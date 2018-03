Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Pia Pren je pohvalila razpoloženje v reprezentanci: " Dobro se razumemo, priprave so bile super, in mislimo, da smo pripravljene." Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Maribor pripravil vse, tudi pravo zastavo za Severno Korejo

Slovenija v soboto za uvod z Mehiko

29. marec 2018 ob 15:37

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborska dvorana Tabor bo od sobote gostila IIHF, svetovno prvenstvo v hokeju na ledu za ženske, divizije II v skupini A, na katerem se bodo pomerile reprezentance Avstralije, Mehike, Nizozemske, Severne Koreje in Slovenije.

Po besedah prirediteljev, ki so na novinarski konferenci v Mariboru predstavili tekmovanje, je večina reprezentanc že na prizorišču, prve treninge bodo imele v petek. "Malo težje je bilo edino komunicirati z ekipo Severne Koreje, a smo našli ustrezne kanale in se vse dogovorili. Posebnih zahtev niso imeli, imamo tudi pravo zastavo, to je treba res paziti. Sicer pa vljudno vabimo gledalce v Ledno dvorano, vstop je prost, nekaj navijačev iz tujine je že napovedalo prihod," je dejal generalni sekretar tekmovanja Jure Verlič.

Prireditelji so sicer generalko za prvenstvo opravili že prejšnji konec tedna, ko so gostili mednarodni turnir otrok, ki se ga je udeležilo 24 ekip iz šestih držav. "Čeprav je bil to manjši turnir, kot je ta SP, smo že videli, kje kaj manjka in zdaj bo vse potekalo brez težav," je dejal Verlič.

Z dozdajšnjim delom ekipe je bil zadovoljen tudi selektor Aci Ferjanič: "Delovne razmere so bili zelo zadovoljive, imeli smo najvišjo raven. Delo deklet je potekalo zelo dobro, a pri vsaki taki stvari vedno primanjkuje časa. Če bi imeli še dan ali več, bi bilo lažje izpiliti vse skupaj. Trudili se bomo še v teh dneh in med samim prvenstvom, da bo igra na najvišji ravni. Dve reprezentanci sta močnejši. To sta Nizozemska in Velika Britanija, s Korejo smo se lani dobro borili, Avstralija in Mehika pa sta tisti, na kateri računamo, da ju lahko premagamo. Skušali bomo dati vse od sebe in tudi presenetiti," je dejal Ferjanič.

Kapetanka Pia Pren s to reprezentanco igra že zadnjih 15 let. "Ekipa je šla skozi vzpone in padce, a opažam, da je ženski hokej v vzponu. Dobro se razumemo, priprave so bile super, in mislimo, da smo pripravljene. Nekaj pozitivne treme je pred soboto, pred prvo tekmo, kar mislim, da je samo dobro. Definitivno verjamemo v svojo ekipo, vemo, kako si lahko pomagamo, postavile smo si visoke cilje in da se bomo bojevale za kolajno. Smo primerljivi z vsaj dvema reprezentancama in menim, da lahko to dosežemo."

Slovenija bo v soboto za uvod igrala z Mehiko, ki spada med hokejske eksote.

Slovensko ekipo sestavljajo: vratarki Pia Dukarič (Slavija/Olimpija) in Tjaša Povšnar (Celje), branilke Nina Lončar (Olimpija), Nuša Porekar (Celje), Maja Bizjak (Olimpija), Metka Manfreda (St. Cathrines, Kanada), Patricija Usnik (Olimpija), Mojca Duh (Celje), Ana Stražar (Celje), napadalke Pia Pren (Olimpija), Urša Pazlar (Olimpija), Eva Dukarič (Olimpija), Sara Confidenti (Weinfelden, Švica), Irena Kraner (Triglav), Ana Pršina (Celje), Tamara SVetina (Triglav), Pia Merc (Celje), Pija Strniša (Triglav), Tamara Breznik (Olimpija), Jerca Kenig (Triglav), Maša Mole (Olimpija).

Tekme slovenske reprezentance (vse ob 20. uri):

Sobota, 31. marec:

Slovenija - Mehika

Nedelja, 1. april:

Nizozemska - Slovenija

Torek, 3. april:

Severna Koreja - Slovenija

Sreda, 4. april:

Slovenija - Velika Britanija

Petek, 6. april:

Slovenija - Avstralija

T. O.