Maribor proti islandskemu prvaku z vsemi močmi

Skupna zmaga prinaša evropsko jesen

26. julij 2017 ob 08:02

Maribor - MMC RTV SLO

Slovenski nogometni prvak Maribor bo drevi ob 20.20 na prvi tekmi 3. predkroga Lige prvakov gostil islandskega prvaka Hafnarfjördur.

Morebitni skupni uspeh bi pomenil, da bi se v Ljudskem vrtu po dveh sezonah spet lahko igrala evropska jesen.

Iz mariborskega kluba so sporočili, da bodo v sredo zvečer ceste v okolici stadiona zaprte. Navijačem priporočajo, naj se na tekmo odpravijo z mestnim avtobusom, saj bodo vozovnice brezplačne.



Milanič: To je resna ekipa

Maribor je konec tedna v državnem prvenstvu po preobratu premagal Triglav. "Pripravljamo se po ustaljenem ritmu. Tekma je blizu, med spoznanji glede nasprotnika je najpomembnejše to, da se zavedamo, da imamo opravka z moštvom, ki igra dober nogomet. Ljudje jemljejo islandski nogomet kot nič posebnega, analize pa pokažejo, da gre za zelo resno ekipo. Imajo strategijo, od katere ne odstopajo, z veliko tempa v igri. Priprava je nekoliko drugačna kot za Zrinjski, saj je nasprotnik drugačen. Je pa stoodstotna in takšen bo tudi pristop. Gremo v tekmo odločno, po zmago,” je odločen trener Darko Milanič.

Na voljo so vsi igralci

Strateg ima na voljo celotni igralski kader. "Trenutno stanje je zelo pozitivno. Na zadnjem treningu sem imel na razpolago vse igralce, zraven sta bila tudi Kabha in Rajčević. Rajčevića ni bilo z nami proti Triglavu, občasno ga bomo morali odpočiti zaradi preteklih težav s poškodbami. Kabha je imel posledice večjih obremenitev v zadnjem času, kljub odhodu z igrišča v Kranju je nared za nastop. Bili smo v skrbeh, a sta oba nemoteno opravila zadnji test. Fizioterapevti so opravili dobro delo in kader je popoln,” je zadovoljen Milanič.

LIGA PRVAKOV, kvalifikacije, 3. predkrog, prve tekme

Prvaki, danes ob 20.20:

MARIBOR - HAFNARFJÖRDUR (ISL)

Sodnik: Andris Treimanis (LAT)

S. J.