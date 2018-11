Maribor strl Krško v drugem polčasu s tremi goli v 15 minutah

V nedeljo še srečanji Triglav - Domžale in Gorica - Aluminij

24. november 2018 ob 13:42,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 20:10

Celje,Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so z zmago s 3:0 nad Krškim prednost na vrhu lestvice Prve lige pred Olimpijo povišali na šest točk. Celje je z 2:0 premagalo Rudar.

Ljubljančani so v petek zvečer doma remizirali z Muro (2:2), potem ko so v končnici zapravili vodstvo z 2:0.

V prvem polčasu najlepšo priložnosti imeli gostje

Mariborčani so bili brez kaznovanega Dina Hotića, poškodovanih Martina Milca in Luke Uskokovića ter tudi Jasmina Handanovića, ki je dobil nekaj počitka.

V prvem polčasu so pričakovano prevladovali na terenu, toda pravih priložnosti si niso priigrali. Krčani so imeli eno samo priložnost, a je bila ta najlepša v prvem polčasu. V 34. minuti je po sijajni globinski podaji Ante Vukušić sam stekel proti vratom domačih, a preveč okleval s strelom, tako da ga je dohitel Marko Šuler in ga blokiral.

Kmalu po začetku drugega dela je Saša Ivković žogo poslal le za las mimo vrat. V 63. minuti pa vendarle 1:0. Jasmin Mešanović je z leve strani lepo podal v kazenski prostor do vtekajočega Luke Zahovića, ta pa je nato prav tako z leve zadel z diagonalnim strelom. Za Zahovića je to osmi zadetek v sezoni, za Mešanovića pa četrta podaja.

Le dve minuti pozneje je bilo že 2:0, potem ko je Marcos Tavares iz bližine dosegel svoj šesti gol sezone (146. v prvi ligi), podal pa mu je Felipe Santos malce z desne strani kazenskega prostora. V 77. minuti je končni izid postavil Aleks Pihler. Tavares je najprej z leve strani želel podati pred gol, a zadel drugo vratnico, od nje pa se je žoga odbila točno k Pihlerju, ki jo je nato samo še potisnil v mrežo.

Strelca Požeg Vancaš in Pungaršek

Celjani so se z zmago vsaj začasno povzpeli na četrto mesto na lestvici, potem ko so v drugem polčasu dvakrat našli pot do mreže Rudarja. Prvi polčas ni postregel s posebej razburljivo predstavo. Domači so povedli v 56. minuti. Lovro Cvek je lepo podal žogo za hrbet obrambe, kamor je stekel Rudi Požeg Vancaš in v boju ena na ena premagal Marka Pridigarja. Za slovenskega reprezentanta je bil to deveti gol sezone.

Le šest minut pozneje so varovanci Dušana Kosića podvojili prednost, po podaji Daria Vizingerja z desne strani kazenskega prostora je iz bližine zadel Nino Pungaršek. Velenjčani so le poredkoma ogrozili domača vrata.



17. krog:

CELJE - RUDAR 2:0 (0:0)

Požeg Vancaš 56., Pungaršek 62.

Celje: Rozman, Džinić, Zaletel, Brecl, Vidmajer, Pišek, Pungaršek ( 90./Novak), Cvek, Lotrič ( 78./D. Štraus), Požeg Vancaš, Vizinger ( 83./Pečnik).

Rudar: Pridigar, Hrubik, Tučić ( 80./Vodeb), Bolha , Trifković, Radić, Kašnik , Črnčič ( 57./Škoflek), Pušaver, Arap ( 75./Šantek), Tomašević.

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)



MARIBOR - KRŠKO 3:0 (0:0)

2.500; Zahović 63., Tavares 65., Pihler 77.

Maribor: Pirić, Klinar , Ivković, Šuler, Viler, Cretu ( 68./Dervišević), Pihler, Santos ( 78./Mlakar), Tavares, Mešanović, Zahović ( 84./Bajde).



Krško: Zalokar, Volarič , Brekalo, Ejup ( 53./Kulinitš), Perić, Mandić ( 72./Sokler), Kordić, Da Silva, Ristovski, Vukušić ( 81./Štefulj), Volaš .

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - DOMŽALE



Ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Odigrano v petek:

OLIMPIJA - MURA 2:2 (1:0)

8.800; Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 93.

Lestvica

MARIBOR 17 12 3 2 50:14 39 OLIMPIJA 17 9 6 2 36:21 33 MURA 17 6 5 6 26:24 23 CELJE 17 5 8 4 20:24 23 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 16 5 6 5 28:24 21 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 TRIGLAV 16 4 3 9 22:36 15 RUDAR 17 4 3 10 16:37 15 KRŠKO 17 2 6 9 12:26 12

M. R.