Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 32 glasov Ocenite to novico! Luka Zahović je v izjemni strelski formi. Na zadnjih petih tekmah je dosegel sedem golov. Foto: www.alesfevzer.com Maribor je temelje za zmago postavil v prvem polčasu, v drugem polčasu so imeli sicer več priložnosti, a mreže jim ni uspelo zatresti. Foto: www.alesfevzer.com Domžale poraza niso poznale od 28. oktobra, ko jih je v Domžalah premagal Maribor (0:1). Poraz jim je zadalo Celje (2:1), in to v najbolj neugodnem trenutku. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zadetki s tekme med Ankar... VIDEO Maribor z zmago nad Trigl... Sorodne novice Maribor lahko že v soboto na vrhu ujame Olimpijo Dodaj v

Maribor ujel Olimpijo, po pol leta poraz Domžal

Olimpija jutri proti Gorici

28. april 2018 ob 14:42,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Maribor nadaljuje zmagoviti niz, v Ljudskem vrtu je pred 4.000 gledalci padel Triglav (2:1). Z novimi tremi točkami so aktualni prvaki na vrhu lestvice ujeli večne tekmece, Olimpijo. Domžale so klonile po pol leta, Celje je bilo boljše z 2:1.

Po krizi na začetku spomladanskega dela so slovenski prvaki v zadnjih krogih znova našli zmagovito formulo, dva izmed ključnih mož za preporod vijoličastih sta Jan Mlakar in Luka Zahović, oba pa sta tekmo proti Triglavu končala predčasno zaradi poškodb. Pri Mariboru so danes manjkali tudi kaznovana Jasmin Handanović in Mitja Viler ter poškodovani Marko Šuler.

Varovanci Darka Milaniča so peto zaporedno zmago dosegli težje od pričakovanj. Zadnjeuvrščena ekipa je celo povedla v Ljudskem vrtu, a je gostiteljem do konca prvega polčasa uspelo narediti preobrat, zanj pa je zaslužen Zahović.

Poplatnik povedel Triglav v vodstvo

Mariborčani so kot izraziti favoriti dvoboj v Ljudskem vrtu začeli slabo, v 24. minuti pa je Triglav povedel prek Mateja Poplatnika, ki se je po podaji z desne strani odlično znašel v kazenskem prostoru, zadel je z glavo (0:1). To je 14. zadetek Poplatnika v letošnji sezoni.

Mariborčani so pri prvi pravi akciji takoj zatresli mrežo in izenačili (1:1), Martin Kramarič je natančno podal Zahoviću, ta pa je z glavo matiral vratarja Triglava. Zahović je izjemno strelsko formo potrdil nekaj minut pozneje, ko je s prefinjenim strelom malce z leve strani zadel še enkrat (2:1). To je deseti gol Zahovića v prvenstvu, vse je dosegel v spomladanskem delu.

Zaradi poškodbe iz igre tudi Zahović

Po vrnitvi na zelenico so imeli gostitelji lepo priložnost za povišanje vodstva, ko je po podaji Martina Milca sam pred Džafića prišel Marcos Tavares (v 37. minuti je zamenjal poškodovanega Mlakarja), a v padcu s petih metrov žogo poslal malce mimo gola. V 64. minuti pa so Mariborčani ostali brez Saše Ivkovića, ki je kot zadnji nogometaš nepravilno ustavil Luko Majcna in dobil rdeči karton.

Malce zatem je iz igre moral zaradi poškodbe še Zahović, ki je imel predtem še eno priložnost, a je bil Džafić na mestu. Luka Uskoković - Zahovićeva menjava - je v 70. minuti iz bližine žogo poslal čez gol, tako kot na drugi strani Majcen v 79. minuti.

V 84. minuti je bil znova na delu Džafić, najprej po strelu Jasmina Mešanovića v 84. minuti in takoj zatem Hotića. Mešanović je v 89. minuti zgrešil še z 12 metrov, kljub temu pa je ostalo pri zmagi vijoličastih.

Domžale izgubile v nepravem času

Zanimiv je bil obračun med Celjem in Domžalami (2:1). Domžalčani so bili nepremagani pol leta oziroma od 28. oktobra, klonili pa so v enem ključnih trenutkov v boju za naslov prvaka. Za vodilnima Olimpijo in Mariborom zaostajajo za pet točk, ob tem, da imajo Ljubljančani še tekmo v dobrem.

