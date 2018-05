Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 38 glasov Ocenite to novico! Luka Zahović (levo) in Amir Dervišević (v ozadju) sta bila strelca za 22. zmago Maribora v tej sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Darko Milanič je s svojimi varovanci neporažen že devet tekem zapored. Nazadnje je Maribor izgubil prav proti Krškemu 17. marca (0:2). Foto: www.alesfevzer.com Ljudski vrt bo prihodnjo soboto gostil derbi med Mariborom in Olimpijo, ki naj bi določil, kdo bo državni prvak. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Mariborčani v končnici le... Sorodne novice Olimpija iz zaostanka rešila 10 točk, Maribor pa kar 15 Dodaj v

Maribor se je mučil do 81. minute, nato zadela Dervišević in Zahović

Ljudski vrt za derbi že razprodan

12. maj 2018 ob 09:26,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 19:57

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V 33. krogu Prve lige TS so nogometaši Maribora po trdem boju v Krškem do zmage z 1:2 prišli šele v zadnjih 10 minutah. Olimpija se bo v nedeljo v Stožicah pomerila z Ankaranom.

Na stadionu Matije Gubca je v 81. minuti s prostega strela s 25 metrov prvi zadel Amir Dervišević. Natančno je meril pod prečko. Mariborčane je do tedaj v obup spravljal domači vratar Marko Zalokar, ki je zbral kar nekaj lepih obramb. V 88. minuti je po protinapadu ter akciji Martina Kramariča in Marcosa Tavaresa iz bližine žogo čez golovo črto preusmeril Luka Zahović. Končni izid je v 93. minuti postavil Josip Balić po podaji Luke Vekića.



Domači so pogumno odigrali prvi polčas, imeli na trenutke tudi pobudo na igrišču, a je uvodni del minil brez zadetkov. Najlepšo priložnost je imel Miljan Škrbić, ki je po izgubljeni žogi preigral mariborsko obrambo in močno diagonalno streljal, žoga pa je končala za las mimo desne vratnice Jasmina Handanovića. V drugem delu so Mariborčani bolj pritisnili na gol, tako kot v sredo v Domžalah (1:1) zaigrali s štirimi napadalci in to se jim je ob koncu obrestovalo.

Prihodnjo soboto bosta vodilni ekipi v medsebojnem obračunu bržkone določili, kdo bo državni prvak. Obeta se pravi nogometni praznik. V Ljudskem vrtu je na blagajnah že izobešen napis: razprodano! Vstopnice za spektakel, ki se bo začel ob 20.30, so pošle že osem dni pred tekmo.

Prav zdaj mineva deset let od odprtja prenovljenega stadiona. 10. maja 2008 je Maribor na obnovljenem objektu pred 12.435 gledalci gostil Nafto in zmagal s 3:1.

Če v nedeljo v Stožicah ne bo presenečenja, bo Olimpija derbi začela s točko prednosti pred Mariborom.

Prva liga, 33. krog

KRŠKO - MARIBOR 1:2 (0:0)

1.000; Balić 93.; Dervišević 81., Zahović 88.

Krško: Zalokar, Kulinitš, Krajcer, Zakrajšek ( 69./Ejup), Šturm, Volarič, Balić, Kovačič , Jakolič ( 61./Diyoke), Sokler ( 69./Vekić ), Škrbić.

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler , Viler, Vrhovec ( 73./Mešanović), Dervišević , Hotić, Vršič ( 64./Tavares), Mlakar ( 82./Kramarič), Zahović.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI



Ob 18.00:

ALUMINIJ - DOMŽALE



Ob 20.00:

CELJE - RUDAR



Ponedeljek ob 18.00:

GORICA - TRIGLAV

Lestvica:

MARIBOR 33 22 8 3 68:25 74 OLIMPIJA 32 21 9 2 55:14 72 DOMŽALE 32 19 6 7 69:28 63 RUDAR 32 13 5 14 44:45 44 CELJE 32 12 8 12 52:44 44 GORICA 32 12 5 15 35:43 41 KRŠKO 33 9 7 17 35:55 34 ALUMINIJ 32 7 9 16 35:56 30 ANKARAN HRVATINI 32 4 10 18 30:77 22 TRIGLAV 32 5 7 20 26:62 22

