Maribor precej suvereno preskočil prvo oviro

Zadela Amir Dervišević in Marcos Tavares

19. julij 2018 ob 19:47,

zadnji poseg: 19. julij 2018 ob 22:19

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo z 2:0 premagali 15-kratne albanske prvake Partizani in se zanesljivo prebili v 2. krog.

Na prvi tekmi so pred tednom slovenski podprvaki zmagali z 1:0. V Ljudskem vrtu je pred 7.000 gledalci po dobre pol ure igre z 18 metrov natančno meril Amir Dervišević. V izdihljajih tekme je z lepo samostojno akcijo končni izid postavil Marcos Tavares. Naslednja kvalifikacijska ovira bo gruzijska ekipa Čikura, ki je izločila Beitar Trump Jeruzalem.

Maribor je bil boljši tekmec, prevladoval je na sredini igrišča, v posesti žoge je bilo 56:44, v strelih na gol 7:5, je pa imel tudi Partizani nekaj priložnosti in je kar trikrat stresel prečko.

V 17. minuti vroče pred mariborskimi vrati

Prvo priložnost so imeli mariborski nogometaši v 13. minuti. Jan Mlakar, ki je v začetni postavi dobil prednost pred Tavaresom, je podal pred gol, Blaž Vrhovec pa je bil malenkost prekratek za boljši strel. V naslednjih minutah so pobudo prevzeli gostje. V 17. minuti je imel Maribor nekaj sreče. Jasmin Handanović je v gneči v kazenskem prostoru poletel v prazno, Nigerijec Sodiq Atanda in Jasmin Šuler sta se borila za žogo, ki je končala v prečki.

Derviševiću pustili preveč prostora

Ravno v trenutku, ko se je zdelo, da gostje nevarno prevzemajo pobudo, je po podaji Dina Hotića z levico zadel Amir Dervišević, ki so mu pustili preveč prostora. To je bil njegov prvenec v evropskih tekmovanjih.

Šuler v prečko

Drugi polčas je prinesel precej živahno dogajanje. V 58. minuti je bil Maribor blizu novemu zadetku. Po prostem strelu je pred golom ekipe Partizani do strela prišel Marko Šuler in zadel prečko. Že v naslednjem napadu je na desni strani kazalo na uspešno akcijo Luke Zahovića, a ni bilo zaključnega strela.

Tavares še naprej zabija

Po 70 minutah igre je s prostega strela dobro meril makedonski rezervist Besart Abdurahimi in zadel prečko. Tudi v 81. minuti je po ne prav spretnem posredovanju Handanovića in Vrhovca albanski ekipi prečka preprečila zadetek. Ob vstopu rezervista Marcosa Tavaresa je mariborski napad še bolj zaživel in prav brazilski veteran je postavil končni izid. Zaslužil si je gromek aplavz, ko je v slogu izkušenega napadalca opravil z branilcem ekipe Partizani in nato vratarju Albanu Hoxhi žogo poslal med nogami.

Mariborčanom, ki lovijo četrti nastop v skupinskem delu Evropske lige, je pred tednom dni zmago v Albaniji zagotovil Gregor Bajde, ki ga tokrat Milanič ni poslal na igrišče.

Evropska liga, 1. predkrog, povratna tekma:

MARIBOR - Partizani (ALB) (prva tekma: 1:0)

2:0 (1:0)

7.000; Dervišević 31., Tavares 93.



Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Vrhovec, Dervišević, Kramarič (78./Vršič), Hotić (83./Pihler), Mlakar (77./Tavares), Zahović.



Partizani: Hoxha, Ibrahimi, Gojković, Atanda, Trashi, Telushi, Mala, Hila, Asani (76./Nikolić), Bardhi (56./Abdurahimi), Progni (66./Kalari).

Sodnik: Paul Tierney (Anglija)

T. O.