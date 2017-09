Maribor trpel v Kidričevem, a se naposled le izvlekel

Nogometaši Maribora so v uvodni tekmi 10. kroga državnega prvenstva s 3:2 premagali Aluminij, potem ko je odločilni zadetek v 89. minuti dosegel Dino Hotić. Vijoličasti so se z zmago v Kidričevem vsaj za en dan zavihteli na vrh lestvice.

Zmaga Maribora pod novimi žarometi v Kidričevem ima še večjo vrednost, saj so slovenski prvaki od 82. minute igrali brez izključenega debitanta Izraelca Liorja Einbroma. Varovanci Darka Milaniča so s sedmo zmago za točko prehiteli do tega kroga vodilno Olimpijo, ki bo tekmo v Celju odigrala v soboto.

Aluminij se je znova potrdil kot neugoden tekmec za vijoličaste, o čemer priča tudi končna statistika. Posest žoge 57:43 za Maribor, streli 11:9 za Aluminij, streli v okvir pa 5:5. Mariborčane v torek čaka gostovanje v Sevilli.

Mojstrovina Tahiraja za 1:0

Po začetnem otipavanju so Mariborčani prvič resno zapretili v 14. minuti. Aleksander Rajčević je z glavo povratno podal v sredino kazenskega prostora, kjer je z nekaj metrov streljal Grega Bajde, a je žoga zadela Matica Vrbanca. In kdor ne da, dobi. Aluminij je namreč povedel že v naslednjem napadu. Francesco Tahiraj je skorajda na sredini igrišča prejel oziroma osvojil žogo, nato pa prodrl do roba kazenskega prostora, kjer je neubranljivo z diagonalnim strelom zadel za levo vratnico vratarja Jasmina Handanovića. Maribor je po hladnem tušu pletel akcije za izenačenje, a brez uspeha, saj so se domači dobro branili. V 37. minuti je pri vijoličastih namesto poškodovanega Martina Kramariča vstopil mladi Izraelec Lior Einbrom, ki je slovenske prvake okrepil pred kratkim.

Nunić imel na nogi povišanje vodstva

Aluminij je prežal na protinapade. V 42. minuti je Handanović na kratko odbil poskus Ibrahima Mensaha, do žoge je prišel Marko Nunić, ki je sprožil z nekaj metrov, a je na srečo gostov strel še pravočasno blokiral Jean Claude Billong, tako da se je žoga odkotalila mimo vratnice v kot. Tik pred koncem polčasa pa je Handanović ubranil še en strel nevarnega Nunića. Mariborčani so sicer imeli terensko premoč (posest žoge 55:45), a je bil Aluminij nevarnejši (streli v okvir vrat 4:1).

Ahmedi le kronal terensko premoč Maribora

Med odmorom je v slačilnici gostov ostal Grega Bajde, ki ga je zamenjal kapetan vijoličastih Marcos Tavares. Maribor je imel tudi v drugem delu pobudo, a brez prave ideje, kako prebiti disciplinirano obrambo Aluminija. V 62. minuti je bila igra prekinjena za kakšno minuto, saj so mariborski navijači sprožili ognjemet. Malo kasneje je trener Darko Milanič v igro poslal Dina Hotića, ki je zamenjal Aleksa Pihlerja. Menjava je vsaj posredno pomagala, saj je Maribor v 65. minuti izenačil. Einbrom je podal v sredino kazenskega prostora, kjer je Tavares odbil žogo do Valona Ahmedija, ta pa je nato s strelom po tleh za desno vratnico matiral Matijo Kovačića.

Billong hitro odgovoril Nuniću

A veselje gostov je bilo kratko, saj je Aluminij v 69. minuti spet povedel. Nunić je po akciji Mensaha prišel do strela z roba kazenskega prostora, Rajčević je blokiral strel, tako da je žoga v velikem loku preletela Handanovića in končala v mreži. Tudi odgovor Maribora je sledil hitro. V 74. minuti je namreč Ahmedi podal iz kota, v kazenskem prostoru je bil najvišji Jean Claude Billong, ki je - obrnjen s hrbtom proti vratom - z glavo matiral Kovačića. Žoga je končala v mali mrežici.

Bartulović in Škoflek zapravila priložnosti, Hotić ne

Obetala se je dramatična končnica. V 82. minuti je Maribor ostal brez Einbroma, ki je zaradi prekrška nad vratarjem dobil še drugi rumeni in s tem rdeči karton. Aluminij je "zavohal" priložnost za zmago. Najlepši priložnosti sta zapravila Damir Bartulović in Žiga Škoflek. In ko je že kazalo, da se bo srečanje končalo z remijem, je Maribor izpeljal izjemen protinapad. Viler je najprej podal v sredino do Jasmina Mešanovića, ki je žogo s peto zavrnil do Hotića, ta pa jo je z okoli 12 metrov poslal žogo v levi zgornji kot Kovačića. Slavje gostov se je začelo.

Prva liga Telekom Slovenije, 10. krog:



ALUMINIJ - MARIBOR 2:3 (1:0)

1.500; Tahiraj 15., Nunić 69.; Ahmedi 65., Billong 74., Hotić 89.

: Einbrom 82./Maribor

Aluminij: Kovačič, Vrbanec , Jakšić , Muminović, Jurčević, Mesec, Škoflek, Petrović, Tahiraj (79./Bartulović), Mensah , Nunić.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Billong, Viler, Kabha , Pihler (63./Hotić ), Ahmedi, Bajde (46./Tavares), Kramarić (37./Einbrom ), Mešanović.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)





Sobota ob 14.00:

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI



Ob 16.00:

GORICA - KRŠKO



Ob 20.20:

CELJE - OLIMPIJA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - RUDAR

Lestvica: MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 OLIMPIJA 9 7 2 0 21:4 23 GORICA 9 4 1 4 9:10 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 9 3 3 3 19:12 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 TRIGLAV 9 0 4 5 7:18 4 ANKARAN HRVATINI 9 0 3 6 8:23 3

