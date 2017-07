Maribor pred tremi leti pot v Ligo prvakov začel prav v Mostarju

Povratna tekma čez teden dni v Mariboru

12. julij 2017 ob 11:07

Mostar - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora sezono začenjajo v Mostarju, kjer se bodo ob 19.00 v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili z Zrinjskim.

"Ne morejo nam pripraviti posebnih presenečenj. Nekaj informacij smo že posredovali igralcem, preostale bomo v prihodnjih dneh v obliki videoanalize in tudi skozi treninge. Videli smo igrivo, nadarjeno ekipo, ki pa se ji moramo postaviti po robu z našimi najboljšimi značilnostmi. Moštveni duh mora biti naš zaščitni znak," je prepričan trener Maribora Darko Milanič.

Vijoličasti v sezono vstopajo z nekoliko pomlajeno ekipo. Kariero je končal Milivoje Novaković, najboljši nogometaš minule sezone Prve lige Dare Vršič pa ni podaljšal pogodbe. Odšel je tudi branilec Rodrigo Defendi. V Mostarju ima Milanič proti prvakom Bosne in Hercegovine na voljo Luko Zahovića, za katerega se vse bolj govori, da bo zapustil slovenske prvake.

Maribor je pred tremi leti evropsko pot že začel v Mostarju. Tedaj so se vijoličasti z Zrinjskim razšli brez zadetkov, v Ljudskem vrtu pa so slavili z 2:0 ter si tako tlakovali pot do druge uvrstitve v klubski zgodovini v Ligo prvakov.

LIGA PRVAKOV, 2. predkrog, prve tekme

Sreda ob 19.00:

ZRINJSKI MOSTAR - MARIBOR

Verjetni postavi

Zrinjski: Pirić, Galić, Jakovljević, Katanec, Stojkić, Filipović, Jamak, Pezer, Bilbija, Kajkut, Jović.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Vrhovec, Ahmedi, Hotić, Bajde, Zahović.

Sodnik: Daniel Sirebert (Nemčija)



Povratna tekma bo v sredo, 19. julija, ob 20.15.

