisti strani, kjer je igral, smo naredili kar nekaj kvalitetnih akcij, gol pa je bil res redko viden."

V kvalifikacijah za Ligo prvakov v Ljudski v sredo prihaja islandska ekipa Hafnarfjördur. Je lahko takšen preobrat, kot je Mariboru uspel proti Triglavu, dodatna motivacija? "Ljubše bi mi bilo, da bi mirno pripeljali tekmo do konca, naredili kakšen kilometer manj teka in imeli manj porabe. Čustvene in energetske. Je pa do sredine tekme dovolj časa, da si spet povrnemo moči. Zdaj se bomo posvetili regeneraciji in takoj tudi taktični pripravi."

Predvsem bo treba narediti red v obrambi, saj si je Maribor privoščil preveč napak.

Drugi krog državnega prvenstva danes ponuja še dve zanimivi tekmi: v Domžalah se bosta pomerili ekipi, ki sta bili v prvem krogu poraženi, Domžale in Celje (18.00), v Novi Gorici pa bo Gorica gostila Olimpijo (20.20).

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog



TRIGLAV - MARIBOR 2:3 (0:0)

1.700; Majcen 55., Poplatnik 60.;

Mešanović 71., Bohar 86., Tavares 88.



RUDAR - ANKARAN HRVATINI 3:1 (1:0)

550; Radić 36., Mary 64., Vizinger 88.;

Vodeb 77.



ALUMINIJ - KRŠKO 4:2 (1:0)

400; Mensah 33., Mesec 81., Krajcer 83./ag, Nunić 86.; Škrbić 57., 63.

Nedelja ob 18.00:

DOMŽALE - CELJE

Ob 20.20:

GORICA - OLIMPIJA

Lestvica: RUDAR 2 2 0 0 5:2 MARIBOR 2 2 0 0 4:2 ALUMINIJ 2 1 0 1 4:3 OLIMPIJA 1 1 0 0 3:1 KRŠKO 2 1 0 1 4:5 TRIGLAV 2 0 1 1 2:3 ANKARAN HRVATIN 2 0 1 1 1:3 GORICA 1 0 0 1 1:2 DOMŽALE 1 0 0 1 1:2 CELJE 1 0 0 1 1:3

Tomaž Okorn