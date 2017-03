Maribor s 500. zmago razglašeni Olimpiji ušel že na +12

Spomladanska suša Ljubljančanov se nadaljuje

29. marec 2017 ob 13:40,

zadnji poseg: 29. marec 2017 ob 22:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 26. krogu Prve lige TS z 1:0 premagali zadnjeuvrščene Radomlje. Olimpija je v Stožicah klonila pred Gorico (1:2), v 91. minuti je odločil rezervist Dejan Žigon.

Mariborčani so svoje delo opravili z odliko, čeprav z igro, še posebej v drugem polčasu, niso navdušili. Za nove tri točke na prvenstveni lestvici je bil dovolj zadetek Dareta Vršiča v 7. minuti tekme. Dino Hotić je poslal predložek z desne strani, Vršič pa je z glavo žogo preusmeril v desni kot vrat gostujočega vratarja Aljaža Ivačiča.

Vijoličasti bi lahko do odmora vodili z višjo prednostjo, a mreže niso uspeli zatresti. V 23. minuti je do neoviranega strela z roba kazenskega prostora prišel Luka Zahović, a žogo poslal čez gol, pet minut pozneje je s 30 metrov poskusil še Vršič, a je ostalo pri minimalnem vodstvu.

V nadaljevanju so se gostitelji povlekli v obrambo in pobudo prepustili Radomljanom, ki so prvič resneje zapretili v 82. minuti. Tedaj je Rok Jazbec z desne strani sprožil pod prečko, a je Jasmin Handanović žogo odbil. Priložnost za potrditev zmage je v 86. minuti zapravil Luka Zahović, ko je pred golom zamudil podajo rezervista Marcosa Tavaresa z leve strani. To je bila za Maribor 500. zmaga v najelitnejši slovenski nogometni ligi.

Žigon osrečil goste v Stožicah

Maribor ima pred Olimpijo, ki nikakor ne najde poti iz krize, že 12 točk prednosti. Tokrat so varovanci Marijana Pušnika klonili doma pred Gorico. Večji del prvega polčasa so imeli rahlo terensko prednost gostitelji, ki pa so zelo težko prihajali v bližino kazenskega prostora gostov. Vsi goli so padli v drugem polčasu, najprej so zadeli Primorci. Najprej je v 51. minuti vratar Rok Vodišek še obranil strel Andrije Filipovića, brez moči pa je bil v 59. minuti, ko je Rifet Kapić opravil z domačo obrambo na robu kazenskega prostora, potem pa natančno zadel ob vratnici. Deset minut pozneje je ljubljanski kolektiv le prišel do izenačenja, čeprav je prej kazalo, da bodo Goričani z vse nevarnejšimi poskusi povišali vodstvo. Po akciji na drugi strani igrišča se je žoga nekoliko srečno odbila do Blessinga Elekeja, ki jo je s treh metrov pospravil v prazno mrežo.

Olimpija je iskala zmago, vendar je na koncu ostala praznih rok. Za to je v prvi minuti sodnikovega dodatka poskrbel rezervist Dejan Žigon, ki je po podaji Mirana Burgića z le nekaj metrov meril v daljši kot Vodiškovih vrat in zadel za končnih 1:2. Leon Benko je imel hip zatem na drugi strani sijajno priložnost za izenačenje, a je neovirano v kazenskem prostoru sprožil mimo vrat. Zadnji sodnikov žvižg je pospremilo glasno negodovanje ljubljanskih ljubiteljev nogometa s tribun.

Podlogar prinesel zmago Celjanom

Celjani so tudi v Velenju nadaljevali niz spomladanske neporaženosti (1:2), na drugi strani so Velenjčani doživeli tretji zaporedni poraz. Ekipi v prvem polčasu nista navdušili gledalcev. Igra je večinoma potekala med obema kazenskima prostoroma, s številnimi napakami pri podajah in posledično redkimi priložnostmi. Precej bolj zanimivo je bilo v drugem polčasu. Takoj po začetku nadaljevanja je Amar Rahmanović z volejem zgrešil cilj, v naslednjih minutah pa so oboji (večkrat Celjani) sprožili še nekaj strelov. Domači navijači so se tako v 57. minuti razveselili vodilnega zadetka, po podaji Damjana Trifkovića iz desnega kota je žoga prišla do Jean-Clauda Billonga, ki jo je iz bližine poslal v mrežo. Toda vodstvo ni trajalo dolgo, po uri igre je izid s prvim zadetkom sezone poravnal Damir Hadžić, ki je z glavo zadel po podaji iz kota.

