Maribor se je po "težkem" tednu mučil z Ankaranom

Zmagi Domžal in Aluminija

21. oktober 2017 ob 12:50,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 22:10

Nogometaši Maribora so v zadnji sobotni tekmi 13. kroga državnega prvenstva z 1:0 premagali Ankaran Hrvatine. Edini strelec v Ljudskem vrtu je bil Jasmin Mešanović v 40. minuti.

Potem ko so vijoličasti sredi tedna doživeli hud poraz proti Liverpoolu (0:7), je bila primorska zasedba pravšnji nasprotnik, da si Mariborčani vsaj malo "zaližejo rane". A za poln izkupiček so se morali varovanci Darka Milaniča precej potruditi.

Vršič odvzel žogo, Mešanović zadel

Vijoličasti so pričakovano hitro prevzeli pobudo, a si kljub premoči niso priigrali večjih priložnost. Ankarančani so se namreč zelo pogumno in pametno branili. Tako je bio vse do 40. minute, ko je Dare Vršič odvzel žogo Emirju Burkiću kakšnih 20 metrov stran od gostujočih vrat, nato pa potegnil naprej, podal na desno stran do vtekajočega Jasmina Mešanovića, ki je s strelom po tleh matiral Primoža Bužana. Statistika prvega polčasa: posest žoge 68:32, streli v okvir vrat 6:0.

Bohar stresel vratnico

Premoč Maribora se je nadaljevala tudi v drugem delu, a jim disciplinirani gostje niso dopustili večjih priložnosti. V 77. minuti je Damjan Bohar stresel vratnico. Jalovi napadi domačih so sprovocirali tudi nekaj žvižgov s tribun. Drugega zadetka ni bilo, a kljub temu se je za Maribor končalo dobro. Statistika: posest žoge 65:35, streli 15:7, v okvir vrat 9:0.

Domžalčani dobili derbi v Novi Gorici

Popoldne so Domžalčani v derbiju 13. kroga s 3:1 premagali Gorico in se vsaj za en dan zavihteli na tretje mesto prvenstvene lestvice. V Novi Gorici so domači povedli že v 6. minuti, ko se je Kyrian Nwabueze najprej otresel Zenija Husmanija, nato pa z močnim strelom s približno 20 metrov za desno vratnico matiral Dejana Milića. Domžale so izenačile v 37. minuti. Jure Balkovec je s prostega sterla poslal predložek v kazenski prostor, kjer je najvišje skočil Marko Alvir in z glavo ukanil Grego Sorčana. Polčas se je tako končal z 1:1.

V drugem delu je sledil popoln preobrat gostov. Najprej je v 55. minuti po novi podaji Balkovca z glavo zadel Senijad Ibričić, nato pa je bil z glavo še enkrat uspešen Alvir, ki je v 69. minuti žogo po podaji Ibričiča podaljšal v levi spodnji kot nemočnega Sorčana. Ta se je tik pred zadetkom izkazal z dvema obrambama po strelu Vetriha. Zanimivo je, da so domači vse tri zadetke prejeli na enak oziroma podoben način - z glavo po podaji z eve strani.

Aluminij do zmage v 93. minuti

V prvi tekmi dneva je Aluminij z zmago v Celju prekinili niz treh zaporednih porazov. Kidričani so na dozdajšnjih štirih gostovanjih v Celju osvojili le točko. Tokrat pa sta Matic Vrbanec in Anton Rogina poskrbela za preobrat in prvo zmago Aluminija po sedmem krogu. Od takrat pa na svojo zmago čakajo Celjani, ki so drugič zapored izgubili in pod vodstvom Dušana Kosića v ligi še niso zmagali. V 22. minuti so Celjani povedli. Četrti zadetek v sezoni je zabil Filip Dangubić, ki je zadel po izvrstni podaji Luke Žinka. Dangubić je imel sedem minut kasneje še eno lepo priložnost, ko je preigral Sanina Mimunovića, vendar pa je žogo poslal mimo vrat. Tri minute zatem se je gostujoča mreža znova zatresla. Elvedin Džinić je streljal z razdalje, vendar je Dangubić v prepovedanem položaju oviral vratarja Luko Janžekoviča.

Gostje so bili v prvem delu najbližje zadetku v 18. minuti, ko je Žiga Škoflek z 20 metrov stresel vratnico. V 81. minuti so Kidričani izenačili. Po podaji Francesca Tahiraja z leve je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Denija Štrausa. Vrbanec je zanesljivo izvedel strel z bele točke. V tretji minuti sodnikovega nadaljevanja pa je preobrat dokončal rezervist Rogina, ki je po podaji Ibrahima Mensaha zadel s strelom po tleh z roba kazenskega prostora.

Vodilna Olimpija je že v petek zanesljivo ugnala Triglav (3:0), 13. krog pa bosta v nedeljo sklenila Krško in Rudar.

13. KROG

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI 1:0 (1:0)

1.000; Mešanović 40.

Maribor: Handanović, Milec, Billong, Šuler, Viler, Kabha, Pihler, Vršič (88./Ahmedi), Bohar (88./Hotić), Mešanović (75./Bajde), Tavares.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Burkić, Badžim, Pahor, Mate, Klapan (71./Cerovec), Delgado, Humar (80./Matošević), Primc, Meledje (61./Vodeb), Nkama.

Sodnik: Vojko Goričan (Poljčane)





CELJE - ALUMINIJ 1:2 (1:0)

300; Dangubić 22.; Vrbanec 80./11-m, Rogina 93.

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner ( 69/Križan), Džinić, Štraus ( 86./Jazbec), Pišek, Žinko, Požeg Vancaš, Dangubić , Šušnjara ( 52./Cvek ), Lupeta.

Aluminij: Janžekovič, Jurčević, Muminović, Jakšić, Vrbanec , Petrovič, D. Mensah , Krajnc ( 62./Nunić), Tahiraj ( 90./Rogina ), Škoflek, I. Mensah .

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

GORICA - DOMŽALE 1:3 (1:1)

Nwabueze 6.; Alvir 37., 69., Ibričić 55.

Gorica: Sorčan, Celcer (69./Škarabot), Lipušček , Gregorič , Curk, Grudina (65./Džuzdanović), Kolenc, Kapić, Osuji, Žigon (78./Filipović ), Nwabueze.

Domžale: Milić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Balkovec , Alvir, Husmani (46./Vetrih), Hodžić (88./Žužek), Širok, Kirm (74./Bizjak), Ibričić .

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)



Nedelja ob 19.00:

KRŠKO - RUDAR

Odigrano v petek:

OLIMPIJA - TRIGLAV 3:0 (0:0)

2.000; Savić 54., Alves 57., Bajrić 82.

Lestvica: OLIMPIJA 13 10 3 0 28:6 33 MARIBOR 13 9 4 0 22:8 31 DOMŽALE 13 5 4 4 29:15 19 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 13 6 1 6 15:17 19 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 ALUMINIJ 13 3 4 6 16:21 13 CELJE 13 2 6 5 13:18 12 TRIGLAV 13 1 5 7 11:25 8 ANKARAN HRVATINI 13 1 3 9 11:34 6