Domžalčani, ki so že v osmi minuti ostali brez poškodovanega Senijada Ibričića, so bili v uvodnih minutah konkretnejši, a prvi so zadeli Celjani, ko se je za strel z dobrih 20 metrov odločil Rudi Požeg Vancaš (1:0). Lovro Cvek je v 42. minuti povišal vodstvo, ko je odbito žogo z volejem z roba kazenskega prostora poslal ob levi vratnici v mrežo (2:0).

V 65. minuti so Domžalčani znižali zaostanek, ko sta Matija Rom in Nicholson izigrala celjsko obrambo, slednji pa se je vpisal med strelce. Domžalčani so bili vse nevarnejši, a remija jim ni uspelo iztržiti.

Ankaran do pomembnih točk

Uvodno tekmo 29. kroga sta odigrala Ankaran in Rudar, že v prvem polčasu pa so gledalci videli kar pet golov. Ankaran je vodil s 3:0, do odhoda na odmor pa je gostom uspelo dvakrat zatresti mrežo (3:2).

Ankaran je povedel v osmi minuti, zadel je Vedran Gerc, v 20. minuti pa je Tim Vodeb s škarjicami zadel z okoli desetih metrov, devet minut pozneje pa se je med strelce vpisal še Felipe Santos. Tik pred koncem polčasa so gostje znižali zaostanek, najprej je Milan Tučić sprožil močan strel z osmih metrov (3:1), končni izid pa je postavila Dominik Radić. Drugi polčas je bil manj razburljiv.

Ankarančani so presenetljivo slavili, osvojili so pomembne točke v boju za izognitev izpadu v drugo ligo oziroma desetemu mestu, ki ga trenutno zaseda kranjski Triglav.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 29. krog

ANKARAN HRVATINI - RUDAR 3:2 (3:2)

Gerc 8., Vodeb 20., Santos 29.; Tučić 41., Radić 45.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha (54./Suljić), Pahor , Badžim , Humar , Vodeb (46./Mate), Nkama, Romero, Santos (77./Soldo), Delgado, Gerc.

Rudar: Pridigar, Pišek, Kašnik (45./Šehić), Tomašević, Pušaver, Bolha, Bijol, Tučuić, Novak (71./Antonov), Parfitt-Williams (60./Šimunac), Radić.

Sodnik: Dejan Balažič



MARIBOR - TRIGLAV 2:1 (2:1)

4.000; Zahović 31., 35.; Poplatnik 24.

RK: Ivković 64./Maribor

Maribor: Cotman, Kolmanič, Ivković , Rajčević, Milec, Dervišević, Pihler, Hotić, Kramarič (82./Mešanović), Mlakar (37./Tavares), Zahović (67./Uskoković).

Triglav: Džafić, Zec, D. Kryeziu, Bojić , E. Kryeziu (72./Bukara), Mlakar, Tijanić, Pušnik (56./Robnik ), Kuhar, Majcen , Poplatnik (57./Vokić).

Sodnik: Bojan Mertik



CELJE - DOMŽALE 2:1 (2:0)

700; Požeg Vancaš 29., Cvek 41.; Nicholson 65.

RK: Mulalić 90./Domžale

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Stojinović (83./Štraus), Pišek, Cvek , Požeg Vancaš, Pungaršek (81./Pečnik), Lupeta, Vizinger (64./Lotrič).

Domžale: Mulalić , Melnjak, Dobrovoljc, Klemenčič, Širok (56./Rom), Ibričić (8./Hodžić), Vetrih , Husmani (46./Franjić), Ibraimi, Bizjak, Nicholson.

Sodnik: Damir Skomina

Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Ob 19.00:

KRŠKO - ALUMINIJ

Lestvica: MARIBOR 29 19 7 3 57:21 64 OLIMPIJA 28 19 7 2 50:13 64 DOMŽALE 29 18 5 6 63:23 59 RUDAR 29 13 4 12 42:40 43 CELJE 29 12 7 10 50:38 43 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 28 8 6 14 32:49 30 ALUMINIJ 28 5 8 15 30:51 23 ANKARAN HRVATINI 29 4 9 16 29:68 21 TRIGLAV 29 3 7 19 23:60 16

T. O., D. S.