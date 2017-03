Maribor spoznal, da si ne sme privoščiti lahkomiselnosti

Wobay se je opravičil za med gledalce odvrženo baklo

20. marec 2017 ob 10:04

Celje/Ljubljana/Nova Gorica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Da se nihče ne bo "sprehodil" do naslova prvaka, je dokazal 25. krog Prve lige TS, v katerem ni zmagalo nobeno od prvih treh moštev na lestvici. Ustavili so jih zasledovalci, ki se borijo za 4. mesto.

Maribor je po treh spomladanskih zmagah v Celju več kot pol ure igral z igralcem več, a osvojil samo točko (1:1). Gostitelji celo niso bili daleč od zmagovitega zadetka, v 83. minuti so se vijoličasti lahko zahvalili prečki.

"Ne more biti vedno odlično. Mislim, da je točka za nas dober rezultat. Vratar Celja je zelo dobro branil. Na naslednji tekmi želimo spet zmagati," je za Radio Slovenija povedal Dino Hotić, ki je dobil priložnost v zadnjih 20 minutah.

Trenerja Darka Milaniča je presenetil padec po zgodnjem golu Milivoja Novakovića v 6. minuti: "Pričakoval sem, da bomo vso tekmo odlični, a po vodilnem zadetku smo nerazumljivo izgubili poletnost in gibljivost. V določenih trenutkih smo bili preveč lahkomiselni, začeli smo se poigravati in izgubili nadzor nad tekmo. To se je še posebej videlo, ko je tekmec nekajkrat šel neposredno proti majhnemu številu naših igralcev. Reševali smo se razmeroma solidno, a z veliko tveganja, kar ni dobro. V slabih minutah smo tudi prejeli zadetek."

Volaš: Z igralcem manj smo dobro stali na igrišču

V 45. minuti je izenačil Dalibor Volaš, nekdanji igralec Maribora, ki se gola ni pretirano veselil: "Začeli smo bojazljivo, imeli smo preveliko spoštovanje do Maribora. Po njihovem zadetku smo se umirili in začeli igrati, saj imamo kakovost. Izenačili smo v pravem trenutku, nato na začetku drugega polčasa rdeči karton prejeli v nepravem trenutku, a smo zdržali. Z igralcem manj smo dobro stali na igrišču in zasluženo osvojili točko."

"V drugem polčasu smo bili spet pravi, do izključitve zelo dobri, po izključitvi pa je Celje zaprlo sredino in nismo več našli poti proti njihovim vratom, kot bi si želeli. Tekmec nam je to zelo dobro preprečil," je nadaljevanje opisal Milanič.

Trener Celja Igor Jovićević je remi proti Mariboru označil za zmago, izid in igra pa celotnemu moštvu dvigata samozavest pred naslednjimi tekmami. Volaš je spregovoril tudi o ukrajinskih investitorjih, ki so jeseni prišli v klub: "Mislim, da se trudijo. Upam, da delajo na dolgi rok in bodo še prišle prave stvari."

Pušnik: Premalo komunikacije in energije

Olimpija je proti Kopru osvojila prvo spomladansko točko (1:1), toda slabih 7.000 gledalcev, ki je izkoristilo brezplačen vstop, ni bilo navdušenih. Predsednik Milan Mandarić tekme ni spremljal v živo.

"Čaka me ogromno dela, celo veliko več, kot sem videl v prvem tednu. Disciplina v igri še ni takšna, kot bi si jo želel, kaj šele zahteval. Premalo je komunikacije med igralci, sodelovanja in energije. Pripravili smo si veliko več priložnosti kot v Domžalah, a jih nismo izkoristili," je po srečanju dejal trener Marijan Pušnik, ki mu živce parajo tudi številne poškodbe.

V nedeljo je zaradi nje v 50. minuti z igrišča predčasno odšel Kingsley Boateng. Julius Wobay, ki ga je zamenjal, bi kmalu poskrbel za incident, ker je na igrišče priletelo baklo nerodno vrgel nazaj med gledalce na tribuni. Za to se je že javno opravičil. Koper je na drugi strani že sredi prvega polčasa ostal brez Jana Andrejašiča, ki se je poškodoval pri vodilnem zadetku Olimpije. Poškodba naj bi bila težja.

Rožman: Želel bi si, da ne ostanemo povprečni

Tretjeuvrščene Domžale so po zmagi nad Olimpijo doživele poraz v Novi Gorici (3:1). Gostiteljem je v drugem polčasu uspel preobrat. "Mogoče je Domžalčane malce uspaval zadetek tik pred koncem prvega polčasa in so se preveč sprostili. Med polčasoma smo se dobro pogovorili in težišče igre prenesli na njihovo polovico. Z izenačujočim zadetkom smo začeli verjeti v preobrat, ki sta ga nato prinesli izključitev Halilovića in naša izkoriščena 11-metrovka," je dejal Jaka Kolenc, ki je v 71. minuti postavil končni izid. "Ko smo dobili prostor in več šprintali naprej, smo res dobro igrali," je dodal trener Miran Srebrnič.

Veliko slabše volje je bil razumljivo njegov kolega na domžalski klopi Simon Rožman: "Takšnega "blackouta" v 20 minutah ne bi smeli doživeti. Čaka nas temeljita analiza, predvsem pa bi si želel, da ne ostanemo povprečni. Od fantov želim več ambicioznosti. Vsi skupaj si moramo naliti čistega vina in si želeti nekaj več. Če ne tečeš in ne dobivaš odbitih žog, ni nič."

Prvenstvo se bo po reprezentančnem premoru čez 10 dni nadaljevalo sredi tedna. Maribor bo gostil Kalcer Radomlje, Olimpija pa Gorico.



