Maribor tretjič rešuje uganko Aluminija; Gorica zmagala v Velenju

Danes tri tekme 24. kroga nogometnega prvenstva

11. marec 2017 ob 10:43,

zadnji poseg: 11. marec 2017 ob 18:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

24. krog nogometnega prvenstva prinaša obračun Maribora in Aluminija, ki je jeseni iz Ljudskega vrta edini odnesel vse tri točke. Moštvo iz Kidričevega je tudi edino, ki ga vijoličasti še niso premagali.

Druga tekma se je namreč končala z 0:0, tako da ima Aluminij v tej sezoni boljši medsebojni izkupiček od Maribora. A pogled na lestvico razkriva, da so Mariborčani v večernem sobotnem dvoboju veliki favoriti.

"Če se ozremo nazaj, smo imeli z Aluminijem zmeraj zahtevne dvoboje. Kakovostna razlika je očitna, vendar gre za nasprotnika, ki nam ne ustreza. Fantje se zavedajo, kaj nas čaka, katere zadeve je treba popraviti, in prepričan sem, da bomo tokrat proti Aluminiju v pravi podobi," je povedal trener Maribora Darko Milanič, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Marka Šulerja.

Njegovi varovanci so spomladanski del odprli z dvema zmagama, za nameček je zaškripalo Olimpiji in vijoličasti so kar naenkrat šest točk pred večnimi tekmeci.

Krog sta odprla Rudar in Gorica, gostje so zmagali z 1:3. Že v prvem delu sezone je Gorica slavila v Velenju, Rudar pa v Novi Gorici. Knapi so v prejšnjem krogu odnesli tri točke iz Stožic, doma pa so zdaj nadaljevali negativni niz, saj so na stadionu Ob jezeru v letošnji sezoni zmagali le dvakrat.

Že v prvem polčasu so boljši vtis pustili Primorci, ki so povedli že v 8. minuti. Svoj prvi gol v novogoriškem dresu je dosegel Andrija Filipović, ki je 14 metrov od Rudarjevih vrat prišel do strela ob neodločnem Mateu Mužku in žogo po tleh poslal mimo vratarja Mateja Radana. Novogoričani so vodstvo povišali v drugi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, ko je Rifet Kapić zadel s prostega strela z nekaj manj kot 20 metrov. Žoga se je na poti do mreže odbila od enega izmed domačih igralcev, spremenila smer in presenetila Radana.

Tudi v uvodu drugega polčasa so bili nevarnejši belo-modri, ki so prek Mirana Burgića in Filipovića takoj dvakrat zagrozili, a obakrat je bil na mestu Radan. Ta je v 74. minuti s prekrškom nad Tilnom Nagodetom zakrivil 11-metrovko, zanesljivo pa jo je izvedel Burgić in povišal na 0:3.

Šest minute pozneje je vratar Gorice Grega Sorčan v skoku zadel Johna Maryja, sodnik pa je znova pokazal na belo točko. Najboljši strelec lige Dominik Glavina je z 11-metrovke znižal in postavil končni izid.

Ob 18. uri se je začela tekma med Koprom in Radomljami. Favoriti so Koprčani, ki so dobili oba jesenska dvoboja, na obeh pa dosegli po tri gole.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 24. krog



RUDAR - GORICA 1:3 (0:2)

Glavina 81./11-m; Filipović 8., Kapić 45., Burgić 75./11-m



Rudar: Radan, Mužek, Kašnik, Zec, Iharoš ( 64./Bokalič), Vručina, Babić, Bolha ( 75./Črnčič), Lotrič ( 46./Trifković), Mary, Glavina.

Gorica: Sorčan, Škarabot, Kavčič, Boben, Gregorič, Osuji ( 90./Žigon), Grudina, Kolenc, Kapić , Burgić ( 86./Edafe), Filipović ( 71./Nagode).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)



Danes ob 18.00:

KOPER - KALCER RADOMLJE 2:1 (-:-)

Pranjić 7., Pekuson 30.; Balić 24.



Ob 20.15:

MARIBOR - ALUMINIJ



Nedelja ob 15.00:

KRŠKO - CELJE



Ob 16.55:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Lestvica:

MARIBOR 23 16 4 3 47:17 52 OLIMPIJA 23 14 4 5 36:20 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 GORICA 24 9 7 8 31:30 34 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 LUKA KOPER 23 8 7 8 22:27 31 RUDAR 24 7 8 9 33:34 29 KRŠKO 23 4 11 8 22:34 23 ALUMINIJ 23 5 7 11 19:34 22 KALCER RADOMLJE 23 1 6 16 16:53 9

R. K.