Odločitev o zmagovalcu je padla v 89. minuti, ko je po protinapadu in podaji Rudija Požega Vancaša zadel rezervist Matej Podlogar. To je bil za 26-letnega Ljubljančana četrti zadetek v sezoni.

Balkovec junak v Domžalah

Tako kot Celjani so tudi Domžalčani do zmage prišli v 89. minuti in Aluminij doma premagali z 2:1. Prvi polčas se je končal z izenačenim izidom 1:1, čeprav so imeli nekaj več lepih priložnosti gostitelji. Ti so povedli v 42. minuti, ko je po podaji Jureta Balkovca iz bližine svoj prvi zadetek po vrnitvi iz Dortmunda dosegel Alen Ožbolt. Gostje so izenačili tik pred koncem polčasa, z bele točke je bil natančen Lovro Bizjak, potem ko je prekršek nad njim storil Balkovec. Ta je bil na koncu tudi mož odločitve. Ko je že kazalo, da se bosta ekipi razšli brez zmagovalca, je Balkovec zadel s prostega strela.

26. krog, sredine tekme:

RUDAR - CELJE 1:2 (0:0)

600; Billong 57.; Hadžić 60., Podlogar 89.

Rudar Velenje: Radan, Jahić, Billong , Zec, Iharoš , Trifković ( 76./Pišek), Babić, Bolha ( 87./Bokalić), Črnčič ( 66./Vručina), Glavina, Mary.

Celje: Kotnik, Travner, Hadžić, Džinić, Brecl, Pungaršek ( 73./Klemenčič), Cvek, Cvijanović, Rahmanović ( 60./Podlogar), Požeg Vancaš , Volaš ( 60./Lupeta).

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)



DOMŽALE - ALUMINIJ 2:1 (1:1)

500; Ožbolt 42., Balkovec 89.; Bizjak 45./11-m

Domžale: Milić, Balkovec , Blažić, Dobrovoljc, Širok, Vetrih, Husmani, Matjašič ( 76./Franjić), Repas ( 90./Žinko), Volarič, Ožbolt ( 60./Firer).

Aluminij: Janžeković, Kocić, Damiš , Turkalj, Jakšić , Muminović, Mensah ( 90./Tahiraj), Bizjak, Škoflek, Kramer ( 77./Panadić), Vrbanec ( 69./Petrović).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



MARIBOR - KALCER RADOMLJE 1:0 (1:0)

3.500; Vršič 7.

Maribor: Handanović, Palčič, Šuler, Defendi, Viler, Hotić, Vrhovec ( 85./Mertelj), Ogrinec ( 68./Sallalich ), Vršič ( 73./Tavares), Zahović, Novaković.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Rokavec ( 72./Šipek), Jazbec , Karamatić, Ejup, Barukčič, Balić , Cerar , Jugovar, Janković ( 46./Krcić), Gajič ( 66./Nunić).

Sodnik: Vojko Goričan (Loče pri Poljčanah)

OLIMPIJA - GORICA 1:2 (0:0)

1.000; Eleke 69.; Kapić 59., Žigon 91.

Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović , Ilić , Štiglec, Bajrić ( 85./Tijanić), Cretu ( 53./Avramovski), Kirm, Wobbay ( 74./Alves), Eleke, Benko.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Boben, Celcer , Škarabot, Osuji ( 77./Žigon), Kapić, Grudina, Kolenc ( 85./Nagode), Filipović ( 73./Edafe), Burgič.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Torkova tekma:

KOPER - KRŠKO 0:2 (0:1)

500; Škrbić 39., 87.

Lestvica: MARIBOR 26 18 5 3 53:19 59 OLIMPIJA 26 14 5 7 38:24 47 DOMŽALE 26 14 4 8 50:28 46 GORICA 26 11 7 8 36:32 40 CELJE 26 11 5 10 33:30 38 LUKA KOPER 26 9 8 9 27:31 35 RUDAR 26 7 8 11 34:39 29 KRŠKO 26 6 11 9 28:37 29 ALUMINIJ 26 6 7 13 24:40 25 KALCER RADOMLJE 26 1 6 19 17:60 9

R. K., M. L.